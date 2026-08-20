ETV Bharat / Videos

বানৰ পিছত ধনতোলা মথাউৰি মেৰামতিৰ কাম প্ৰায় ৮০ শতাংশ সম্পন্ন - ASSAM FLOODS 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
উজনি অসমৰ বান বিভীষিকাৰ এটা মাহ পাৰ হ’ল (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 20, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

টীয়ক: উজনি অসমৰ বান বিভীষিকাৰ এটা মাহ পাৰ হ’ল ৷ বিগত এটা মাহত বানে ৰাইজক একেবাৰে বিধ্বস্ত কৰি থৈ গ’ল ৷ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাটৰ লগতে যোৰহাটৰ ৰাইজ বান বিভীষিকাৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল ৷ বানে ধুৱাই থৈ যোৱাৰ পিছত মৰিয়নি সমষ্টিৰ বনাই ধনতোলা মথাউৰিৰ মেৰামতিৰ কাম যুদ্ধংদেহী গতিত আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷ মাথোঁ এমাহৰ ভিতৰতে ৮০% কাম প্ৰায় সম্পন্ন হোৱাৰ পথত বুলি স্থানীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে দাবী কৰিছে ৷

উল্লেখ্য যে, যোৱা ২০ জুলাইত মৰিয়নী সমষ্টিৰ বনাই ধনতোলা অঞ্চলত জাঁজী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে এই মথাউৰি খহাই নিছিল ৷ ফলস্বৰূপে বৃহত্তৰ বনাইকে ধৰি টীয়ক পৰ্যন্ত বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছিল ৷ মানুহৰ ঘৰ-দুৱাৰ, আচবাব, পশুধন, ধাননি পথাৰ, বিদ্যালয় আদিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছিল । বৃহস্পতিবাৰে সেই কালৰূপী বানে এটা মাহ সম্পূৰ্ণ কৰে ৷ বানৰ পিছত এই মথাউৰি মেৰামতিৰ বাবে স্থানীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে আগভাগ লৈছে ৷

বিধায়ক কুৰ্মীয়ে কয়, ‘‘মই নিজে প্ৰতিদিনে উক্ত মথাউৰিৰ মেৰামতিৰ কাম তদাৰক কৰি আছো আৰু দুই-এদিনৰ ভিতৰতে কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব । আমাৰ ৰাইজৰ বহু ক্ষতি হ'ল । প্ৰায় ৫৬ মিটাৰ মথাউৰি জাঁজী নদীৰ পানীয়ে ছিঙি নিছিল । ৰাইজৰ খেতিপথাৰ, আচবাব, ঘৰ সকলো শেষ । আমি যিমানে পাৰো সোনকালে জলসম্পদ বিভাগৰ সহায়ত মথাউৰিটো মেৰামতিৰ কাম চলাই আছোঁ । ইতিমধ্যে প্ৰায় ৮০% কাম হৈছে । আমি ভাবো পানীয়ে আৰু আমাক একো কৰিব নোৱাৰে আৰু আমাৰ ৰাইজ আজি সুৰক্ষিত । এইক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰীসভাৰ সকলো মন্ত্ৰীসকলে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে । সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ । লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ পৰ্যায়ক্ৰমে ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । এতিয়া আমি ক্ষতিপূৰণত ব্যস্ত আছোঁ ।’’

লগতে পঢ়ক: যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু: আৰক্ষীৰ জালত আৰু এজন

টীয়ক: উজনি অসমৰ বান বিভীষিকাৰ এটা মাহ পাৰ হ’ল ৷ বিগত এটা মাহত বানে ৰাইজক একেবাৰে বিধ্বস্ত কৰি থৈ গ’ল ৷ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাটৰ লগতে যোৰহাটৰ ৰাইজ বান বিভীষিকাৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল ৷ বানে ধুৱাই থৈ যোৱাৰ পিছত মৰিয়নি সমষ্টিৰ বনাই ধনতোলা মথাউৰিৰ মেৰামতিৰ কাম যুদ্ধংদেহী গতিত আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷ মাথোঁ এমাহৰ ভিতৰতে ৮০% কাম প্ৰায় সম্পন্ন হোৱাৰ পথত বুলি স্থানীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে দাবী কৰিছে ৷

উল্লেখ্য যে, যোৱা ২০ জুলাইত মৰিয়নী সমষ্টিৰ বনাই ধনতোলা অঞ্চলত জাঁজী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে এই মথাউৰি খহাই নিছিল ৷ ফলস্বৰূপে বৃহত্তৰ বনাইকে ধৰি টীয়ক পৰ্যন্ত বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছিল ৷ মানুহৰ ঘৰ-দুৱাৰ, আচবাব, পশুধন, ধাননি পথাৰ, বিদ্যালয় আদিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছিল । বৃহস্পতিবাৰে সেই কালৰূপী বানে এটা মাহ সম্পূৰ্ণ কৰে ৷ বানৰ পিছত এই মথাউৰি মেৰামতিৰ বাবে স্থানীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে আগভাগ লৈছে ৷

বিধায়ক কুৰ্মীয়ে কয়, ‘‘মই নিজে প্ৰতিদিনে উক্ত মথাউৰিৰ মেৰামতিৰ কাম তদাৰক কৰি আছো আৰু দুই-এদিনৰ ভিতৰতে কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব । আমাৰ ৰাইজৰ বহু ক্ষতি হ'ল । প্ৰায় ৫৬ মিটাৰ মথাউৰি জাঁজী নদীৰ পানীয়ে ছিঙি নিছিল । ৰাইজৰ খেতিপথাৰ, আচবাব, ঘৰ সকলো শেষ । আমি যিমানে পাৰো সোনকালে জলসম্পদ বিভাগৰ সহায়ত মথাউৰিটো মেৰামতিৰ কাম চলাই আছোঁ । ইতিমধ্যে প্ৰায় ৮০% কাম হৈছে । আমি ভাবো পানীয়ে আৰু আমাক একো কৰিব নোৱাৰে আৰু আমাৰ ৰাইজ আজি সুৰক্ষিত । এইক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰীসভাৰ সকলো মন্ত্ৰীসকলে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে । সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ । লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ পৰ্যায়ক্ৰমে ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । এতিয়া আমি ক্ষতিপূৰণত ব্যস্ত আছোঁ ।’’

লগতে পঢ়ক: যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু: আৰক্ষীৰ জালত আৰু এজন

For All Latest Updates

TAGGED:

DHANTOLA EMBANKMENT
ধনতোলা মথাউৰি
জাঁজী নৈৰ বাঢ়নী পানী
অসমৰ বান পৰিস্থিতি
ASSAM FLOODS 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

holy vadra month 2026 celebrated in Satra and Namghar of majuli

পৱিত্ৰ ভাদমাহ আৰম্ভ, ভক্তিৰসত বিলীন সত্ৰপীঠ মাজুলী

August 19, 2026 at 3:14 PM IST
Dhekiahhowa Bornamghar pal naam

ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত মাহজোৰা চাৰি প্ৰসংগীয়া পালনাম আৰম্ভ

August 19, 2026 at 2:54 PM IST
Sensational murder in Barkhetri Nalbari

বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰত প্ৰথমা পত্নীৰ ভাতৃক হত্য়া ভনী জোৱায়েকৰ

August 19, 2026 at 11:00 AM IST
Historical Moinaporia Namghar

মইনাপৰীয়া নামঘৰত মাহজোৰাকৈ ভাদমহীয়া নাম প্ৰসংগ

August 18, 2026 at 4:18 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.