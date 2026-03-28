পাঁচ বছৰত নকৰিলে একোৱেই, আকৌ প্ৰতিশ্ৰুতি দিবলৈ যাওতেই দিলে পহুখেদা - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : March 28, 2026 at 8:06 AM IST
নগাঁও: ৰাজ্যত শাসক-বিৰোধীয়ে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । আকৌ ন ন প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ৰাইজৰ কাষ চাপিছে বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা ভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থীসকল । প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাই । পিছে ইয়াৰ মাজতে ভোটাৰৰ ৰোষত পৰিল বিধায়কগৰাকী । বিগত কাৰ্যকালত একোৱেই নকৰাৰ অভিযোগ তুলি বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ সন্মুখতেই গ'বেক ধ্বনি দিলে ক্ষোভিত ভোটাৰে ।
ভোটাৰৰ ক্ষোভ দেখি পলাই পত্ৰং দিয়ে বিধায়ক নুৰুল হুদাই । ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ কছাৰীগাঁৱত সংঘটিত এই ঘটনা । বিগত পাঁচ বছৰে অঞ্চলটোৰ এটি পথো নিৰ্মাণ নকৰাৰ অভিযোগ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ বিৰুদ্ধে । সেয়ে এনেদৰেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱা বিধায়কগৰাকীৰ সন্মুখতে গ'বেক ধ্বনি দিলে স্থানীয় ৰাইজে ।
নগাঁও: ৰাজ্যত শাসক-বিৰোধীয়ে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । আকৌ ন ন প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ৰাইজৰ কাষ চাপিছে বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা ভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থীসকল । প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাই । পিছে ইয়াৰ মাজতে ভোটাৰৰ ৰোষত পৰিল বিধায়কগৰাকী । বিগত কাৰ্যকালত একোৱেই নকৰাৰ অভিযোগ তুলি বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ সন্মুখতেই গ'বেক ধ্বনি দিলে ক্ষোভিত ভোটাৰে ।
ভোটাৰৰ ক্ষোভ দেখি পলাই পত্ৰং দিয়ে বিধায়ক নুৰুল হুদাই । ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ কছাৰীগাঁৱত সংঘটিত এই ঘটনা । বিগত পাঁচ বছৰে অঞ্চলটোৰ এটি পথো নিৰ্মাণ নকৰাৰ অভিযোগ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ বিৰুদ্ধে । সেয়ে এনেদৰেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱা বিধায়কগৰাকীৰ সন্মুখতে গ'বেক ধ্বনি দিলে স্থানীয় ৰাইজে ।