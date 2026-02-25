ইজৰাইল নেচেটক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ - MODI SPEECH ISRAEL
Published : February 25, 2026 at 9:45 PM IST|
Updated : February 25, 2026 at 9:56 PM IST
ইজৰাইলৰ সংসদ নেচেটক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ । ইজৰাইলৰ সংসদ নেচেটক সম্বোধন কৰা মোদী প্ৰথমজন ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী । এয়া এক বিশেষ সন্মান যিটো বিশ্বৰ কমসংখ্যক নেতাইহে লাভ কৰে । বুধবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ইজৰাইলত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহু আৰু তেওঁৰ পত্নী ছাৰাই বেন গুৰিয়ান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত আদৰণি জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰপতি আইজাক হাৰ্জগক সাক্ষাৎ কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এয়া দ্বিতীয়টো ইজৰাইল ভ্ৰমণ । ভাৰত-ইজৰাইলৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্বত লাভ কৰা উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে । দুয়োগৰাকী নেতাই বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি, উদ্ভাৱন, প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা, কৃষি, জল ব্যৱস্থাপনা, বাণিজ্য, অৰ্থনীতিকে ধৰি জনসাধাৰণৰ সহযোগিতাৰ সুযোগসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব ।
