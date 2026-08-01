মইনাপৰীয়া নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ - ETV BHARAT ASSAM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 1, 2026 at 3:34 PM IST
টীয়ক : বানে তচনচ কৰা ঘৰ-দুৱাৰ, সম্পত্তিক লৈ কিদৰে জীয়াই থাকিব তাক লৈ চিন্তিত বানাক্ৰান্ত ৰাইজ ৷ একদৰে শাওণ মাহত বানে কৃষকৰ সপোন ছাৰখাৰ কৰাত এতিয়া হুমুনিয়াহ কাঢ়িব লগীয়া হৈছে লাখ লাখ কৃষকে ৷ সেয়ে বানপীড়িত কৃষকসকলৰ কাষত থিয় দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে শনিবাৰে টীয়কৰ ঐতিহাসিক মইনাপৰীয়া নামঘৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ সহযোগত ধানৰ কঠীয়া সিঁচাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
উক্ত কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু টীয়ক সমষ্টিৰ বিধায়ক বিকাশ শইকীয়া উপস্থিত আছিল । মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, "উজনি অসমত এইবাৰ বানে ৰাইজৰ যথেষ্ট অনিষ্ট কৰিছে । বহু লোকৰ পশুধন, খেতিপথাৰ শেষ হৈ গৈছে । মইনাপৰীয়া নামঘৰৰ বিষববীয়াই মানৱীয় আৰু সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । আমাৰ চৰকাৰেও ইয়াত সহযোগ কৰিছো । উন্নতমানৰ বীজেৰে এই পৰ্ব আৰম্ভ কৰা হৈছে ।এই কঠীয়া অতি সোনকালে কৃষকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ সপোনৰ পথাৰখনত আকৌ ব্যস্ত হ'ব পাৰিব বুলি আমি আশাবাদী ।"
লগতে পঢ়ক : বানপীড়িত অঞ্চলৰ বাবে ২০০০ বটল ফেনাইল প্ৰস্তুত 'সহায় অসম'ৰ
টীয়ক : বানে তচনচ কৰা ঘৰ-দুৱাৰ, সম্পত্তিক লৈ কিদৰে জীয়াই থাকিব তাক লৈ চিন্তিত বানাক্ৰান্ত ৰাইজ ৷ একদৰে শাওণ মাহত বানে কৃষকৰ সপোন ছাৰখাৰ কৰাত এতিয়া হুমুনিয়াহ কাঢ়িব লগীয়া হৈছে লাখ লাখ কৃষকে ৷ সেয়ে বানপীড়িত কৃষকসকলৰ কাষত থিয় দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে শনিবাৰে টীয়কৰ ঐতিহাসিক মইনাপৰীয়া নামঘৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ সহযোগত ধানৰ কঠীয়া সিঁচাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
উক্ত কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু টীয়ক সমষ্টিৰ বিধায়ক বিকাশ শইকীয়া উপস্থিত আছিল । মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, "উজনি অসমত এইবাৰ বানে ৰাইজৰ যথেষ্ট অনিষ্ট কৰিছে । বহু লোকৰ পশুধন, খেতিপথাৰ শেষ হৈ গৈছে । মইনাপৰীয়া নামঘৰৰ বিষববীয়াই মানৱীয় আৰু সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । আমাৰ চৰকাৰেও ইয়াত সহযোগ কৰিছো । উন্নতমানৰ বীজেৰে এই পৰ্ব আৰম্ভ কৰা হৈছে ।এই কঠীয়া অতি সোনকালে কৃষকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ সপোনৰ পথাৰখনত আকৌ ব্যস্ত হ'ব পাৰিব বুলি আমি আশাবাদী ।"
লগতে পঢ়ক : বানপীড়িত অঞ্চলৰ বাবে ২০০০ বটল ফেনাইল প্ৰস্তুত 'সহায় অসম'ৰ