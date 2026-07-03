লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'বই লাগিব: জয়ন্ত মল্লবৰুৱা - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 3, 2026 at 8:52 PM IST
নলবাৰী: নলবাৰীৰ বৰ্বৰ কাণ্ডত নিহত মৃদুমুদ্ৰা ডেকাৰ মৃত্যুত দুখ প্ৰকাশ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ । জিএমচিএইচৰ চিকিৎসকসকলৰ বহু চেষ্টাৰ অন্ততো মৃদুমুদ্ৰা ডেকাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । তাৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰি "লাভ জেহাদৰ লগত প্ৰত্যক্ষ-পৰোক্ষভাৱে জড়িত সকলোকে কঠোৰ দৃষ্টিৰে চাব লাগিব" বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী বৰুৱাই । আনহাতে "আইন অনা হৈছে যদিও ৰাইজৰ মাজত অধিক সজাগতাৰ প্ৰয়োজন আছে" বুলি লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হ’ল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ।
ইপিনে বন বিভাগে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলোৱা অভিযান সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী বৰুৱাই কয়,"অসমত ক'তোৱেই অবৈধ কাঠফলা মিল, অবৈধ বালি খনন চলিব নোৱাৰিব । কোনো বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে একে ঠাইত তিনি বছৰতকৈ অধিক সময় থাকিব নোৱাৰিব । কোনোবা যদি আছে তেন্তে আজিয়েই অনলাইনত আবেদন কৰক ।" আই টিৰ জৰিয়তে বদলিকৰণ চলাব বুলিও মন্তব্য বৰুৱাৰ ।
নলবাৰী: নলবাৰীৰ বৰ্বৰ কাণ্ডত নিহত মৃদুমুদ্ৰা ডেকাৰ মৃত্যুত দুখ প্ৰকাশ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ । জিএমচিএইচৰ চিকিৎসকসকলৰ বহু চেষ্টাৰ অন্ততো মৃদুমুদ্ৰা ডেকাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । তাৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰি "লাভ জেহাদৰ লগত প্ৰত্যক্ষ-পৰোক্ষভাৱে জড়িত সকলোকে কঠোৰ দৃষ্টিৰে চাব লাগিব" বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী বৰুৱাই । আনহাতে "আইন অনা হৈছে যদিও ৰাইজৰ মাজত অধিক সজাগতাৰ প্ৰয়োজন আছে" বুলি লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হ’ল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ।
ইপিনে বন বিভাগে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলোৱা অভিযান সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী বৰুৱাই কয়,"অসমত ক'তোৱেই অবৈধ কাঠফলা মিল, অবৈধ বালি খনন চলিব নোৱাৰিব । কোনো বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে একে ঠাইত তিনি বছৰতকৈ অধিক সময় থাকিব নোৱাৰিব । কোনোবা যদি আছে তেন্তে আজিয়েই অনলাইনত আবেদন কৰক ।" আই টিৰ জৰিয়তে বদলিকৰণ চলাব বুলিও মন্তব্য বৰুৱাৰ ।