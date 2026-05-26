নলবাৰীৰ জাগাৰাত 'আদৰ্শ কৃষি গাঁও প্ৰকল্প' উদ্বোধন ৰাজ্যপালৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 26, 2026 at 8:50 PM IST

নলবাৰী: নলবাৰীৰ জাগাৰাত আদৰ্শ কৃষি গাঁও প্ৰকল্প উদ্বোধন । বেচৰকাৰী সংস্থা ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ প্ৰস্তাৱিত এই প্ৰকল্পটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই । হায়দাৰাবাদৰ ভাৰতীয় ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান, ৰাঁচীৰ ভাৰতীয় কৃষি জৈৱ প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাট, অসম পশু আৰু মীন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু SPREAD NE-ৰ সহযোগিতাত ভাৰত বিকাশ পৰিষদে মঙলবাৰে গাঁওখনৰ ২০০ কৃষকক কৃষিকাৰ্যৰ কিছু সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰে ।  

বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে আদৰ্শ কৃষি গাঁও হিচাপে জাগাৰাত বিভিন্ন প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে । জাগাৰাৰ ২০০ কৃষকক সামৰি ৰূপায়ণ কৰা হ'বলগা প্ৰকল্পটোত অসমৰ ভূমিত খেতিয়কৰ উৎপাদনত সদায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাৰ বাবে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনায় ।  

আনহাতে, ভাৰত চৰকাৰে খেতিয়কৰ বাবে লোৱা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ বিষয়ে ভাষণ প্ৰসংগত ৰাজ্যপাল সবিস্তাৰে ব্যক্ত কৰে । তেওঁ ভাৰতবৰ্ষক এখন বিকশিত দেশৰ সৈতে তুলনা কৰে । ইয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জনায় । এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ছাত্র-ছাত্ৰী আৰু খেতিয়কসকলৰ সৈতে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই একেলগে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে ।

ৰাজ্যপালৰ সৈতে প্ৰকল্প উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে স্থানীয় বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা তথা জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল ।

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states.

