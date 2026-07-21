বাল্য বিবাহ-বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে : নাৰায়ণ ডেকা - CHILD MARRIAGE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 21, 2026 at 11:27 AM IST
নলবাৰী : শেহতীয়াভাৱে এগৰাকী মহিলাই স্বামীৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই মহিলাগৰাকীৰ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল । ইয়াৰ পাছতেই এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্রকাশ কৰিছে ।
দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ ঘটনাটো বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিতে সংঘটিত হৈছে । এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই কয়, "বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ কৰোৱা সকলৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে । দেশত প্ৰকৃতিয়ে দিয়া সম্পত্তি তেনেই কম । সেয়াৰে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে আমি সুচাৰুৰূপে চলাব লাগিব । দেশত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাব ধৰিছে ।আমাৰ দেশত ২ শতাংশ লোকেহে কৰ প্ৰদান কৰে । বাকী সকলো উপভোক্তা । গতিকে দেশৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে এনে পদক্ষেপ আনিছে আৰু চৰকাৰ কঠোৰ হ'বই । বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ কৰোৱা সকলে চৰকাৰী চাকৰি নাপাব । আনহাতে তৃতীয় সন্তান থকা সকলৰ প্ৰায়ভাগ চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰাই বঞ্চিত হ'ব ।"
বাজেট সম্পৰ্কে নলবাৰী জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ সময়ত এইদৰে মন্তব্য় কৰে । ইপিনে, বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই দাখিল কৰা বাজেটে সকলো স্তৰৰ লোককে উপকৃত কৰিব বুলি মন্তব্য কৰি এইখন এখন জনমুখী বাজেট বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে কয় ।
লগতে পঢ়ক:প্ৰৱঞ্চকৰ মৰসাহ, মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ নামত ভুৱা ই-মেইল
এইচআইভিত আক্ৰান্ত শিশু-এইডছত প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পত্নীলৈ এক লাখ টকাকৈ সাহাৰ্য: মুখ্য়মন্ত্ৰী
নলবাৰী : শেহতীয়াভাৱে এগৰাকী মহিলাই স্বামীৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই মহিলাগৰাকীৰ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল । ইয়াৰ পাছতেই এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্রকাশ কৰিছে ।
দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ ঘটনাটো বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিতে সংঘটিত হৈছে । এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই কয়, "বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ কৰোৱা সকলৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে । দেশত প্ৰকৃতিয়ে দিয়া সম্পত্তি তেনেই কম । সেয়াৰে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে আমি সুচাৰুৰূপে চলাব লাগিব । দেশত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাব ধৰিছে ।আমাৰ দেশত ২ শতাংশ লোকেহে কৰ প্ৰদান কৰে । বাকী সকলো উপভোক্তা । গতিকে দেশৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে এনে পদক্ষেপ আনিছে আৰু চৰকাৰ কঠোৰ হ'বই । বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ কৰোৱা সকলে চৰকাৰী চাকৰি নাপাব । আনহাতে তৃতীয় সন্তান থকা সকলৰ প্ৰায়ভাগ চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰাই বঞ্চিত হ'ব ।"
বাজেট সম্পৰ্কে নলবাৰী জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ সময়ত এইদৰে মন্তব্য় কৰে । ইপিনে, বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই দাখিল কৰা বাজেটে সকলো স্তৰৰ লোককে উপকৃত কৰিব বুলি মন্তব্য কৰি এইখন এখন জনমুখী বাজেট বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে কয় ।
লগতে পঢ়ক:প্ৰৱঞ্চকৰ মৰসাহ, মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ নামত ভুৱা ই-মেইল
এইচআইভিত আক্ৰান্ত শিশু-এইডছত প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পত্নীলৈ এক লাখ টকাকৈ সাহাৰ্য: মুখ্য়মন্ত্ৰী