মৰিঢল মহাবিদ্যালয়ক স্বায়ত্তশাসিত মৰ্যাদা (ASSAM ASSEMBLY)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 20, 2026 at 7:57 PM IST

জোনাই : ধেমাজি জিলাৰ মৰিঢল মহাবিদ্যালয়ে লাভ কৰিলে স্বায়ত্তশাসিত মহাবিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা । জিলাখনৰ প্ৰথম আৰু একমাত্র স্বায়ত্তশাসিত মহাবিদ্যালয় হিচাপে মৰিঢল মহাবিদ্যালয়ে স্বীকৃতি লাভ কৰাত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে ।  

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ এখন অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান মৰিঢল মহাবিদ্যালয়ক সোমবাৰে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে স্বায়ত্তশাসিত মহাবিদ্যালয় হিচাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে মহাবিদ্যালয় চৌহদত ৰঙালীৰ আনন্দৰ মাজতে ফটকা ফুটাই নাচি-বাগি আনন্দ কৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা শিক্ষক সমাজে । মহাবিদ্যালয়খনত দেখা গ'ল আবতৰীয়া দীপাৱলী ।

উল্লেখ্য যে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ দ্বাৰা স্বায়ত্তশাসিত মৰ্যাদাপ্ৰাপ্ত মহাবিদ্যালয়সমূহে নিজাকৈ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা,পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা আৰু ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ স্বাধীনতা লাভ কৰে । এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডঃ দীপেন শইকীয়াই কয়, "আমি বহুদিনৰ পৰা আশা কৰি আছিলো মহাবিদ্য়ালয়খনক এখন স্বায়ত্তশাসিত মহাবিদ্য়ালয়লৈ পৰ্যবসিত কৰিম । আজি আমি বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ পৰা অনুমোদন লাভ কৰিছো ।"

লগতে পঢ়ক:ধেমাজিত-জোনাইত মিচিং আগম কেবাঙৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন

ৰব'টিক ছাৰ্জাৰীৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ গৌৰৱোজ্জ্বল অধ্যায়: গুৱাহাটীত ARIS 2026 অধিৱেশন

লগতে পঢ়ক:ধেমাজিত-জোনাইত মিচিং আগম কেবাঙৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন

ৰব'টিক ছাৰ্জাৰীৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ গৌৰৱোজ্জ্বল অধ্যায়: গুৱাহাটীত ARIS 2026 অধিৱেশন

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Tense situation over the declaration of a living child as dead in kaliabor

জীৱিত শিশুক মৃত ঘোষণা কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি কলিয়াবৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি

April 20, 2026 at 6:14 PM IST
Road Accident

দেৰগাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনা সাংবাদিক-শিক্ষক ৰাতুল বৰাৰ মৃত্যু

April 20, 2026 at 5:21 PM IST
AMBULANCE DISTRIBUTION

ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে অমৃত কুমাৰ বুঢ়াগোহাঁইৰ দ্বাৰা দুখনকৈ এম্বুলেন্স দান

April 20, 2026 at 3:36 PM IST
RONGJALI BWISAGU

বাক্সাত বড়োসকলৰ পৰম্পৰাগত ৰংজুলি বৈশাগু পালন

April 20, 2026 at 2:30 PM IST

