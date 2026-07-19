বান-দুৰ্যোগৰ বাবে সদায় প্ৰস্তুত চৰকাৰ; ঘোষণা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ - ETV BHARAT ASSAM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 19, 2026 at 10:27 PM IST
যোৰহাট : দেওবাৰে যোৰহাট উপস্থিত হয় ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ৷ বানপানী আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদা প্ৰস্তুত আছো বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী বৰাই ৷ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৈতে মুখামুখি হ'বলৈ সাজু বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী বৰাই কয়,"আমি প্ৰতিখন জিলাতে প্ৰতিটো ৰাজহ চক্ৰত সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাখিছো ৷ এছডিআৰএফ, এনডিআৰএফ আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এটা স্থানৰ পৰা অন্য এটা স্থানলৈ অতি কম সময়ত যাব পৰাকৈ কেম্প কৰি ৰখা হৈছে ।"
তেওঁ ৰাজ্যৰ ৰাজহ বিভাগৰ সংস্কাৰ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়,"এটা বিধানসভা সমষ্টিৰ এলেকাৰ পৰা আন এটা বিধানসভা সমষ্টিলকৈ যাতে ৰাজহ চক্ৰটো নাযায় । এজন বিধায়কে নিজৰ সমষ্টিতে থাকি ৰাজহ বিভাগৰ কাম-কাজ কৰিব পাৰে । আমি ১৫টা সমষ্টিত ৰাজহ চক্ৰৰ নতুন কাৰ্যালয় সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছো ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে আমাৰ ৪টা ৰাজহ চক্ৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আছিল, তেওঁলোকৰ পদৱী বিলাক অনুমোদন নাছিল ৷ সেয়েহে সৰ্বমুঠ ১৯টা পদৱী অনুমোদন হ'ব আৰু ৰাজহ চক্ৰৰ হ'ব ।"
লগতে পঢ়ক: তিনি জিলাত হোৱা ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী, চাৰি মন্ত্ৰীলৈ তাৎক্ষণিক নিৰ্দেশ
যোৰহাট : দেওবাৰে যোৰহাট উপস্থিত হয় ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ৷ বানপানী আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদা প্ৰস্তুত আছো বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী বৰাই ৷ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৈতে মুখামুখি হ'বলৈ সাজু বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী বৰাই কয়,"আমি প্ৰতিখন জিলাতে প্ৰতিটো ৰাজহ চক্ৰত সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাখিছো ৷ এছডিআৰএফ, এনডিআৰএফ আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এটা স্থানৰ পৰা অন্য এটা স্থানলৈ অতি কম সময়ত যাব পৰাকৈ কেম্প কৰি ৰখা হৈছে ।"
তেওঁ ৰাজ্যৰ ৰাজহ বিভাগৰ সংস্কাৰ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়,"এটা বিধানসভা সমষ্টিৰ এলেকাৰ পৰা আন এটা বিধানসভা সমষ্টিলকৈ যাতে ৰাজহ চক্ৰটো নাযায় । এজন বিধায়কে নিজৰ সমষ্টিতে থাকি ৰাজহ বিভাগৰ কাম-কাজ কৰিব পাৰে । আমি ১৫টা সমষ্টিত ৰাজহ চক্ৰৰ নতুন কাৰ্যালয় সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছো ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে আমাৰ ৪টা ৰাজহ চক্ৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আছিল, তেওঁলোকৰ পদৱী বিলাক অনুমোদন নাছিল ৷ সেয়েহে সৰ্বমুঠ ১৯টা পদৱী অনুমোদন হ'ব আৰু ৰাজহ চক্ৰৰ হ'ব ।"
লগতে পঢ়ক: তিনি জিলাত হোৱা ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী, চাৰি মন্ত্ৰীলৈ তাৎক্ষণিক নিৰ্দেশ