ETV Bharat / Videos

টিহুত ১০০ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিকী দাহ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা চন্দ্ৰ মোহন পাটোৱাৰীৰ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি টিহুত ৰাৱণ দাহ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 21, 2026 at 10:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বুধবাৰে নলবাৰীৰ টিহুতো বিশাল আকাৰৰ প্ৰায় ১০০ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিকী দাহ কৰা হয় । সমাজৰ পৰা অসূয়া-অশান্তি দূৰ হোৱাৰ কামনাৰে প্ৰতিবছৰে এইদৰে টিহু বাৰোৱাৰী শ্ৰীশ্ৰী দুৰ্গা পূজা মহোৎসৱৰ বিজয়া দশমীৰ দিনা সন্ধিয়া ৰাৱণ দাহ কৰা হয় । এইবাৰো ১২৩ সংখ্যক টিহু বাৰোৱাৰী শ্ৰীশ্ৰী দুৰ্গা পূজা মহোৎসৱৰ বুধবাৰে বিজয়া দশমীৰ সন্ধিয়া টিহু হাইস্কুল খেল পথাৰত ১০০ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতীকী দাহ কৰা হয় ।  

ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচীত প্ৰায় অৰ্দ্ধ লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে সু-সজ্জিত বাহনত শ্ৰীশ্ৰী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তি লৈ আয়োজক সমিতিয়ে সমগ্ৰ টিহু অঞ্চলত এক শোভাযাত্ৰাও উলিয়াই । উক্ত কাৰ্যসূচীৰ পিছতে টিহু নদীৰ শ্বহীদ উদ্যান ঘাটত দেৱী বিসৰ্জন দিয়া হয় । ইপিনে দেৱী বিসৰ্জনৰ সন্ধিয়া নমাৰ লগে লগে টিহু হাইস্কুল খেলপথাৰত লোকেই লোকাৰেণ্য হৈ পৰে । উক্ত কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে সকলোকে বিজয়া দশমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।

লগতে পঢ়ক: দেশৰ অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ প্ৰয়োজন, দেশবাসীলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান

দশেৰা ২০২৬: যশৰ পৰা অৰবিন্দ ত্ৰিবেদীলৈ—‘ৰাৱণ’ৰ চৰিত্ৰৰে চিৰস্মৰণীয় হোৱা তাৰকা

নলবাৰী: ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বুধবাৰে নলবাৰীৰ টিহুতো বিশাল আকাৰৰ প্ৰায় ১০০ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিকী দাহ কৰা হয় । সমাজৰ পৰা অসূয়া-অশান্তি দূৰ হোৱাৰ কামনাৰে প্ৰতিবছৰে এইদৰে টিহু বাৰোৱাৰী শ্ৰীশ্ৰী দুৰ্গা পূজা মহোৎসৱৰ বিজয়া দশমীৰ দিনা সন্ধিয়া ৰাৱণ দাহ কৰা হয় । এইবাৰো ১২৩ সংখ্যক টিহু বাৰোৱাৰী শ্ৰীশ্ৰী দুৰ্গা পূজা মহোৎসৱৰ বুধবাৰে বিজয়া দশমীৰ সন্ধিয়া টিহু হাইস্কুল খেল পথাৰত ১০০ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতীকী দাহ কৰা হয় ।  

ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচীত প্ৰায় অৰ্দ্ধ লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে সু-সজ্জিত বাহনত শ্ৰীশ্ৰী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তি লৈ আয়োজক সমিতিয়ে সমগ্ৰ টিহু অঞ্চলত এক শোভাযাত্ৰাও উলিয়াই । উক্ত কাৰ্যসূচীৰ পিছতে টিহু নদীৰ শ্বহীদ উদ্যান ঘাটত দেৱী বিসৰ্জন দিয়া হয় । ইপিনে দেৱী বিসৰ্জনৰ সন্ধিয়া নমাৰ লগে লগে টিহু হাইস্কুল খেলপথাৰত লোকেই লোকাৰেণ্য হৈ পৰে । উক্ত কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে সকলোকে বিজয়া দশমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।

লগতে পঢ়ক: দেশৰ অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ প্ৰয়োজন, দেশবাসীলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান

দশেৰা ২০২৬: যশৰ পৰা অৰবিন্দ ত্ৰিবেদীলৈ—‘ৰাৱণ’ৰ চৰিত্ৰৰে চিৰস্মৰণীয় হোৱা তাৰকা

For All Latest Updates

TAGGED:

বিজয়া দশমী ২০২৬
DURGA PUJA 2026
ৰাৱণ দাহন
চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী
VIJAYA DASHAMI 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Kati Bihu 2026

পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে গোলাঘাটৰ বামুণগাঁৱতো কাতি বিহু পালন

October 18, 2026 at 8:00 PM IST
Unique Kati bihu celebration

কাতি বিহুত বকুল তলত ৰবাব টেঙাৰ জুতি আৰু কবিৰ আড্ডা

October 18, 2026 at 7:59 PM IST
kati bihu 2026

বৰপেটাৰ ৰাখাল থানত ৩০ ঘণ্টীয়া কাতি বিহুৰ নাম প্ৰসংগ

October 18, 2026 at 5:33 PM IST
DURGA PUJA 2026

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ 2026 : বৰমাত মহাসপ্তমীৰ পূজা অৰ্চনা

October 18, 2026 at 4:55 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.