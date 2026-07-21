ETV Bharat / Videos

বাল্য বিবাহ-বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে : নাৰায়ণ ডেকা - CHILD MARRIAGE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বাল্য বিবাহ-বহু বিবাহ সন্দৰ্ভত বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাৰ মন্তব্য় (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 21, 2026 at 11:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : শেহতীয়াভাৱে এগৰাকী মহিলাই স্বামীৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই মহিলাগৰাকীৰ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল । ইয়াৰ পাছতেই এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্রকাশ কৰিছে ।

দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ ঘটনাটো বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিতে সংঘটিত হৈছে । এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক  নাৰায়ণ ডেকাই কয়, "বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ কৰোৱা সকলৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে । দেশত প্ৰকৃতিয়ে দিয়া সম্পত্তি তেনেই কম । সেয়াৰে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে আমি সুচাৰুৰূপে চলাব লাগিব । দেশত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাব ধৰিছে ।আমাৰ দেশত ২ শতাংশ লোকেহে কৰ প্ৰদান কৰে । বাকী সকলো উপভোক্তা । গতিকে দেশৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে এনে পদক্ষেপ আনিছে আৰু চৰকাৰ কঠোৰ হ'বই । বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ কৰোৱা সকলে চৰকাৰী চাকৰি নাপাব । আনহাতে তৃতীয় সন্তান থকা সকলৰ প্ৰায়ভাগ চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰাই বঞ্চিত হ'ব ।"

বাজেট সম্পৰ্কে নলবাৰী জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ সময়ত এইদৰে মন্তব্য় কৰে  । ইপিনে, বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই দাখিল কৰা বাজেটে সকলো স্তৰৰ লোককে উপকৃত কৰিব বুলি মন্তব্য কৰি এইখন এখন জনমুখী বাজেট বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে কয় ।

লগতে পঢ়ক:প্ৰৱঞ্চকৰ মৰসাহ, মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ নামত ভুৱা ই-মেইল

এইচআইভিত আক্ৰান্ত শিশু-এইডছত প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পত্নীলৈ এক লাখ টকাকৈ সাহাৰ্য: মুখ্য়মন্ত্ৰী

নলবাৰী : শেহতীয়াভাৱে এগৰাকী মহিলাই স্বামীৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই মহিলাগৰাকীৰ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল । ইয়াৰ পাছতেই এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্রকাশ কৰিছে ।

দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ ঘটনাটো বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিতে সংঘটিত হৈছে । এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক  নাৰায়ণ ডেকাই কয়, "বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ কৰোৱা সকলৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে । দেশত প্ৰকৃতিয়ে দিয়া সম্পত্তি তেনেই কম । সেয়াৰে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে আমি সুচাৰুৰূপে চলাব লাগিব । দেশত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাব ধৰিছে ।আমাৰ দেশত ২ শতাংশ লোকেহে কৰ প্ৰদান কৰে । বাকী সকলো উপভোক্তা । গতিকে দেশৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে এনে পদক্ষেপ আনিছে আৰু চৰকাৰ কঠোৰ হ'বই । বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ কৰোৱা সকলে চৰকাৰী চাকৰি নাপাব । আনহাতে তৃতীয় সন্তান থকা সকলৰ প্ৰায়ভাগ চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰাই বঞ্চিত হ'ব ।"

বাজেট সম্পৰ্কে নলবাৰী জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ সময়ত এইদৰে মন্তব্য় কৰে  । ইপিনে, বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই দাখিল কৰা বাজেটে সকলো স্তৰৰ লোককে উপকৃত কৰিব বুলি মন্তব্য কৰি এইখন এখন জনমুখী বাজেট বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে কয় ।

লগতে পঢ়ক:প্ৰৱঞ্চকৰ মৰসাহ, মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ নামত ভুৱা ই-মেইল

এইচআইভিত আক্ৰান্ত শিশু-এইডছত প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পত্নীলৈ এক লাখ টকাকৈ সাহাৰ্য: মুখ্য়মন্ত্ৰী

For All Latest Updates

TAGGED:

নলবাৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টি
CHILD MARRIAGE
MLA NARAYAN DEKA ON POLYGAMY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Body recovered in Abhayapuri

ঘৰ পাবলৈ ৫০০ মিটাৰ দূৰত অভয়াপুৰীত উদ্ধাৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মীৰ মৃতদেহ

July 21, 2026 at 8:18 AM IST
FLOOD AT TITABOR

তিতাবৰত ভয়াবহ বান, বাঢ়নী পানীত উটি গ'ল দুই কিশোৰী

July 20, 2026 at 8:32 PM IST
FLOOD IN CHARAIDEO DISTRICT

চৰাইদেউ জিলাত ভয়াবহ বান, নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজ

July 20, 2026 at 7:56 PM IST
Holy Shravan Month

শাওনৰ প্ৰথম সোমবাৰে টিহুৰ শিৱ মন্দিৰত ভক্তৰ সমাগম

July 20, 2026 at 6:25 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.