ETV Bharat / Videos

বান-দুৰ্যোগৰ বাবে সদায় প্ৰস্তুত চৰকাৰ; ঘোষণা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ - ETV BHARAT ASSAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বান-দুৰ্যোগৰ বাবে সদায় প্ৰস্তুত চৰকাৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 19, 2026 at 10:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : দেওবাৰে যোৰহাট উপস্থিত হয় ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত  ৷ বানপানী আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদা প্ৰস্তুত আছো বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী বৰাই ৷ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৈতে মুখামুখি হ'বলৈ সাজু বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী বৰাই কয়,"আমি প্ৰতিখন জিলাতে প্ৰতিটো ৰাজহ চক্ৰত সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাখিছো ৷ এছডিআৰএফ, এনডিআৰএফ আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এটা স্থানৰ পৰা অন্য এটা স্থানলৈ অতি কম সময়ত যাব পৰাকৈ কেম্প কৰি ৰখা হৈছে ।"

তেওঁ ৰাজ্যৰ ৰাজহ বিভাগৰ সংস্কাৰ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়,"এটা বিধানসভা সমষ্টিৰ এলেকাৰ পৰা আন এটা বিধানসভা সমষ্টিলকৈ যাতে ৰাজহ চক্ৰটো নাযায় । এজন বিধায়কে নিজৰ সমষ্টিতে থাকি ৰাজহ বিভাগৰ কাম-কাজ কৰিব পাৰে । আমি ১৫টা সমষ্টিত ৰাজহ চক্ৰৰ নতুন কাৰ্যালয় সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছো ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে আমাৰ ৪টা ৰাজহ চক্ৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আছিল, তেওঁলোকৰ পদৱী বিলাক অনুমোদন নাছিল ৷ সেয়েহে সৰ্বমুঠ ১৯টা পদৱী অনুমোদন হ'ব আৰু ৰাজহ চক্ৰৰ হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক: তিনি জিলাত হোৱা ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী, চাৰি মন্ত্ৰীলৈ তাৎক্ষণিক নিৰ্দেশ

যোৰহাট : দেওবাৰে যোৰহাট উপস্থিত হয় ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত  ৷ বানপানী আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদা প্ৰস্তুত আছো বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী বৰাই ৷ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৈতে মুখামুখি হ'বলৈ সাজু বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী বৰাই কয়,"আমি প্ৰতিখন জিলাতে প্ৰতিটো ৰাজহ চক্ৰত সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাখিছো ৷ এছডিআৰএফ, এনডিআৰএফ আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এটা স্থানৰ পৰা অন্য এটা স্থানলৈ অতি কম সময়ত যাব পৰাকৈ কেম্প কৰি ৰখা হৈছে ।"

তেওঁ ৰাজ্যৰ ৰাজহ বিভাগৰ সংস্কাৰ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়,"এটা বিধানসভা সমষ্টিৰ এলেকাৰ পৰা আন এটা বিধানসভা সমষ্টিলকৈ যাতে ৰাজহ চক্ৰটো নাযায় । এজন বিধায়কে নিজৰ সমষ্টিতে থাকি ৰাজহ বিভাগৰ কাম-কাজ কৰিব পাৰে । আমি ১৫টা সমষ্টিত ৰাজহ চক্ৰৰ নতুন কাৰ্যালয় সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছো ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে আমাৰ ৪টা ৰাজহ চক্ৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আছিল, তেওঁলোকৰ পদৱী বিলাক অনুমোদন নাছিল ৷ সেয়েহে সৰ্বমুঠ ১৯টা পদৱী অনুমোদন হ'ব আৰু ৰাজহ চক্ৰৰ হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক: তিনি জিলাত হোৱা ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী, চাৰি মন্ত্ৰীলৈ তাৎক্ষণিক নিৰ্দেশ

For All Latest Updates

TAGGED:

মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত
যোৰহাট
মুক্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ETV BHARAT ASSAM
MINISTER KESHAB MAHANTA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Tiwa community

জাতিগত পিয়লক লৈ তৎপৰ তিৱা সমাজ: জাতি আৰু ভাষা ‘লালুং’, ধৰ্ম ‘পিনুং’ লিখাৰ সিদ্ধান্ত

July 19, 2026 at 7:04 PM IST
Udipta Saikia brought fame to Majuli by passing neet UG

নীটত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ মাজুলীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে উদীপ্ত শইকীয়াই

July 19, 2026 at 2:48 PM IST
NEET UG RE EXAM 2026

নীট পৰীক্ষাত উজলিল মানকাচৰৰ জাকাৰিয়া ইছলাম শ্বেখ

July 19, 2026 at 1:48 PM IST
Sipajhar Electrocuted incident

বিদ্যুৎ বিভাগৰ চূড়ান্ত গাফিলতি; ছিপাঝাৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজনৰ মৃত্যু

July 18, 2026 at 6:13 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.