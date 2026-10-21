টিহুত ১০০ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিকী দাহ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা চন্দ্ৰ মোহন পাটোৱাৰীৰ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 21, 2026 at 10:50 PM IST
নলবাৰী: ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বুধবাৰে নলবাৰীৰ টিহুতো বিশাল আকাৰৰ প্ৰায় ১০০ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিকী দাহ কৰা হয় । সমাজৰ পৰা অসূয়া-অশান্তি দূৰ হোৱাৰ কামনাৰে প্ৰতিবছৰে এইদৰে টিহু বাৰোৱাৰী শ্ৰীশ্ৰী দুৰ্গা পূজা মহোৎসৱৰ বিজয়া দশমীৰ দিনা সন্ধিয়া ৰাৱণ দাহ কৰা হয় । এইবাৰো ১২৩ সংখ্যক টিহু বাৰোৱাৰী শ্ৰীশ্ৰী দুৰ্গা পূজা মহোৎসৱৰ বুধবাৰে বিজয়া দশমীৰ সন্ধিয়া টিহু হাইস্কুল খেল পথাৰত ১০০ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতীকী দাহ কৰা হয় ।
ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচীত প্ৰায় অৰ্দ্ধ লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে সু-সজ্জিত বাহনত শ্ৰীশ্ৰী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তি লৈ আয়োজক সমিতিয়ে সমগ্ৰ টিহু অঞ্চলত এক শোভাযাত্ৰাও উলিয়াই । উক্ত কাৰ্যসূচীৰ পিছতে টিহু নদীৰ শ্বহীদ উদ্যান ঘাটত দেৱী বিসৰ্জন দিয়া হয় । ইপিনে দেৱী বিসৰ্জনৰ সন্ধিয়া নমাৰ লগে লগে টিহু হাইস্কুল খেলপথাৰত লোকেই লোকাৰেণ্য হৈ পৰে । উক্ত কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে সকলোকে বিজয়া দশমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
নলবাৰী: ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বুধবাৰে নলবাৰীৰ টিহুতো বিশাল আকাৰৰ প্ৰায় ১০০ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিকী দাহ কৰা হয় । সমাজৰ পৰা অসূয়া-অশান্তি দূৰ হোৱাৰ কামনাৰে প্ৰতিবছৰে এইদৰে টিহু বাৰোৱাৰী শ্ৰীশ্ৰী দুৰ্গা পূজা মহোৎসৱৰ বিজয়া দশমীৰ দিনা সন্ধিয়া ৰাৱণ দাহ কৰা হয় । এইবাৰো ১২৩ সংখ্যক টিহু বাৰোৱাৰী শ্ৰীশ্ৰী দুৰ্গা পূজা মহোৎসৱৰ বুধবাৰে বিজয়া দশমীৰ সন্ধিয়া টিহু হাইস্কুল খেল পথাৰত ১০০ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতীকী দাহ কৰা হয় ।
ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচীত প্ৰায় অৰ্দ্ধ লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে সু-সজ্জিত বাহনত শ্ৰীশ্ৰী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তি লৈ আয়োজক সমিতিয়ে সমগ্ৰ টিহু অঞ্চলত এক শোভাযাত্ৰাও উলিয়াই । উক্ত কাৰ্যসূচীৰ পিছতে টিহু নদীৰ শ্বহীদ উদ্যান ঘাটত দেৱী বিসৰ্জন দিয়া হয় । ইপিনে দেৱী বিসৰ্জনৰ সন্ধিয়া নমাৰ লগে লগে টিহু হাইস্কুল খেলপথাৰত লোকেই লোকাৰেণ্য হৈ পৰে । উক্ত কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে সকলোকে বিজয়া দশমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।