ETV Bharat / Videos

মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ জালত ১২ চাইবাৰ অপৰাধী, বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন জব্দ - MORIGAON POLICE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ জালত ১২ চাইবাৰ অপৰাধী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 1, 2026 at 9:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

লাহৰীঘাট : চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ ব্যাপক অভিযান ৷ শুকুৰবাৰে নিশাৰে পৰা চলা অভিযানত মৈৰাবাৰী, লাহৰীঘাট, মিকিৰভেটা আৰু ভেলৌগুৰী আৰক্ষী থানা এলেকাৰ পৰা ১২ জনকৈ চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে ৷

গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত আছে মৈৰাবাৰী থানা এলেকাৰ আশ্ৰাফুল আলম, মিকিৰভেটা থানা এলেকাৰ ইকবাল হুছেইন, ৰশিদুল ইছলাম আৰু ৰছিদুল ইছলাম, লাহৰীঘাট থানা এলেকাৰ আজাহৰুল ইছলাম, হাফিজ উদ্দিন, জিয়াৰুল ইছলাম, বাবুল ইছলাম, ইনামূল কৰিম, জয়দুল ইছলাম, মহিবুল ইছলাম আৰু আজাহাৰুল ইছলাম।

ধৃত লোককেইটাৰ পৰা নগদ ২ লাখ ২,৫০০ টকা, বেংকৰ পাছবুক, ছুইপ মেচিন, কেইবাখনো এটিম কাৰ্ড, ১৬টা ম'বাইল, এটা পাছপৰ্ট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকসকলক প্ৰয়োজনীয় আইনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ পিছত মৰিগাঁও আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় ।

লগতে পঢ়ক: বানাক্ৰান্তৰ বাবে বিশাল চিকিৎসা শিবিৰৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে স্বাস্থ্য বিভাগে

লাহৰীঘাট : চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ ব্যাপক অভিযান ৷ শুকুৰবাৰে নিশাৰে পৰা চলা অভিযানত মৈৰাবাৰী, লাহৰীঘাট, মিকিৰভেটা আৰু ভেলৌগুৰী আৰক্ষী থানা এলেকাৰ পৰা ১২ জনকৈ চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে ৷

গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত আছে মৈৰাবাৰী থানা এলেকাৰ আশ্ৰাফুল আলম, মিকিৰভেটা থানা এলেকাৰ ইকবাল হুছেইন, ৰশিদুল ইছলাম আৰু ৰছিদুল ইছলাম, লাহৰীঘাট থানা এলেকাৰ আজাহৰুল ইছলাম, হাফিজ উদ্দিন, জিয়াৰুল ইছলাম, বাবুল ইছলাম, ইনামূল কৰিম, জয়দুল ইছলাম, মহিবুল ইছলাম আৰু আজাহাৰুল ইছলাম।

ধৃত লোককেইটাৰ পৰা নগদ ২ লাখ ২,৫০০ টকা, বেংকৰ পাছবুক, ছুইপ মেচিন, কেইবাখনো এটিম কাৰ্ড, ১৬টা ম'বাইল, এটা পাছপৰ্ট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকসকলক প্ৰয়োজনীয় আইনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ পিছত মৰিগাঁও আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় ।

লগতে পঢ়ক: বানাক্ৰান্তৰ বাবে বিশাল চিকিৎসা শিবিৰৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে স্বাস্থ্য বিভাগে

For All Latest Updates

TAGGED:

মৰিগাঁও আৰক্ষী
চাইবাৰ অপৰাধী
মৈৰাবাৰী থানা
লাহৰীঘাট থানা
MORIGAON POLICE

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Randeep Hooda Sivasagar visit

শিৱসাগৰৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত বলিউডৰ অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা; নিজহাতে পৰিবেশন কৰিলে খাদ্য

August 1, 2026 at 9:21 PM IST
Teok News

মইনাপৰীয়া নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ

August 1, 2026 at 3:34 PM IST
Representative image

হাফলঙত শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

August 1, 2026 at 11:31 AM IST
aasu leader utpal sarma

গুজৰাটত পানীৰ পাছদিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী যায়, অসমলৈ কিয় অহা নাই আৰু পুঁজি দিয়া নাই ; আছু নেতৃত্ব

July 31, 2026 at 8:32 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.