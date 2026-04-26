ETV Bharat / Videos

চাকচনি, মৰাণ নাচনীৰ গিৰিপনিৰ শব্দত মুখৰিত কাকপথাৰৰ আকাশ বতাহ - RATI BIHU AT KAKOPATHAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
চাকচনি, মৰাণ নাচনীৰ গিৰিপনিৰ শব্দত মুখৰিত কাকপথাৰৰ আকাশ বতাহ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া : তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰৰ ৰাতিবিহুৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে ৷ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ মাজত পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰা হয় এই ৰাতি বিহু ৷ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ মৰাণ বসতি প্ৰধান কাকপথাৰত নিজৰ কলা সংস্কৃতি পৰম্পৰাৰে জনগোষ্ঠীটোৰ পৰিচয় জীয়াই ৰাখিছে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ৷ নিজস্ব ভাষা, কলা-সংস্কৃতি, ধৰ্মীয় পৰম্পৰা, সাজপাৰেৰে চহকী মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ এটা চহকী অনুষ্ঠান ৰাতি বিহু । ঐতিহ্যৰে পৰা মৰাণ জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰি আহিছে ৰাতি বিহু ।

শনিবাৰে নিশা কাকপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰ অনুষ্ঠিত ৰাতি বিহুত হাজাৰ হাজাৰ মৰাণ ডেকা-গাভৰুয়ে ভৰি পৰে ৷ মৰাণ বিহু নামৰ লহৰ আৰু চাকচনি মাৰিৰ শব্দ, কলীয়া ৰিহা পৰিধান কৰা মৰাণ নাচনীৰ ভৰিৰ গিৰিপনিৰ শব্দত মুখৰিত হয় কাকপথাৰৰ আকাশ বতাহ ৷ প্ৰবাদ অনুসৰি এই ৰাতিবিহুত মনৰ কথা দুচকুৰে আদান প্ৰদান হয় ডেকা-গাভৰুসকলৰ ৷ ৰাতি বিহুৰ আছে এক সুকীয়া মাদকতা আৰু এই মাদকতা দেখিবলৈ পোৱা যায় উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মৰাণ প্ৰধান অঞ্চলসমূহত ৷

পৰম্পৰা অনুসৰি মৰাণ গাভৰুসকলক গাঁৱৰ ডেকাসকলে ৰাতি বিহুত নাচিবলৈ পৰম্পৰা অনুসৰি গৃহস্থক তামোল পানৰ টোপোলা আগবঢ়াই খুজিবলগীয়া হয় ৷ ডেকাসকলে সম্পূৰ্ণ নিজৰ দায়িত্বৰে সুৰক্ষিত আৰু নিৰাপত্তাৰ মাজত গাভৰুসকলক ৰাখি ৰাতি বিহুত নাচিবলৈ দিয়া হয় ৷ বাঁহৰ চাৰিসীমাৰে বন্ধা বিশাল এলেকাত সুৰক্ষিত আৰু নিৰাপত্তাৰ মাজত শৃংখলাবদ্ধ আৰু শালীনতা বজাই ৰখাটো ৰাতি বিহুৰ অন্য এক পৰম্পৰা ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ দায়িত্বসহকাৰে ডেকাসকলে গাভৰুসকলক এৰি আহেগৈ নিজ ঘৰত।

লগতে পঢ়ক:ঐতিহাসিক গোভা ৰজাৰ ব’হাগ বিহুত পৰম্পৰাগত ৰণনৃত্য

For All Latest Updates

TAGGED:

মৰাণ জনগোষ্ঠী
মৰাণৰ ৰাতি বিহু
কাকপথাৰ
তিনিচুকীয়া
RATI BIHU AT KAKOPATHAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.