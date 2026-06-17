ETV Bharat / Videos

পথ-পোহৰ-পানীৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ কলিয়াবৰত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত - MINISTER KESHAB MAHANTA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
কলিয়াবৰত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 8:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ: মন্ত্ৰী হিচাবে শপত লোৱাৰ পাছত বুধবাৰে কলিয়াবৰত উপস্থিত হয় সমষ্টিটোৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ৷ 'পথ, পোহৰ আৰু পানী'ৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে পূৰ্বৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি কলিয়াবৰত কেইবাটাও পোহৰ যোগানৰ উন্নয়নমূলক কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

বুধবাৰে কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৯টা নতুন বৈদ্যুতিক ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে সংযোজন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ এই সন্দৰ্ভত কয়,"পূৰ্বতে গ্ৰাহকৰ সংখ্যা অনুপাতে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ ভৰ ক্ষমতা কম হোৱাৰ বাবে ভল্টেজৰ সমস্যা হৈছিল, মাজে-সময়ে বিকলো হৈ পৰিছিল । এতিয়া গ্ৰাহকৰ সুবিধা হোৱাকৈ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰসমূহ সংযোগ কৰা হৈছে । যাতে গ্ৰাহকসকলৰ ভল্টেজৰ সমস্যা পৰা মুক্ত হয় ।"

তেওঁ লগতে কয়,"কলিয়াবত বিদ্যুতৰ সমস্যা নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে নতুনকৈ ৮টা বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে । জখলাবন্ধাতো পাৱাৰ গ্ৰীডৰ ষ্টেচন নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে । সম্পূৰ্ণ হ'লেই চামগুৰি পাৱাৰ গ্ৰীডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নালাগে ৷"

লগতে পঢ়ক:নীট পৰীক্ষাক লৈ কঠোৰ ৰাজ্য চৰকাৰ: ২১ জুনত অসমৰ ৮৭ টা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা

কলিয়াবৰ: মন্ত্ৰী হিচাবে শপত লোৱাৰ পাছত বুধবাৰে কলিয়াবৰত উপস্থিত হয় সমষ্টিটোৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ৷ 'পথ, পোহৰ আৰু পানী'ৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে পূৰ্বৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি কলিয়াবৰত কেইবাটাও পোহৰ যোগানৰ উন্নয়নমূলক কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

বুধবাৰে কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৯টা নতুন বৈদ্যুতিক ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে সংযোজন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ এই সন্দৰ্ভত কয়,"পূৰ্বতে গ্ৰাহকৰ সংখ্যা অনুপাতে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ ভৰ ক্ষমতা কম হোৱাৰ বাবে ভল্টেজৰ সমস্যা হৈছিল, মাজে-সময়ে বিকলো হৈ পৰিছিল । এতিয়া গ্ৰাহকৰ সুবিধা হোৱাকৈ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰসমূহ সংযোগ কৰা হৈছে । যাতে গ্ৰাহকসকলৰ ভল্টেজৰ সমস্যা পৰা মুক্ত হয় ।"

তেওঁ লগতে কয়,"কলিয়াবত বিদ্যুতৰ সমস্যা নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে নতুনকৈ ৮টা বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে । জখলাবন্ধাতো পাৱাৰ গ্ৰীডৰ ষ্টেচন নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে । সম্পূৰ্ণ হ'লেই চামগুৰি পাৱাৰ গ্ৰীডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নালাগে ৷"

লগতে পঢ়ক:নীট পৰীক্ষাক লৈ কঠোৰ ৰাজ্য চৰকাৰ: ২১ জুনত অসমৰ ৮৭ টা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা

For All Latest Updates

TAGGED:

মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত
কলিয়াবৰ
ETV BHARAT ASSAM
পানী যোগান ব্যৱস্থা
MINISTER KESHAB MAHANTA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Ranjit Kumar Dass

কৃষিৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে অত্যধিক সাৰ প্ৰয়োগ দেশদ্ৰোহিতা: ৰণজিৎ কুমাৰ দাস

June 17, 2026 at 7:57 PM IST
Pabitra Margherita wants Majuli to gain recognition as a world heritage site

ৰাজ্য চৰকাৰেও মাজুলীয়ে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি পোৱাটো বিচাৰে: পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা

June 17, 2026 at 7:20 PM IST
A teacher has been accused of sexually abusing a minor in South Shalmara Manakachar

বনকৰা নাবালিকাক বছৰ ধৰি যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে

June 17, 2026 at 6:11 PM IST
Nagao Bus accident

নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথত বাগৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ

June 17, 2026 at 5:48 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.