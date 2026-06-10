বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত সৰবৰাহকাৰী - MORIGAON POLICE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 10, 2026 at 5:07 PM IST
মৰিগাঁও: বুধবাৰে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে মৰিগাঁও কল্যাণপুৰ অঞ্চলত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলায় ৷ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ এজন সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ ধৃত সৰবহাৰকাৰীটো মৰিমুছলিম গাঁৱৰ নিৱাসী ৰেকিবুৰ ৰহমান বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । সৰবৰাহকাৰী ৰেকিবুৰৰ পৰা ৪৫টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেনাৰ, নগদ ধন আৰু মোবাইল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।
ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ৰেকিবুৰে অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ী কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, ৰেকিবুৰক পূৰ্বেও নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহ আৰু বিক্ৰীৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । কিন্তু তিনিবাৰকৈ কাৰাবন্দী হৈ জামিনত ওলাই আহি পুনৰ এই সমাজবিৰোধী কাৰ্যত জৰিত হৈ পৰিছিল ৰেকিবুৰ ।
বৰ্তমান মৰিগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে ধৃত ৰেকিবুৰ ৰহমানক সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে । এই ড্ৰাগছৰ চক্ৰটোৰ সৈতে আন কোন কোন জৰিত আছে আৰু এই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনি ক’ৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল, সেই সম্পৰ্কে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে ।
লগতে পঢ়ক:চাপৰিৰ ৯০ বিঘা ভূমিত মাকৈ খেতিৰে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ চেষ্টা মাজুলীৰ এদল যুৱকৰ
মৰিগাঁও: বুধবাৰে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে মৰিগাঁও কল্যাণপুৰ অঞ্চলত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলায় ৷ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ এজন সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ ধৃত সৰবহাৰকাৰীটো মৰিমুছলিম গাঁৱৰ নিৱাসী ৰেকিবুৰ ৰহমান বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । সৰবৰাহকাৰী ৰেকিবুৰৰ পৰা ৪৫টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেনাৰ, নগদ ধন আৰু মোবাইল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।
ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ৰেকিবুৰে অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ী কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, ৰেকিবুৰক পূৰ্বেও নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহ আৰু বিক্ৰীৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । কিন্তু তিনিবাৰকৈ কাৰাবন্দী হৈ জামিনত ওলাই আহি পুনৰ এই সমাজবিৰোধী কাৰ্যত জৰিত হৈ পৰিছিল ৰেকিবুৰ ।
বৰ্তমান মৰিগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে ধৃত ৰেকিবুৰ ৰহমানক সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে । এই ড্ৰাগছৰ চক্ৰটোৰ সৈতে আন কোন কোন জৰিত আছে আৰু এই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনি ক’ৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল, সেই সম্পৰ্কে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে ।
লগতে পঢ়ক:চাপৰিৰ ৯০ বিঘা ভূমিত মাকৈ খেতিৰে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ চেষ্টা মাজুলীৰ এদল যুৱকৰ