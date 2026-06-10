ETV Bharat / Videos

বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত সৰবৰাহকাৰী - MORIGAON POLICE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মৰিগাঁৱত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 10, 2026 at 5:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

​মৰিগাঁও: বুধবাৰে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে মৰিগাঁও কল্যাণপুৰ অঞ্চলত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলায় ৷ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ এজন সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ ধৃত সৰবহাৰকাৰীটো মৰিমুছলিম গাঁৱৰ নিৱাসী ৰেকিবুৰ ৰহমান বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । সৰবৰাহকাৰী ৰেকিবুৰৰ পৰা ৪৫টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেনাৰ, নগদ ধন আৰু মোবাইল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ৰেকিবুৰে অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ী কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, ৰেকিবুৰক পূৰ্বেও নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহ আৰু বিক্ৰীৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । কিন্তু তিনিবাৰকৈ কাৰাবন্দী হৈ জামিনত ওলাই আহি পুনৰ এই সমাজবিৰোধী কাৰ্যত জৰিত হৈ পৰিছিল ৰেকিবুৰ ।

​বৰ্তমান মৰিগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে ধৃত ৰেকিবুৰ ৰহমানক সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে । এই ড্ৰাগছৰ চক্ৰটোৰ সৈতে আন কোন কোন জৰিত আছে আৰু এই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনি ক’ৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল, সেই সম্পৰ্কে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে ।

লগতে পঢ়ক:চাপৰিৰ ৯০ বিঘা ভূমিত মাকৈ খেতিৰে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ চেষ্টা মাজুলীৰ এদল যুৱকৰ

​মৰিগাঁও: বুধবাৰে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে মৰিগাঁও কল্যাণপুৰ অঞ্চলত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলায় ৷ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ এজন সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ ধৃত সৰবহাৰকাৰীটো মৰিমুছলিম গাঁৱৰ নিৱাসী ৰেকিবুৰ ৰহমান বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । সৰবৰাহকাৰী ৰেকিবুৰৰ পৰা ৪৫টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেনাৰ, নগদ ধন আৰু মোবাইল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ৰেকিবুৰে অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ী কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, ৰেকিবুৰক পূৰ্বেও নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহ আৰু বিক্ৰীৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । কিন্তু তিনিবাৰকৈ কাৰাবন্দী হৈ জামিনত ওলাই আহি পুনৰ এই সমাজবিৰোধী কাৰ্যত জৰিত হৈ পৰিছিল ৰেকিবুৰ ।

​বৰ্তমান মৰিগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে ধৃত ৰেকিবুৰ ৰহমানক সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে । এই ড্ৰাগছৰ চক্ৰটোৰ সৈতে আন কোন কোন জৰিত আছে আৰু এই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনি ক’ৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল, সেই সম্পৰ্কে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে ।

লগতে পঢ়ক:চাপৰিৰ ৯০ বিঘা ভূমিত মাকৈ খেতিৰে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ চেষ্টা মাজুলীৰ এদল যুৱকৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

মৰিগাঁও
মৰিগাঁও আৰক্ষী
ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ
ETV BHARAT ASSAM
MORIGAON POLICE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

World Yoga Championship 2026

বিশ্ব যোগাসন চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক অৰ্জন অসমৰ আদৃত কাশ্যপৰ

June 10, 2026 at 5:50 PM IST
Stolen Goat rescued from a luxury vehicle, police seized gold jewelry in Dibrugarh

বিলাসী বাহনৰ পৰা ওলাল ছাগলী, সুৰা, উদ্ধাৰ লাখ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ

June 9, 2026 at 8:50 PM IST
Aswini Ray Sarkar Visits Barpeta

অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈয়ে বৰপেটা সত্ৰৰ আশীষ ল’লে মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰে

June 9, 2026 at 5:01 PM IST
MINISTER BIMAL BORA

অভিভাৱকৰ দায়িত্ব পোৱাৰ পাছতে শিৱসাগৰত উপস্থিত মন্ত্ৰী বিমল বড়া

June 9, 2026 at 2:35 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.