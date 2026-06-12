ETV Bharat / Videos

বিশ্বনাথত অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ - MINISTER RANOJ PEGU

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বিশ্বনাথত উপস্থিত মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 12, 2026 at 7:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বনাথ : শুকুৰবাৰে বিশ্বনাথ জিলাত জিলাখনৰ নৱনিযুক্ত অভিভাৱক মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু উপস্থিত হয় ৷ জিলাখনত চলি থকা ভিন্ন আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ সৈতে এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত মন্ত্ৰীগৰাকী মিলিত হয়। বাৰিষাৰ আগমনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ক্ষীপ্ৰতাৰে সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰি তাৎক্ষণিকভাৱে জনসাধাৰণক সকাহ দিব পৰাকৈ ল’বলগীয়া দূৰ্যোগ ব‍্যৱস্থাপনাৰ পূৰ্ব প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা কৰি মন্ত্ৰী পেগুৱে জিলা প্ৰশাসনক যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে ৷

বিশেষকৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনৰ জলসম্পদ বিভাগ, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ, জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষ, পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগ, কৃষি, স্বাস্থ‍্য, শিক্ষা, লোকনিৰ্মাণ আদি বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ লগত পৰ্যালোচনা কৰে । বিশ্বনাথ জিলা আয়ুক্তৰ সন্মিলন কক্ষত অনুষ্ঠিত পৰ্যালোচনা বৈঠকত সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত, বিধায়ক পল্লবলোচন দাস, উৎপল বৰা, মুনীন্দ্ৰ দাস জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত আছিল ৷

লগতে পঢ়ক:সত্ৰত যদি বেদখল থাকে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে উচ্ছেদ চলিব: ৰণজিৎ কুমাৰ দাস

বিশ্বনাথ : শুকুৰবাৰে বিশ্বনাথ জিলাত জিলাখনৰ নৱনিযুক্ত অভিভাৱক মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু উপস্থিত হয় ৷ জিলাখনত চলি থকা ভিন্ন আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ সৈতে এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত মন্ত্ৰীগৰাকী মিলিত হয়। বাৰিষাৰ আগমনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ক্ষীপ্ৰতাৰে সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰি তাৎক্ষণিকভাৱে জনসাধাৰণক সকাহ দিব পৰাকৈ ল’বলগীয়া দূৰ্যোগ ব‍্যৱস্থাপনাৰ পূৰ্ব প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা কৰি মন্ত্ৰী পেগুৱে জিলা প্ৰশাসনক যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে ৷

বিশেষকৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনৰ জলসম্পদ বিভাগ, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ, জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষ, পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগ, কৃষি, স্বাস্থ‍্য, শিক্ষা, লোকনিৰ্মাণ আদি বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ লগত পৰ্যালোচনা কৰে । বিশ্বনাথ জিলা আয়ুক্তৰ সন্মিলন কক্ষত অনুষ্ঠিত পৰ্যালোচনা বৈঠকত সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত, বিধায়ক পল্লবলোচন দাস, উৎপল বৰা, মুনীন্দ্ৰ দাস জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত আছিল ৷

লগতে পঢ়ক:সত্ৰত যদি বেদখল থাকে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে উচ্ছেদ চলিব: ৰণজিৎ কুমাৰ দাস

For All Latest Updates

TAGGED:

মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু
বিশ্বনাথ জিলা
বিধায়ক পল্লবলোচন দাস
বিধায়ক উৎপল বৰা
MINISTER RANOJ PEGU

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

NTEP in Barpeta

বৰপেটাৰ সুন্দৰীদিয়াত যক্ষ্মা দূৰীকৰণ অভিযান: ৰোগ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ শুভাৰম্ভ

June 12, 2026 at 6:18 PM IST
Morigaon News

মৰিগাঁও জিলা কাৰ্যালয়ত এইছপিভি ভেকচিন, পলিঅ’ প্ৰতিষেধক দিৱসক লৈ পৰ্যালোচনা

June 12, 2026 at 5:38 PM IST
ASHOK SINGHAL VISITS VISITS DMCH

ধুবুৰীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে, অহা বছৰ ইয়াৰ পৰা MBBS ওলাব: স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী

June 12, 2026 at 4:12 PM IST
TRAGIC INCIDENT IN GUWAHATI

গছ বাগৰি পৰিল শিক্ষাৰ্থীৰ বাহনত, প্ৰাণ গ'ল ছাত্ৰীৰ

June 12, 2026 at 1:44 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.