ETV Bharat / Videos

কঠীয়াতলীত লাখ টকীয়া তিৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন - TIWA CULTURAL PROJECT IN KATHIATALI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
কঠীয়াতলীত তিৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 26, 2026 at 2:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ : নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলীত বৃহস্পতিবাৰে তিৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ লগতে ইয়াৰ অন্তৰ্গত ৭খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে । তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ আৱণ্টনৰ অধীনত প্ৰায় ২০ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হয় ৷

স্থানীয় উন্নয়ন আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ বিকাশত এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে ।

তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰে কয়, ‘‘এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে । আমি ২০ লক্ষ টকাৰে আমি এই ভৱন আৰু দোকান নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ । বঢ়মপুৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে যাৱতীয় যিখিনি কাম বাকী আছে, তেখেতে সজোৱা পৰা বিভিন্ন আচবাব কিনাৰ বাবদ দহ লক্ষ টকা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।’’

লগতে পঢ়ক : পহুগড়ৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশক লেন্সৰ মাজেৰে ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস এজন যুৱকৰ

বঢ়মপুৰ : নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলীত বৃহস্পতিবাৰে তিৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ লগতে ইয়াৰ অন্তৰ্গত ৭খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে । তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ আৱণ্টনৰ অধীনত প্ৰায় ২০ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হয় ৷

স্থানীয় উন্নয়ন আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ বিকাশত এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে ।

তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰে কয়, ‘‘এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে । আমি ২০ লক্ষ টকাৰে আমি এই ভৱন আৰু দোকান নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ । বঢ়মপুৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে যাৱতীয় যিখিনি কাম বাকী আছে, তেখেতে সজোৱা পৰা বিভিন্ন আচবাব কিনাৰ বাবদ দহ লক্ষ টকা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।’’

লগতে পঢ়ক : পহুগড়ৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশক লেন্সৰ মাজেৰে ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস এজন যুৱকৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

তিৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প
বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক
বিধায়ক জিতু গোস্বামী
ই টিভি ভাৰত অসম
TIWA CULTURAL PROJECT IN KATHIATALI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

MP Rakibul Hussain visited the erosion affected area in Dhuburi

কেন্দ্ৰই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া বুজি নাপায়: ৰকিবুল হুছেইন

June 25, 2026 at 8:19 PM IST
Flood in Assam

বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি মথাউৰি নিৰ্মাণৰ আশ্বাস ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ

June 25, 2026 at 8:19 PM IST
FISHERIES MINISTER NILIMA DEVI

মন্ত্ৰিত্বৰ দায়িত্বলৈ নলবাৰীত প্ৰথমটো মৎস্য উৎপাদন প্ৰকল্প মুকলি মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীৰ

June 25, 2026 at 5:50 PM IST
Assam Minister Sushanta Borgohain visited Majuli to review the erosion situation

মাজুলীৰ উপস্থিত সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই; খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে কোটি টকীয়া এক বৃহৎ আঁচনি ঘোষণা

June 25, 2026 at 5:48 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.