তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজয়ী জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ, পাকাবেতবাৰীত উলাহৰ ঢল - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 6, 2026 at 7:40 PM IST

বৰপেটা: কংগ্ৰেছৰ পৰা তৃতীয়বাৰৰ বাবে জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ চৌদিশে দেখা গৈছে দলৰ নেতা-কৰ্মী আৰু সমৰ্থকসকলৰ ব্যাপক উৎসাহ আৰু আনন্দ-উল্লাস । পূৰ্বৰ সৰুক্ষেত্ৰী আৰু বৰ্তমানৰ পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছৰে পৰাই জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে সমষ্টিৰ চুকে-কোণে সোমাই সমৰ্থকসকলক সাক্ষাৎ কৰিছে ।

ইপিনে নিজৰ প্ৰিয় নেতাজনৰ বিজয়ক লৈ উৎসাহী সমষ্টিটোৰ ৰাইজে নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰক শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে ৰেলী উলিয়াইছে ।

কয়াকুছি, ভকতৰডবা, ধিলাঝাৰী, ভেল্লা আদিকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ আনন্দৰ সমভাগী হৈছে । একেদৰে অনাগত সময়ত সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ বাবে চেষ্টা কৰাৰ লগতে সমষ্টিৰ ৰাইজৰ সৈতে থকাৰ পণ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইনৰ । আনহাতে, বিগত দুটা কাৰ্যকালৰ তুলনাত এইবাৰ অধিক কাম কৰাৰো পৰিকল্পনা বিধায়কগৰাকীৰ ।

ইপিনে |জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচৰাটো দায়িত্ব বুলি মন্তব্য জাকিৰ হুছেইনৰ । কংগ্ৰেছে নিজৰ ভুলৰ বাবেই নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱা বুলি অখিল গগৈয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি জাকিৰ হুছেইনে কয়, "আমি কি কাৰণত হাৰিলোঁ সেয়া ঘৰৰ কথা ঘৰতত পাতি ল'ম ।"  

