ETV Bharat / Videos

ধিং সমষ্টিত উন্নত জাতৰ ধানৰ বীজ বিতৰণ বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰৰ - MLA MEHBOOB MUKTAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ধিং সমষ্টিত উন্নত জাতৰ ধানৰ বীজ বিতৰণ বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 23, 2026 at 5:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধিং : মৰিগাঁও জিলাৰ ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰে মঙলবাৰে সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৃষকসকলৰ মাজত উন্নত মানৰ ধানৰ বীজ বিতৰণ কৰে । 

অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ খেতি বচাও অভিযানৰ অংশ হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু পুষ্টি অভিযান আঁচনিৰ অধীনত ধিং সমষ্টিৰ পাঁচখন গাঁও পঞ্চায়তত এই বীজ বিতৰণ কৰা হয় ।

নগাঁও জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ধিং সমষ্টিৰ এহেজাৰৰো অধিক প্ৰগতিশীল কৃষকক CR-307 আৰু CR-310 জাতৰ উন্নত ধানৰ বীজ প্ৰদান কৰা হয় । বিশেষভাৱে, এই ধানৰ জাতসমূহ মধুমেহ ৰোগীৰ বাবে তুলনামূলকভাৱে উপযোগী গুণসম্পন্ন বুলি কৃষি বিশেষজ্ঞসকলে উল্লেখ কৰিছে ।

বীজ বিতৰণ অনুষ্ঠানৰ সমান্তৰালভাৱে এখন কৃষি সজাগতা সভাও অনুষ্ঠিত হয় । 

সভাত উপস্থিত থাকি বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰে আধুনিক আৰু বিজ্ঞানসন্মত কৃষি পদ্ধতিৰ প্ৰয়োগৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁ কৃষকসকলক উন্নত বীজ, সঠিক কৃষি পৰিচালনা আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে কেনেকৈ অধিক উৎপাদন লাভ কৰিব পাৰি, সেই বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে অৱগত কৰে ।

লগতে পঢ়ক : কণীযুক্ত মাছ ধৰা-বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা ধুবুৰী মীন বিভাগৰ

ধিং : মৰিগাঁও জিলাৰ ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰে মঙলবাৰে সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৃষকসকলৰ মাজত উন্নত মানৰ ধানৰ বীজ বিতৰণ কৰে । 

অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ খেতি বচাও অভিযানৰ অংশ হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু পুষ্টি অভিযান আঁচনিৰ অধীনত ধিং সমষ্টিৰ পাঁচখন গাঁও পঞ্চায়তত এই বীজ বিতৰণ কৰা হয় ।

নগাঁও জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ধিং সমষ্টিৰ এহেজাৰৰো অধিক প্ৰগতিশীল কৃষকক CR-307 আৰু CR-310 জাতৰ উন্নত ধানৰ বীজ প্ৰদান কৰা হয় । বিশেষভাৱে, এই ধানৰ জাতসমূহ মধুমেহ ৰোগীৰ বাবে তুলনামূলকভাৱে উপযোগী গুণসম্পন্ন বুলি কৃষি বিশেষজ্ঞসকলে উল্লেখ কৰিছে ।

বীজ বিতৰণ অনুষ্ঠানৰ সমান্তৰালভাৱে এখন কৃষি সজাগতা সভাও অনুষ্ঠিত হয় । 

সভাত উপস্থিত থাকি বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰে আধুনিক আৰু বিজ্ঞানসন্মত কৃষি পদ্ধতিৰ প্ৰয়োগৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁ কৃষকসকলক উন্নত বীজ, সঠিক কৃষি পৰিচালনা আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে কেনেকৈ অধিক উৎপাদন লাভ কৰিব পাৰি, সেই বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে অৱগত কৰে ।

লগতে পঢ়ক : কণীযুক্ত মাছ ধৰা-বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা ধুবুৰী মীন বিভাগৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰ
নগাঁও জিলা কৃষি বিভাগ
ইটিভি ভাৰত অসম
MLA MEHBOOB MUKTAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Laharighat School

চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পয়ালগা অৱস্থা, এটা শ্ৰেণীকোঠাতে পাঁচটা শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক পাঠদান

June 23, 2026 at 5:15 PM IST
Ban on catching and selling fish with eggs by Dhubri Fish Department

কণীযুক্ত মাছ ধৰা-বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা ধুবুৰী মীন বিভাগৰ

June 23, 2026 at 3:53 PM IST
Dhubri AGP

অগপৰ কাৰ্যালয়ত ওলমিল প্ৰকাণ্ড তলা, বাহিৰ নেতা-কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ

June 23, 2026 at 1:24 PM IST
Viksit Bharat Young Leaders Dialogue

মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত 'বিকশিত ভাৰত যুৱ নেতৃত্ব সংবাদ' শীৰ্ষক আলোচনা চক্ৰ

June 22, 2026 at 8:14 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.