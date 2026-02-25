ETV Bharat / Videos

ইজৰাইল নেচেটক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ - MODI SPEECH ISRAEL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (AFP)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 25, 2026 at 9:45 PM IST

|

Updated : February 25, 2026 at 9:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ইজৰাইলৰ সংসদ নেচেটক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ । ইজৰাইলৰ সংসদ নেচেটক সম্বোধন কৰা মোদী প্ৰথমজন ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী । এয়া এক বিশেষ সন্মান যিটো বিশ্বৰ কমসংখ্যক নেতাইহে লাভ কৰে । বুধবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ইজৰাইলত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহু আৰু তেওঁৰ পত্নী ছাৰাই বেন গুৰিয়ান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত আদৰণি জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰপতি আইজাক হাৰ্জগক সাক্ষাৎ কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এয়া দ্বিতীয়টো ইজৰাইল ভ্ৰমণ । ভাৰত-ইজৰাইলৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্বত লাভ কৰা উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে । দুয়োগৰাকী নেতাই বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি, উদ্ভাৱন, প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা, কৃষি, জল ব্যৱস্থাপনা, বাণিজ্য, অৰ্থনীতিকে ধৰি জনসাধাৰণৰ সহযোগিতাৰ সুযোগসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব ।

ইজৰাইলৰ সংসদ নেচেটক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ । ইজৰাইলৰ সংসদ নেচেটক সম্বোধন কৰা মোদী প্ৰথমজন ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী । এয়া এক বিশেষ সন্মান যিটো বিশ্বৰ কমসংখ্যক নেতাইহে লাভ কৰে । বুধবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ইজৰাইলত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহু আৰু তেওঁৰ পত্নী ছাৰাই বেন গুৰিয়ান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত আদৰণি জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰপতি আইজাক হাৰ্জগক সাক্ষাৎ কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এয়া দ্বিতীয়টো ইজৰাইল ভ্ৰমণ । ভাৰত-ইজৰাইলৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্বত লাভ কৰা উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে । দুয়োগৰাকী নেতাই বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি, উদ্ভাৱন, প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা, কৃষি, জল ব্যৱস্থাপনা, বাণিজ্য, অৰ্থনীতিকে ধৰি জনসাধাৰণৰ সহযোগিতাৰ সুযোগসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব ।

Last Updated : February 25, 2026 at 9:56 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
ইজৰাইল নেচেট
বেঞ্জামিন নেতান্যাহু
MODI SPEECH ISRAEL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Former Congress leader Bhupen Bora join BJP LIVE

বাজপেয়ী ভৱনত ভূপেন বৰা : গেৰুৱা বসন পৰিধান LIVE

February 22, 2026 at 10:26 AM IST
AMIT SHAH IN KACHUTOLI

দশম অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ LIVE

February 21, 2026 at 2:28 PM IST
Home Minister Amit Shah

সৰুসজাইত চি আৰ পি এফ পেৰেড দিৱসত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ LIVE

February 21, 2026 at 10:09 AM IST
Priyanka Gandhi Vadra's press meet in Guwahati LIVE

ৰাইজৰ অভিযোগনামা মুকলি কৰি প্রিয়ংকা গান্ধীৰ সংবাদমেল... LIVE

February 19, 2026 at 4:43 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.