ETV Bharat / Videos

চামগুৰিৰ উন্নয়ন ব্যাহত হোৱাটো মই অস্বীকাৰ নকৰোল : পীযুষ হাজৰীকা - MINISTER PIYUSH HAZARIKA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
উপ-নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে শাসকীয় দল বিজেপি (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 5, 2026 at 3:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

চামগুৰি: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে শাসকীয় দল বিজেপি । লোকসভা সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যেই সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে শাসকীয় দল বিজেপিৰ নেতা-মন্ত্ৰীয়ে । বিশেষকৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই লোকসভা সমষ্টিটোৰ ৮ টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিতেই সাংগঠনিক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । শনিবাৰে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ চামগুৰিত উপ-নিৰ্বাচনৰ ৰণশিঙা বজালে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই । চামগুৰিৰ বাজিয়াগাঁৱত অনুষ্ঠিত এক ৰাজহুৱা সভাত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, চামগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাক লগত লৈ নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা বজালে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই।  

ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই চামগুৰিত উন্নয়ন ব্যাহত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "ৰণডংকা নহয় ৰাইজক অনুৰোধ জনাবলৈ আহিছো । ৰাইজে যাতে বুজি পায় । চামগুৰিৰ উন্নয়ন ব্যাহত হোৱাটো মই অস্বীকাৰ নকৰো । চামগুৰি, ৰূপহীহাট আৰু ধিঙৰ বিধায়ক মূখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ নাযায় সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কাম বিচাৰি । সেইকাৰণে সমষ্টিকেইটাৰ উন্নয়ন ব্যাহত হৈছে । এই সমষ্টিকেইটা যাতে পিছপৰি নাযাওক তাৰ বাবে এইবাৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব । উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ সাংসদ জিকিলে সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীক গৈ ক'ব পাৰিব । পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক কংগ্ৰেছৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাও ।"

লগতে পঢ়ক: মন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰাৰ এদিন পিছতে নগাই চলালে জৰীপ, আছুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

মচি পেলোৱা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি পুনৰ উজ্জীৱিত হ'ল দেৰগাঁৱত

চামগুৰি: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে শাসকীয় দল বিজেপি । লোকসভা সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যেই সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে শাসকীয় দল বিজেপিৰ নেতা-মন্ত্ৰীয়ে । বিশেষকৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই লোকসভা সমষ্টিটোৰ ৮ টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিতেই সাংগঠনিক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । শনিবাৰে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ চামগুৰিত উপ-নিৰ্বাচনৰ ৰণশিঙা বজালে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই । চামগুৰিৰ বাজিয়াগাঁৱত অনুষ্ঠিত এক ৰাজহুৱা সভাত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, চামগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাক লগত লৈ নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা বজালে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই।  

ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই চামগুৰিত উন্নয়ন ব্যাহত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "ৰণডংকা নহয় ৰাইজক অনুৰোধ জনাবলৈ আহিছো । ৰাইজে যাতে বুজি পায় । চামগুৰিৰ উন্নয়ন ব্যাহত হোৱাটো মই অস্বীকাৰ নকৰো । চামগুৰি, ৰূপহীহাট আৰু ধিঙৰ বিধায়ক মূখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ নাযায় সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কাম বিচাৰি । সেইকাৰণে সমষ্টিকেইটাৰ উন্নয়ন ব্যাহত হৈছে । এই সমষ্টিকেইটা যাতে পিছপৰি নাযাওক তাৰ বাবে এইবাৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব । উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ সাংসদ জিকিলে সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীক গৈ ক'ব পাৰিব । পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক কংগ্ৰেছৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাও ।"

লগতে পঢ়ক: মন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰাৰ এদিন পিছতে নগাই চলালে জৰীপ, আছুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

মচি পেলোৱা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি পুনৰ উজ্জীৱিত হ'ল দেৰগাঁৱত

For All Latest Updates

TAGGED:

নগাঁও লোকসভা সমষ্টি
চামগুৰি
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন
MINISTER PIYUSH HAZARIKA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Woman drug dealer arrested with a large amount of drugs in Nagaon

নগাঁৱত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আটক মহিলা সৰবৰাহকাৰী

July 5, 2026 at 3:13 PM IST
AASU felicitation program for meritorious students In Morigaon

মৰিগাঁৱত আছুৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত ৫০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা

July 4, 2026 at 6:50 PM IST
operation against illegal sawmill in Dhubri

ধুবুৰীৰ দক্ষিণপাৰত অবৈধ কাঠফলা মিল উৎখাত

July 4, 2026 at 6:35 PM IST
RANJEET KUMAR DASS, SPEAKER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY, INAUGURATES A NEW CINEMA HALL IN BARPETA

দূৰ হ’ল বৰপেটাবাসীৰ অভাৱ: ‘ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২’ চিনেমাৰে মুকলি হ’ল ‘ইউ কে চিনেমাছ’

July 4, 2026 at 6:30 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.