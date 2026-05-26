নলবাৰীৰ জাগাৰাত 'আদৰ্শ কৃষি গাঁও প্ৰকল্প' উদ্বোধন ৰাজ্যপালৰ - GOVERNOR LP ACHARYA
Published : May 26, 2026 at 8:50 PM IST
নলবাৰী: নলবাৰীৰ জাগাৰাত আদৰ্শ কৃষি গাঁও প্ৰকল্প উদ্বোধন । বেচৰকাৰী সংস্থা ভাৰত বিকাশ পৰিষদৰ প্ৰস্তাৱিত এই প্ৰকল্পটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই । হায়দাৰাবাদৰ ভাৰতীয় ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান, ৰাঁচীৰ ভাৰতীয় কৃষি জৈৱ প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাট, অসম পশু আৰু মীন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু SPREAD NE-ৰ সহযোগিতাত ভাৰত বিকাশ পৰিষদে মঙলবাৰে গাঁওখনৰ ২০০ কৃষকক কৃষিকাৰ্যৰ কিছু সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰে ।
বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে আদৰ্শ কৃষি গাঁও হিচাপে জাগাৰাত বিভিন্ন প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে । জাগাৰাৰ ২০০ কৃষকক সামৰি ৰূপায়ণ কৰা হ'বলগা প্ৰকল্পটোত অসমৰ ভূমিত খেতিয়কৰ উৎপাদনত সদায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাৰ বাবে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনায় ।
আনহাতে, ভাৰত চৰকাৰে খেতিয়কৰ বাবে লোৱা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ বিষয়ে ভাষণ প্ৰসংগত ৰাজ্যপাল সবিস্তাৰে ব্যক্ত কৰে । তেওঁ ভাৰতবৰ্ষক এখন বিকশিত দেশৰ সৈতে তুলনা কৰে । ইয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জনায় । এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ছাত্র-ছাত্ৰী আৰু খেতিয়কসকলৰ সৈতে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই একেলগে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে ।
ৰাজ্যপালৰ সৈতে প্ৰকল্প উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে স্থানীয় বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা তথা জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল ।
