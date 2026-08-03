বানাক্ৰান্তৰ ঘৰ-দুৱাৰ, বোকাৰে ভৰা পথ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ কাকৈজানাৰ পৰা ৰাওনা অৰ্ধ শতাধিক যুৱক - ASSAM FLOOD VICTIMS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 3, 2026 at 9:57 AM IST
বঙাইগাঁও : শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউ জিলা আজিও বান বিভীষিকাত জৰ্জৰিত হৈ আছে । এই কঠিন সময়ত বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকৈজানাৰ ৰাইজেও সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । কেৱল খাদ্য বা কাপোৰেই নহয়, এইবাৰ বিনামূলীয়া শ্ৰমৰ সহায়ো আগবঢ়োৱা হৈছে ৷ দেওবাৰে কাকৈজানা গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ কাকৈজানা, সিদলসতী, তুলুঙীয়া আৰু আমতোলা গাঁৱৰ প্ৰায় ৫০ জন কোচ-ৰাজবংশী যুৱক শিৱসাগৰ জিলালৈ ৰাওনা হয় ।
এজন যুৱকে কয়, ‘‘আমাৰ লক্ষ্য হৈছে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ কাষত থিয় দিয়া । পলস পৰি লেতেৰা হোৱা ঘৰ-দুৱাৰ, বোকাৰে ভৰা পথ, মন্দিৰ আৰু বিভিন্ন ৰাজহুৱা স্থান চাফা-চিকুণ কৰাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ ভাঙি যোৱা ঘৰটো পুনৰ নিৰ্মাণত সহায় কৰা । এই সকলো কাম আমি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ কৰিম ।’’
বঙাইগাঁও : শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউ জিলা আজিও বান বিভীষিকাত জৰ্জৰিত হৈ আছে । এই কঠিন সময়ত বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকৈজানাৰ ৰাইজেও সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । কেৱল খাদ্য বা কাপোৰেই নহয়, এইবাৰ বিনামূলীয়া শ্ৰমৰ সহায়ো আগবঢ়োৱা হৈছে ৷ দেওবাৰে কাকৈজানা গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ কাকৈজানা, সিদলসতী, তুলুঙীয়া আৰু আমতোলা গাঁৱৰ প্ৰায় ৫০ জন কোচ-ৰাজবংশী যুৱক শিৱসাগৰ জিলালৈ ৰাওনা হয় ।
এজন যুৱকে কয়, ‘‘আমাৰ লক্ষ্য হৈছে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ কাষত থিয় দিয়া । পলস পৰি লেতেৰা হোৱা ঘৰ-দুৱাৰ, বোকাৰে ভৰা পথ, মন্দিৰ আৰু বিভিন্ন ৰাজহুৱা স্থান চাফা-চিকুণ কৰাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ ভাঙি যোৱা ঘৰটো পুনৰ নিৰ্মাণত সহায় কৰা । এই সকলো কাম আমি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ কৰিম ।’’