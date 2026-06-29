ETV Bharat / Videos

শিৱসাগৰত নিৰ্মীয়মাণ প্ৰকল্পত নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ; ঠিকাদৰক সকীয়নি অখিল গগৈৰ - MLA AKHIL GOGOI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শিৱসাগৰত নিৰ্মীয়মাণ প্ৰকল্পত নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ; ঠিকাদৰক সকীয়নি অখিল গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 10:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ : সোমবাৰে শিৱসাগৰত নিৰ্মীয়মাণ অৱস্থাত থকা প্ৰকল্পসমূহ পৰিদৰ্শন বিধায়ক অখিল গগৈৰ । নিৰ্মীয়মাণ অৱস্থাত থকা শিৱসাগৰবাসীৰ সপোনৰ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষুব্ধ বিধায়ক অখিল গগৈ ।

নিৰ্মীয়মাণ অৱস্থাত থকা ৰংঘৰ প্ৰকল্প, টাই মিউজিয়াম আৰু ৰুদ্ৰসিংহ ক্ৰীড়া প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষোভিত হৈ পৰে বিধায়ক অখিল গগৈ । টাই মিউজিয়াম আৰু ৰংঘৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণত বিসংগতিৰ অভিযোগ বিধায়ক অখিল গগৈৰ । আনহাতে, ফোনযোগে ঠিকাদাৰক ধমক দিয়াৰ লগতে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সকীয়নি প্ৰদান কৰে ।

ৰংঘৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণত জড়িত জনৈক ৰোহিত চৌধৰী, অভিষেক কেজৰিৱাল আৰু গ্ৰ'ভাৰ নামৰ তিনিজন ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে খঙত টিঙিৰি তুলা হৈ পৰে অখিল গগৈ ।

আনহাতে, টাই মিউজিয়াম নিৰ্মাণত ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ বিধায়কগৰাকীৰ । যাৰবাবে ঠিকাদাৰক তলৱ শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীৰ । শীঘ্ৰেই উপস্থিত নহ'লে ৰংঘৰ প্ৰকল্পৰ কাম বন্ধ কৰি দিয়াৰো হুংকাৰ অখিল গগৈৰ ।

ইফালে সোমবাৰে টাই মিউজিয়াম পৰিদৰ্শন কৰি ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিকক ফোনৰ দ্বাৰা নিম্নমানৰ সামগ্ৰী সলনি নকৰিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰো সকীয়নি দিয়ে অখিল গগৈয়ে ।

লগতে পঢ়ক :তিনিদিনত ২০ হাজাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা

শিৱসাগৰ : সোমবাৰে শিৱসাগৰত নিৰ্মীয়মাণ অৱস্থাত থকা প্ৰকল্পসমূহ পৰিদৰ্শন বিধায়ক অখিল গগৈৰ । নিৰ্মীয়মাণ অৱস্থাত থকা শিৱসাগৰবাসীৰ সপোনৰ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষুব্ধ বিধায়ক অখিল গগৈ ।

নিৰ্মীয়মাণ অৱস্থাত থকা ৰংঘৰ প্ৰকল্প, টাই মিউজিয়াম আৰু ৰুদ্ৰসিংহ ক্ৰীড়া প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষোভিত হৈ পৰে বিধায়ক অখিল গগৈ । টাই মিউজিয়াম আৰু ৰংঘৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণত বিসংগতিৰ অভিযোগ বিধায়ক অখিল গগৈৰ । আনহাতে, ফোনযোগে ঠিকাদাৰক ধমক দিয়াৰ লগতে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সকীয়নি প্ৰদান কৰে ।

ৰংঘৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণত জড়িত জনৈক ৰোহিত চৌধৰী, অভিষেক কেজৰিৱাল আৰু গ্ৰ'ভাৰ নামৰ তিনিজন ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে খঙত টিঙিৰি তুলা হৈ পৰে অখিল গগৈ ।

আনহাতে, টাই মিউজিয়াম নিৰ্মাণত ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ বিধায়কগৰাকীৰ । যাৰবাবে ঠিকাদাৰক তলৱ শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীৰ । শীঘ্ৰেই উপস্থিত নহ'লে ৰংঘৰ প্ৰকল্পৰ কাম বন্ধ কৰি দিয়াৰো হুংকাৰ অখিল গগৈৰ ।

ইফালে সোমবাৰে টাই মিউজিয়াম পৰিদৰ্শন কৰি ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিকক ফোনৰ দ্বাৰা নিম্নমানৰ সামগ্ৰী সলনি নকৰিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰো সকীয়নি দিয়ে অখিল গগৈয়ে ।

লগতে পঢ়ক :তিনিদিনত ২০ হাজাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা

For All Latest Updates

TAGGED:

অখিল গগৈ
শিৱসাগৰ ৰংঘৰ প্ৰকল্প
শিৱসাগৰ টাই মিউজিয়াম
ইটিভি ভাৰত অসম
MLA AKHIL GOGOI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Forest Department

সোণাপুৰত বনবিভাগ-ডব্লিউচিচিবিৰ যুটিয়া অভিযান, গঁড়ৰ খৰ্গসহ তিনি সৰবৰাহকাৰী আটক

June 29, 2026 at 8:34 PM IST
Older Persons Day Celebration

বৰভাগৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত ককা-আইতা দিৱস পালন

June 29, 2026 at 7:55 PM IST
Flood Alert : The water level of many rivers in Dhubri district is rising

ৰাজ্যত বানৰ সংহাৰী ৰূপ : ধুবুৰী জিলাত ক্ৰমাৎ নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি

June 29, 2026 at 5:42 PM IST
terrible fire destroyed warehouses along with commercial establishments in Chinamara

ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত যোৰহাটত ব্য়ৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসহ গুডাম ভস্মীভূত

June 29, 2026 at 4:24 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.