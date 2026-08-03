ETV Bharat / Videos

বানাক্ৰান্তৰ ঘৰ-দুৱাৰ, বোকাৰে ভৰা পথ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ কাকৈজানাৰ পৰা ৰাওনা অৰ্ধ শতাধিক যুৱক - ASSAM FLOOD VICTIMS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শিৱসাগৰৰ বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে কাকৈজানাৰ পৰা ৰাওনা ৫০ ৰো অধিক কোচ-ৰাজবংশী যুৱক (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 9:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও : শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউ জিলা আজিও বান বিভীষিকাত জৰ্জৰিত হৈ আছে । এই কঠিন সময়ত বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকৈজানাৰ ৰাইজেও সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । কেৱল খাদ্য বা কাপোৰেই নহয়, এইবাৰ বিনামূলীয়া শ্ৰমৰ সহায়ো আগবঢ়োৱা হৈছে ৷ দেওবাৰে কাকৈজানা গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ কাকৈজানা, সিদলসতী, তুলুঙীয়া আৰু আমতোলা গাঁৱৰ প্ৰায় ৫০ জন কোচ-ৰাজবংশী যুৱক শিৱসাগৰ জিলালৈ ৰাওনা হয় ।

এজন যুৱকে কয়, ‘‘আমাৰ লক্ষ্য হৈছে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ কাষত থিয় দিয়া । পলস পৰি লেতেৰা হোৱা ঘৰ-দুৱাৰ, বোকাৰে ভৰা পথ, মন্দিৰ আৰু বিভিন্ন ৰাজহুৱা স্থান চাফা-চিকুণ কৰাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ ভাঙি যোৱা ঘৰটো পুনৰ নিৰ্মাণত সহায় কৰা । এই সকলো কাম আমি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ কৰিম ।’’

লগতে পঢ়ক : বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৮৫ জনলৈ বৃদ্ধি, ১.৩৬ লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত

লগতে পঢ়ক : বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থীৰ কাষত এজেৱাইচিপি, বিতৰণ সৌৰ লাইট-শিক্ষা সঁজুলি

বঙাইগাঁও : শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউ জিলা আজিও বান বিভীষিকাত জৰ্জৰিত হৈ আছে । এই কঠিন সময়ত বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকৈজানাৰ ৰাইজেও সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । কেৱল খাদ্য বা কাপোৰেই নহয়, এইবাৰ বিনামূলীয়া শ্ৰমৰ সহায়ো আগবঢ়োৱা হৈছে ৷ দেওবাৰে কাকৈজানা গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ কাকৈজানা, সিদলসতী, তুলুঙীয়া আৰু আমতোলা গাঁৱৰ প্ৰায় ৫০ জন কোচ-ৰাজবংশী যুৱক শিৱসাগৰ জিলালৈ ৰাওনা হয় ।

এজন যুৱকে কয়, ‘‘আমাৰ লক্ষ্য হৈছে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ কাষত থিয় দিয়া । পলস পৰি লেতেৰা হোৱা ঘৰ-দুৱাৰ, বোকাৰে ভৰা পথ, মন্দিৰ আৰু বিভিন্ন ৰাজহুৱা স্থান চাফা-চিকুণ কৰাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ ভাঙি যোৱা ঘৰটো পুনৰ নিৰ্মাণত সহায় কৰা । এই সকলো কাম আমি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ কৰিম ।’’

লগতে পঢ়ক : বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৮৫ জনলৈ বৃদ্ধি, ১.৩৬ লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত

লগতে পঢ়ক : বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থীৰ কাষত এজেৱাইচিপি, বিতৰণ সৌৰ লাইট-শিক্ষা সঁজুলি

For All Latest Updates

TAGGED:

কোচ ৰাজবংশী যুৱক
শিৱসাগৰৰ বানাক্ৰান্তক সহায়
বান বিভীষিকা
FREE LABOUR FOR FLOOD VICTIMS
ASSAM FLOOD VICTIMS

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

DIMA HASAO

ডিমা হাছাওত জনগণনা ২০২৭ৰ ডিজিটেল স্ব-গণনা আৰম্ভ

August 2, 2026 at 6:02 PM IST
Dhemaji Flood

জীয়াঢলৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে বৈদ্যুতিক পৰিবাহী তাঁৰৰ খুঁটা, ধেমাজিত হাহাকাৰ

August 2, 2026 at 5:10 PM IST
WOMAN JUMPED INTO THE RIVER

ডেৰবছৰীয়া সন্তানক লগত লৈ ভোগদৈত জাপ দিলে মাতৃয়ে

August 2, 2026 at 3:31 PM IST
tragic incident,Couple death on Road accident in Golaghat

চিকিৎসালয়ত মাতৃক আহাৰ দিবলৈ যাওঁতে পথ দুৰ্ঘটনাত পুত্ৰ-বোৱাৰী নিহত

August 2, 2026 at 3:13 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.