ETV Bharat / Videos

বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি মথাউৰি নিৰ্মাণৰ আশ্বাস ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ - ASSAM FLOOD 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি মথাউৰি নিৰ্মাণৰ আশ্বাস ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 25, 2026 at 8:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি : শীঘ্ৰে ধেমাজি জিলাৰ লালুকীজানত নিৰ্মাণ হ'ব নতুন মথাউৰি । এই ঘোষণা ধেমাজিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ । বৃহস্পতিবাৰে বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি এই কথা ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে । বানৰ লগতে জীয়াঢল নদীৰ খহনীয়াত প্ৰভাৱিত হৈছে কেইবাটাও অঞ্চল । জীয়াঢল গাঁও পঞ্চায়তৰ ধৰ্মপুৰ, কমলপুৰ, লালুকীজান, নেপালীগাঁৱকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে ৷ 

তাৰ মাজতে ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ধৰ্মপুৰস্থিত বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি বানাক্ৰান্তৰ খবৰ লয় । সমান্তৰালভাৱে গোগামুখ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৰতুৱা বেতনিশূলাৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জলসম্পদ বিভাগৰ অভিযন্তাসকলক তৎকালীনভাৱে ডিপিআৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে ।

পৰিদৰ্শনৰ অন্তত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় "জীয়াঢল নদীখন সঘনাই গতি সলনি কৰা এখন নদী ৷ জীয়াঢল নদীৰ দুয়োপাৰে আমাৰ প্ৰায়খিনি মথাউৰি হৈ গৈছে ৷ ইয়াত যি ঠাইত ছিগিছে । কমলপুৰ বুলি কয় ৷ এই কমলপুৰৰ পৰা কেঁচা কাঠনিলৈ এটা প্ৰস্তাৱিত মথাউৰি যোৱাবাৰেই আয়োজন কৰিছোঁ । ইয়াত এটা মথাউৰি লাগে ৷ এই মথাউৰি নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা প্ৰাককলন সকলো সম্পূৰ্ণ হ'ল ৷" বানপীড়িত অঞ্চল আৰু বান শিবিৰ পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে জিলা আয়ুক্ত ৰাহুল সুৰেশ জাৱীৰ আৰু কেইবাগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচৰী উপস্থিত থাকে ৷

লগতে পঢ়ক :

এটা মথাউৰিয়ে টোপনি হৰিছে চিচিবৰগাঁওবাসীৰ

ধেমাজি : শীঘ্ৰে ধেমাজি জিলাৰ লালুকীজানত নিৰ্মাণ হ'ব নতুন মথাউৰি । এই ঘোষণা ধেমাজিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ । বৃহস্পতিবাৰে বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি এই কথা ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে । বানৰ লগতে জীয়াঢল নদীৰ খহনীয়াত প্ৰভাৱিত হৈছে কেইবাটাও অঞ্চল । জীয়াঢল গাঁও পঞ্চায়তৰ ধৰ্মপুৰ, কমলপুৰ, লালুকীজান, নেপালীগাঁৱকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে ৷ 

তাৰ মাজতে ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ধৰ্মপুৰস্থিত বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি বানাক্ৰান্তৰ খবৰ লয় । সমান্তৰালভাৱে গোগামুখ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৰতুৱা বেতনিশূলাৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জলসম্পদ বিভাগৰ অভিযন্তাসকলক তৎকালীনভাৱে ডিপিআৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে ।

পৰিদৰ্শনৰ অন্তত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় "জীয়াঢল নদীখন সঘনাই গতি সলনি কৰা এখন নদী ৷ জীয়াঢল নদীৰ দুয়োপাৰে আমাৰ প্ৰায়খিনি মথাউৰি হৈ গৈছে ৷ ইয়াত যি ঠাইত ছিগিছে । কমলপুৰ বুলি কয় ৷ এই কমলপুৰৰ পৰা কেঁচা কাঠনিলৈ এটা প্ৰস্তাৱিত মথাউৰি যোৱাবাৰেই আয়োজন কৰিছোঁ । ইয়াত এটা মথাউৰি লাগে ৷ এই মথাউৰি নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা প্ৰাককলন সকলো সম্পূৰ্ণ হ'ল ৷" বানপীড়িত অঞ্চল আৰু বান শিবিৰ পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে জিলা আয়ুক্ত ৰাহুল সুৰেশ জাৱীৰ আৰু কেইবাগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচৰী উপস্থিত থাকে ৷

লগতে পঢ়ক :

এটা মথাউৰিয়ে টোপনি হৰিছে চিচিবৰগাঁওবাসীৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

বানপীড়িত অঞ্চল
ডাঃ ৰণোজ পেগু
মথাউৰি
ধেমাজি
ASSAM FLOOD 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

MP Rakibul Hussain visited the erosion affected area in Dhuburi

কেন্দ্ৰই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া বুজি নাপায়: ৰকিবুল হুছেইন

June 25, 2026 at 8:19 PM IST
FISHERIES MINISTER NILIMA DEVI

মন্ত্ৰিত্বৰ দায়িত্বলৈ নলবাৰীত প্ৰথমটো মৎস্য উৎপাদন প্ৰকল্প মুকলি মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীৰ

June 25, 2026 at 5:50 PM IST
Assam Minister Sushanta Borgohain visited Majuli to review the erosion situation

মাজুলীৰ উপস্থিত সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই; খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে কোটি টকীয়া এক বৃহৎ আঁচনি ঘোষণা

June 25, 2026 at 5:48 PM IST
MISSING IN DARJI RIVER

আত্মীয়ৰ দহা কৰিবলৈ গৈ অভয়াপুৰীত নৈত উটি গ’ল যুৱক

June 25, 2026 at 5:25 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.