পাগলাদিয়াৰ পাৰত গৰু বিহু পালন জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ - গৰু বিহু

পাগলাদিয়া নৈত মাহ-হালধি সানি গৰুক গা ধুৱাই গৰু বিহু পালন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 14, 2026 at 4:28 PM IST

নলবাৰী : নলবাৰীত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ উপস্থিতিত স্থানীয় ৰাইজে পৰম্পৰাগত বিহুগীত আৰু নৃত্যৰ মাজেৰে গৰু বিহু পালন কৰে । কৃষিজীৱী অসমীয়াৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণ চেনেহৰ ৰঙালী বিহুটিক লৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উছাহৰ ঢল বোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । সাতামপুৰুষীয়া ৰীতি-নীতিৰে কৃষিজীৱী ৰাইজে পালন কৰিছে গৰু বিহু । গঞা অসমীয়াৰ চোতালে চোতালে দেখা পোৱা গৈছে গৰু বিহুৰ মাদকতা । গৰু বিহুৰ দিনা গৃহস্থই পথাৰত, নৈত বা পুখুৰীত গা ধুৱাই গৰুৰ গাত মাহ-হালধি সানি গোধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰে ৷

ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰীতো উলহ মালহেৰে গৰু বিহু পালন কৰা হয় । নলবাৰী জিলা ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা গৰু বিহু উদযাপনত অংশ লৈ মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই পৰম্পৰাগত পোচাক পৰিধান কৰি গৰুক মাহ-হালধি সানি নদীত নামি গৰুক গা ধুৱালে । নলবাৰীৰ মৈৰাডঙাত পাগলাদিয়া নৈত পুৱাই চহা অসমীয়াই নিজৰ গো-ধন পানীত নমাই গা ধুৱাই বিহুগীত জুৰে নৈৰ পাৰত । লাও, বেঙেনাৰ মালা পিন্ধাই গৰুক সেৱা কৰে গঞাই । ইয়াৰ পিছতে কান্ধত ঢোল লৈ এপাক বিহু নাচিলে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই । 

মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "আজি গৰু বিহু ৷ এই গৰু বিহুৰ আমাৰ পৰম্পৰাই হ’ল নিজৰ গৰু-গাইজনীক নদীলৈ-পুখুৰীলৈ আনি সুন্দৰভাৱে গা ধুওৱা আৰু মাহ হালধি সানি গৰুক গা ধুৱাই দীঘলতী-মাখিয়তীৰে কোবাই শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰো ৷ লাও-বেঙেনা খুৱাই শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰো ৷ আৰু এই দিনবিলাকে আমাক শৈশৱৰ দিনলৈ লৈ যায় ৷"

লগতে পঢ়ক : মাহ-হালধিৰে গৰু গা ধুৱাই আনন্দত মতলীয়া মন্ত্ৰী অতুল বৰা

দক্ষিণপাট কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ ডেকা-বুঢ়া সকলো মিলি নদীত গৰুক ধুৱালে গা

পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে ৰঙানদীত গৰু নোৱাই ধুৱাই আনন্দত মতলীয়া ৰাইজ

