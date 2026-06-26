কঠীয়াতলীত লাখ টকীয়া তিৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন - TIWA CULTURAL PROJECT IN KATHIATALI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 26, 2026 at 2:33 PM IST
বঢ়মপুৰ : নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলীত বৃহস্পতিবাৰে তিৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ লগতে ইয়াৰ অন্তৰ্গত ৭খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে । তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ আৱণ্টনৰ অধীনত প্ৰায় ২০ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হয় ৷
স্থানীয় উন্নয়ন আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ বিকাশত এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে ।
তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰে কয়, ‘‘এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে । আমি ২০ লক্ষ টকাৰে আমি এই ভৱন আৰু দোকান নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ । বঢ়মপুৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে যাৱতীয় যিখিনি কাম বাকী আছে, তেখেতে সজোৱা পৰা বিভিন্ন আচবাব কিনাৰ বাবদ দহ লক্ষ টকা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।’’
বঢ়মপুৰ : নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলীত বৃহস্পতিবাৰে তিৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ লগতে ইয়াৰ অন্তৰ্গত ৭খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে । তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ আৱণ্টনৰ অধীনত প্ৰায় ২০ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হয় ৷
স্থানীয় উন্নয়ন আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ বিকাশত এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে ।
তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰে কয়, ‘‘এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে । আমি ২০ লক্ষ টকাৰে আমি এই ভৱন আৰু দোকান নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ । বঢ়মপুৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে যাৱতীয় যিখিনি কাম বাকী আছে, তেখেতে সজোৱা পৰা বিভিন্ন আচবাব কিনাৰ বাবদ দহ লক্ষ টকা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।’’