ETV Bharat / Videos

মৰিগাঁও জিলা কাৰ্যালয়ত এইছপিভি ভেকচিন, পলিঅ’ প্ৰতিষেধক দিৱসক লৈ পৰ্যালোচনা - MORIGAON NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মৰিগাঁও জিলা কাৰ্যালয়ত এইছপিভি ভেকচিনৰ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 12, 2026 at 5:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

​মৰিগাঁও: শুকুৰবাৰে মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ উদ্যোগত জৰায়ুৰ কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধী চমুকৈ এইছপিভি ভেকচিন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পলিঅ’ প্ৰতিষেধক দিৱস চমুকৈ এনআইডিৰ সফল ৰূপায়ণৰ সন্দৰ্ভত এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ উল্লেখ্য যে, জিলাখনৰ ১৪-১৫ বছৰ বয়সীয়া কিশোৰীসকলক এইছপিভি ভেকচিন প্ৰদানৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছিল ৷ ইতিমধ্যে জিলাখনত প্ৰায় ৬২ শতাংশ এইছপিভি ভেকচিন প্ৰদানৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি জিলা স্বাস্থ্য বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে ৷

ইফালে জিলাখনত এইছপিভি ভেকচিনৰ সন্দৰ্ভত একাংশই চলাই থকা অপপ্ৰচাৰত বিশ্বাস নকৰি নিজৰ সন্তানক এই সুৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্য বিভাগে । আনহাতে, আগন্তুক ২৮ জুনৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জিলাখনত আৰম্ভ হ’ব পালচ পলিঅ’ অভিযান । ​০-৫ বছৰ বয়স পৰ্যন্ত সকলো শিশুকে ওচৰৰ পলিঅ’ বুথলৈ আনি পলিঅ’ খুৱাবলৈ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছে জিলা স্বাস্থ্য বিষয়াই ৷

লগতে পঢ়ক:ৰাজপথত মহিলাক আক্ৰমণ কৰা অনা অসমীয়া যুৱকক আটক

​মৰিগাঁও: শুকুৰবাৰে মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ উদ্যোগত জৰায়ুৰ কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধী চমুকৈ এইছপিভি ভেকচিন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পলিঅ’ প্ৰতিষেধক দিৱস চমুকৈ এনআইডিৰ সফল ৰূপায়ণৰ সন্দৰ্ভত এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ উল্লেখ্য যে, জিলাখনৰ ১৪-১৫ বছৰ বয়সীয়া কিশোৰীসকলক এইছপিভি ভেকচিন প্ৰদানৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছিল ৷ ইতিমধ্যে জিলাখনত প্ৰায় ৬২ শতাংশ এইছপিভি ভেকচিন প্ৰদানৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি জিলা স্বাস্থ্য বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে ৷

ইফালে জিলাখনত এইছপিভি ভেকচিনৰ সন্দৰ্ভত একাংশই চলাই থকা অপপ্ৰচাৰত বিশ্বাস নকৰি নিজৰ সন্তানক এই সুৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্য বিভাগে । আনহাতে, আগন্তুক ২৮ জুনৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জিলাখনত আৰম্ভ হ’ব পালচ পলিঅ’ অভিযান । ​০-৫ বছৰ বয়স পৰ্যন্ত সকলো শিশুকে ওচৰৰ পলিঅ’ বুথলৈ আনি পলিঅ’ খুৱাবলৈ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছে জিলা স্বাস্থ্য বিষয়াই ৷

লগতে পঢ়ক:ৰাজপথত মহিলাক আক্ৰমণ কৰা অনা অসমীয়া যুৱকক আটক

For All Latest Updates

TAGGED:

মৰিগাঁও
জৰায়ুৰ কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধী
এইছপিভি ভেকচিন
পলিঅ’ প্ৰতিষেধক
MORIGAON NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

ASHOK SINGHAL VISITS VISITS DMCH

ধুবুৰীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে, অহা বছৰ ইয়াৰ পৰা MBBS ওলাব: স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী

June 12, 2026 at 4:12 PM IST
TRAGIC INCIDENT IN GUWAHATI

গছ বাগৰি পৰিল শিক্ষাৰ্থীৰ বাহনত, প্ৰাণ গ'ল ছাত্ৰীৰ

June 12, 2026 at 1:44 PM IST
Royal Bengal Tiger

চাৰি ঠেং, নেজ কটা অৱস্থাত ঢেকীয়াপতীয়াৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

June 11, 2026 at 9:00 PM IST
Guardain Minister Ajanta Neog met in a meeting in Morigaon

বান-খহনীয়া সমস্যা প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ

June 11, 2026 at 6:55 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.