ETV Bharat / Videos

প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি পথাৰত ভূঁই ৰুলে কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই - MINISTER PIJUSH HAZARIKA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি পথাৰত ভূঁই ৰুলে কৃষি মন্ত্ৰী পীযুষে (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 28, 2026 at 6:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ: পথাৰত নামিল কৃষি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ৷ দেওবাৰে বঢ়মপুৰৰ বৰকছাৰী গাঁৱৰ পথাৰত ভূঁই ৰুলে কৃষি মন্ত্ৰী হাজৰিকাই । বঢ়মপুৰ সমষ্টিত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে পথাৰত ভূঁই ৰুলে কৃষি মন্ত্ৰী হাজৰিকাই ৷

মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কয়, "কৃষি মন্ত্ৰী পথাৰত নামিবই লাগিব । মই নিজে বহু খিনি খেতি কৰো । নিজেও অলপ কামত লাগিবলৈ চেষ্টা কৰিম । মানুহক উদাহৰণ দেখুওৱাম । ৰাইজক অনুৰোধ, খেতিত মনোযোগ দিয়ক । ধানটো কৰিমেই । ধানতকৈ ফল-মূল, ফুলৰ খেতি আৰু পাঁচলিৰ খেতিত গুৰুত্ব দিয়ক ।"

ইফালে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে পথাৰত দেখা গ'ল বিধায়ক জিতু গোস্বামী, নগাওঁ জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাক ৷ আনহাতে বঢ়মপুৰৰ কঠীয়াতলী পঞ্চায়তৰ ১৫০ নং বুথত আয়োজন কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ 'মন কী বাত'ৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই ৷ 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 'হাড়গিলা বাইদেউ' হিচাপে খ্যাত অসমৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰাৰ কাৰ্যক শলাগ লৈ মন্ত্ৰী হাজৰিকাই ৷

লগতে পঢ়ক:'মন কী বাত'ত পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ

বঢ়মপুৰ: পথাৰত নামিল কৃষি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ৷ দেওবাৰে বঢ়মপুৰৰ বৰকছাৰী গাঁৱৰ পথাৰত ভূঁই ৰুলে কৃষি মন্ত্ৰী হাজৰিকাই । বঢ়মপুৰ সমষ্টিত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে পথাৰত ভূঁই ৰুলে কৃষি মন্ত্ৰী হাজৰিকাই ৷

মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কয়, "কৃষি মন্ত্ৰী পথাৰত নামিবই লাগিব । মই নিজে বহু খিনি খেতি কৰো । নিজেও অলপ কামত লাগিবলৈ চেষ্টা কৰিম । মানুহক উদাহৰণ দেখুওৱাম । ৰাইজক অনুৰোধ, খেতিত মনোযোগ দিয়ক । ধানটো কৰিমেই । ধানতকৈ ফল-মূল, ফুলৰ খেতি আৰু পাঁচলিৰ খেতিত গুৰুত্ব দিয়ক ।"

ইফালে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে পথাৰত দেখা গ'ল বিধায়ক জিতু গোস্বামী, নগাওঁ জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাক ৷ আনহাতে বঢ়মপুৰৰ কঠীয়াতলী পঞ্চায়তৰ ১৫০ নং বুথত আয়োজন কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ 'মন কী বাত'ৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই ৷ 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 'হাড়গিলা বাইদেউ' হিচাপে খ্যাত অসমৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰাৰ কাৰ্যক শলাগ লৈ মন্ত্ৰী হাজৰিকাই ৷

লগতে পঢ়ক:'মন কী বাত'ত পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা
বঢ়মপুৰ
ভূঁই ৰুলে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই
মন কী বাত
MINISTER PIJUSH HAZARIKA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Minister Jayanta Malla Baruah

ৰাইজক কৰ-কাতলৰ বোজা নিদিয়াকৈ ৰাজহ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ: জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা

June 28, 2026 at 6:37 PM IST
Public warns suspected miya muslim to leave Batbhag nalbari within one month

সন্দেহযুক্ত লোকক এমাহৰ ভিতৰত বৰভাগ এৰাৰ সকীয়নি ৰাইজৰ

June 28, 2026 at 6:34 PM IST
Minister Ashok Singhal's aim is to strengthen Dhubri's law and order system

ধুবুৰীৰ আইন-শৃংখলা ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ

June 28, 2026 at 2:21 PM IST
New Flyover in Tinsukia

তিনিচুকীয়াৰ উন্নয়নত এখোজ; এ টি ৰোড-শ্ৰীপুৰীয়া সংযোগী উৰণ সেতু মুকলি

June 28, 2026 at 11:55 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.