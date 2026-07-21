৩০ দিনৰ ভিতৰত কৃষকে পাব ক্ষতিপূৰণ, কৃষিমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা - ETV BHARAT ASSAM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 21, 2026 at 10:18 PM IST
চামগুৰি : বানাক্ৰান্তলৈ ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে মঙলবাৰে চামগুৰিত কৃষি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ৷ উজনিৰ বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কয়,"বানত ডুব যোৱা বা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা খেতি সমূহৰ সাহাৰ্য্য ৩০দিনৰ ভিতৰত খেতিয়ক সকলক প্ৰদান কৰা হ'ব ৷ লগতে ৩০ দিন পানীৰ তলত থাকিলেও যাতে ধান নমৰে তেনেকুৱা বীজ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাত হঠাৎ বানপানী আহিছে আগতে কোনো দিনো বান নোহোৱা এলেকাত বানপানী হৈছে এইটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ । এই দুৰ্যোগৰ সময়ত মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ আমাৰ চৰকাৰ যথেষ্ট সচেতন হৈ আছে ৷ য’ত নদী আছে তাত আমি পূৰ্বৰে পৰা সাজু হৈ থাকো ৷ কিন্তু উজনি অসমৰ এই তিনিখন জিলাত নদীও নাই আগতে বানপানীও হোৱা নাই ৷ প্ৰথমবাৰ হৈছে সেয়ে মানুহৰ কষ্ট হৈছে আমি এতিয়া উদ্ধাৰ আৰু সাহৰ্য দিয়াত লাগি আছো ।"
লগতে পঢ়ক: বানত নিহত তিতাবৰৰ দুই কিশোৰীৰ পৰিয়াললৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ
চামগুৰি : বানাক্ৰান্তলৈ ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে মঙলবাৰে চামগুৰিত কৃষি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ৷ উজনিৰ বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কয়,"বানত ডুব যোৱা বা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা খেতি সমূহৰ সাহাৰ্য্য ৩০দিনৰ ভিতৰত খেতিয়ক সকলক প্ৰদান কৰা হ'ব ৷ লগতে ৩০ দিন পানীৰ তলত থাকিলেও যাতে ধান নমৰে তেনেকুৱা বীজ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাত হঠাৎ বানপানী আহিছে আগতে কোনো দিনো বান নোহোৱা এলেকাত বানপানী হৈছে এইটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ । এই দুৰ্যোগৰ সময়ত মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ আমাৰ চৰকাৰ যথেষ্ট সচেতন হৈ আছে ৷ য’ত নদী আছে তাত আমি পূৰ্বৰে পৰা সাজু হৈ থাকো ৷ কিন্তু উজনি অসমৰ এই তিনিখন জিলাত নদীও নাই আগতে বানপানীও হোৱা নাই ৷ প্ৰথমবাৰ হৈছে সেয়ে মানুহৰ কষ্ট হৈছে আমি এতিয়া উদ্ধাৰ আৰু সাহৰ্য দিয়াত লাগি আছো ।"
লগতে পঢ়ক: বানত নিহত তিতাবৰৰ দুই কিশোৰীৰ পৰিয়াললৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ