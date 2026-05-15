মৰিগাঁৱৰ প্ৰয়াত তিনি সাংবাদিকক স্মৰণ; আয়োজন বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰৰ - FREE HEALTH CAMP IN MORIGAON

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 15, 2026 at 10:20 AM IST

মৰিগাঁও : পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰ ৰঙালীত ৰং নাই ৷ কেৱল ৰঙালীয়ে নহয়, এইবাৰ সকলো উকা হৈ ৰৈছে, কাৰণ মৰিগাঁৱৰ সাংবাদিকসকলৰ কেইগৰাকী সতীৰ্থ লগত নাই ৷ আনকি সকলো অনুষ্ঠান বা বিভিন্ন বা-বাতৰি সংক্ৰান্তত একেলগে ঘূৰি ফুৰা মৰিগাঁৱৰ সেই চিনাকী কেইখনমান মুখ নাই ৷

নিয়তিৰ সোঁতত অকালতে মৃত্যুক সাবটি ল’লে মৰিগাঁৱৰ তিনিগৰাকী নিষ্ঠাবান সাংবাদিক ক্ৰমে - ৰাতুল ডেকা, কিশোৰ ডেকাৰজা আৰু অভিজিৎ দাসে ৷ তিনিওগৰাকী সাংবাদিকক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবাৰে মৰিগাঁও সদৰ বিহুতলীৰ বাকৰিত মৰিগাঁও সাংবাদিক সমাজৰ উদ্যোগত বৃহস্পতিবাৰে আয়োজিত 'বসন্ত উৎসৱ'তে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হয় ৷

মৰিগাঁৱৰ প্ৰয়াত তিনিগৰাকী সাংবাদিকক শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ লগতে অসমৰ জনপ্ৰিয় সংগীতশিল্পী হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আৰু সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিও গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হয় ৷ এই অনুষ্ঠানতে মৰিগাঁও মেটাৰনেটি এণ্ড মাল্টিস্পিচিলিটি হাস্পতালৰ সহযোগত এক বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰো আয়োজন কৰা হয় ।

মৰিগাঁও মেটাৰনেটি এণ্ড মাল্টিস্পিচিলিটি হাস্পতালৰ এগাৰীক বিষয়ববীয়াই কয়, ‘‘মৰিগাঁৱৰ সাংবাদিকসকলৰ প্ৰচেষ্টাত এই অনুষ্ঠানত আমাৰ হাস্পতালৰ তৰফৰ পৰা স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰদান কৰিবলৈ পাই আমি আনন্দিত হৈছোঁ ৷ এই স্বাস্থ্য শিবিৰলৈ বহু লোক আহিছে ৷ আমাৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰো সকলোৰৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৷’’

