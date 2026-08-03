ETV Bharat / Videos

ধেমাজিৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ধেমাজিৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 6:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি : হঠাৎ ওফন্দি উঠা ধেমাজিৰ জীয়াঢল নদীয়ে জয়ৰামপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে । কমলপুৰ-ধৰ্মপুৰ আৰু বালিচাপৰিত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ক্ষতিসাধন হৈছে । 

ইতিমধ্যে এটা পৰিয়ালৰ ঘৰ নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে । সোমবাৰে বানবিধ্বস্ত অঞ্চলটোত ৰাজ্যৰ শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু উপস্থিত হয় । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগৰো বুজ লয় ।

পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "কমলপুৰৰ পৰা উজনিলৈকে যিটো কেচাঁ কাঠনি বুলি কয় তাত মথাউৰি নাছিল ৷ আগৰে পৰা নাই ৷ গতিকে ইয়াত এটা নতুন মথাউৰি বনোৱা পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল ৷ যোৱা বছৰটোত নিৰ্বাচনো আহিল আমি খৰখেদাকৈ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱৰিলোঁ ৷" 

মথাউৰি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত জলসম্পদ বিভাগক পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ ল'বলৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে বানত যিটো পৰিয়ালৰ ঘৰ উটি গৈছে তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । 

মনোজ কুমাৰ চুতীয়া নামৰ এজন স্থানীয় লোকে পৰিয়ালটোক ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ৩ কঠা মাটি দান কৰা বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

ট্ৰেক্টৰত উঠি নেপালীখুঁটিত মুখ্যমন্ত্ৰী: বুজ ল'লে বানে নৰক কৰি থৈ যোৱা অঞ্চলটোৰ

ধেমাজি : হঠাৎ ওফন্দি উঠা ধেমাজিৰ জীয়াঢল নদীয়ে জয়ৰামপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে । কমলপুৰ-ধৰ্মপুৰ আৰু বালিচাপৰিত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ক্ষতিসাধন হৈছে । 

ইতিমধ্যে এটা পৰিয়ালৰ ঘৰ নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে । সোমবাৰে বানবিধ্বস্ত অঞ্চলটোত ৰাজ্যৰ শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু উপস্থিত হয় । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগৰো বুজ লয় ।

পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "কমলপুৰৰ পৰা উজনিলৈকে যিটো কেচাঁ কাঠনি বুলি কয় তাত মথাউৰি নাছিল ৷ আগৰে পৰা নাই ৷ গতিকে ইয়াত এটা নতুন মথাউৰি বনোৱা পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল ৷ যোৱা বছৰটোত নিৰ্বাচনো আহিল আমি খৰখেদাকৈ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱৰিলোঁ ৷" 

মথাউৰি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত জলসম্পদ বিভাগক পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ ল'বলৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে বানত যিটো পৰিয়ালৰ ঘৰ উটি গৈছে তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । 

মনোজ কুমাৰ চুতীয়া নামৰ এজন স্থানীয় লোকে পৰিয়ালটোক ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ৩ কঠা মাটি দান কৰা বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

ট্ৰেক্টৰত উঠি নেপালীখুঁটিত মুখ্যমন্ত্ৰী: বুজ ল'লে বানে নৰক কৰি থৈ যোৱা অঞ্চলটোৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

ৰণোজ পেগু
অসমৰ বান
ধেমাজি
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOODS 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

WILD ELEPHANT TERROR

কামপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ, কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা এটা পৰিয়ালৰ

August 3, 2026 at 5:21 PM IST
Assam Police Anti drugs operation

ঘৰৰ চোতালত পুতি থৈছিল নিচাজাতীয় সামগ্ৰী, আটক গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক

August 3, 2026 at 2:35 PM IST
Public protest in Kalgachia demanding road repairs

জৰাজীৰ্ণ পথ মেৰামতিত চৰকাৰৰ অৱহেলা, মাছ মাৰি ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ

August 3, 2026 at 2:13 PM IST
Free labour for flood victims

বানাক্ৰান্তৰ ঘৰ-দুৱাৰ, বোকাৰে ভৰা পথ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ কাকৈজানাৰ পৰা ৰাওনা অৰ্ধ শতাধিক যুৱক

August 3, 2026 at 9:57 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.