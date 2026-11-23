৩০ নৱেম্বৰত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ভোটযুদ্ধ : সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ অভিযান
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 23, 2026 at 5:30 PM IST
জোনাই : ৩০ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ভোটগ্ৰহণ ৷ মিচিং অধ্যুষিত ৪০টা পৰিষদীয় সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । জোনাই সম-জিলাৰ অন্তৰ্গত ১নং জোনাই পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে পৰিষদৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য নৰেশ কুম্বাং ।
আনহাতে ৭ নং চিমেন চমকং পৰিষদীয় সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে জোনটি ৰাইদঙীয়াই ৷ যাৰ বাবে সমষ্টিটোৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ কাষ চাপিবলৈ প্ৰাৰ্থী জোনটি ৰাইদঙীয়াই সমৰ্থকসকলক লগত লৈ গাঁৱে-ভূঞে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আৰু আশীৰ্বাদ লাভ কৰি তেওঁ বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব বুলি তেওঁ আশাবাদী ।
ইফালে জাতীয় সংগঠনৰ সমৰ্থিত ৬ নং লালী-তেলাম-টাক পৰিষদীয় সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী মূলাকান্ত পেগুৰ পৰিষদীয় অঞ্চলৰ ধাননি পথাৰে পথাৰে সদল-বলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাছে ৷ তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁৰ ১০০ শতাংশ জয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে ৷
লগতে পঢ়ক:মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : ৰিপুণ বৰাৰ মন্তব্যই বিপদত পেলাইছে কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীক
জোনাই : ৩০ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ভোটগ্ৰহণ ৷ মিচিং অধ্যুষিত ৪০টা পৰিষদীয় সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । জোনাই সম-জিলাৰ অন্তৰ্গত ১নং জোনাই পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে পৰিষদৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য নৰেশ কুম্বাং ।
আনহাতে ৭ নং চিমেন চমকং পৰিষদীয় সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে জোনটি ৰাইদঙীয়াই ৷ যাৰ বাবে সমষ্টিটোৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ কাষ চাপিবলৈ প্ৰাৰ্থী জোনটি ৰাইদঙীয়াই সমৰ্থকসকলক লগত লৈ গাঁৱে-ভূঞে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আৰু আশীৰ্বাদ লাভ কৰি তেওঁ বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব বুলি তেওঁ আশাবাদী ।
ইফালে জাতীয় সংগঠনৰ সমৰ্থিত ৬ নং লালী-তেলাম-টাক পৰিষদীয় সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী মূলাকান্ত পেগুৰ পৰিষদীয় অঞ্চলৰ ধাননি পথাৰে পথাৰে সদল-বলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাছে ৷ তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁৰ ১০০ শতাংশ জয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে ৷
লগতে পঢ়ক:মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : ৰিপুণ বৰাৰ মন্তব্যই বিপদত পেলাইছে কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীক