ETV Bharat / Videos

লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'বই লাগিব: জয়ন্ত মল্লবৰুৱা - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 3, 2026 at 8:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: নলবাৰীৰ বৰ্বৰ কাণ্ডত নিহত মৃদুমুদ্ৰা ডেকাৰ মৃত্যুত দুখ প্ৰকাশ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ । জিএমচিএইচৰ চিকিৎসকসকলৰ বহু চেষ্টাৰ অন্ততো মৃদুমুদ্ৰা ডেকাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । তাৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰি "লাভ জেহাদৰ লগত প্ৰত্যক্ষ-পৰোক্ষভাৱে জড়িত সকলোকে কঠোৰ দৃষ্টিৰে চাব লাগিব" বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী বৰুৱাই । আনহাতে "আইন অনা হৈছে যদিও ৰাইজৰ মাজত অধিক সজাগতাৰ প্ৰয়োজন আছে" বুলি লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হ’ল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ।

ইপিনে বন বিভাগে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলোৱা অভিযান সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী বৰুৱাই কয়,"অসমত ক'তোৱেই অবৈধ কাঠফলা মিল, অবৈধ বালি খনন চলিব নোৱাৰিব । কোনো বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে একে ঠাইত তিনি বছৰতকৈ অধিক সময় থাকিব নোৱাৰিব । কোনোবা যদি আছে তেন্তে আজিয়েই অনলাইনত আবেদন কৰক ।" আই টিৰ জৰিয়তে বদলিকৰণ চলাব বুলিও মন্তব্য বৰুৱাৰ । 

লগতে পঢ়ক: "জুবিন গাৰ্গৰ ছবি আমাৰ ঘৰত নাৰাখোঁ..." : মচি দিয়া হ'ল প্ৰাণৰ শিল্পীৰ প্ৰতিচ্ছবি

উন্নয়নৰ নামত সংকটত ৰাজ্যৰ পক্ষীকুল

নলবাৰী: নলবাৰীৰ বৰ্বৰ কাণ্ডত নিহত মৃদুমুদ্ৰা ডেকাৰ মৃত্যুত দুখ প্ৰকাশ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ । জিএমচিএইচৰ চিকিৎসকসকলৰ বহু চেষ্টাৰ অন্ততো মৃদুমুদ্ৰা ডেকাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । তাৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰি "লাভ জেহাদৰ লগত প্ৰত্যক্ষ-পৰোক্ষভাৱে জড়িত সকলোকে কঠোৰ দৃষ্টিৰে চাব লাগিব" বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী বৰুৱাই । আনহাতে "আইন অনা হৈছে যদিও ৰাইজৰ মাজত অধিক সজাগতাৰ প্ৰয়োজন আছে" বুলি লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হ’ল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ।

ইপিনে বন বিভাগে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলোৱা অভিযান সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী বৰুৱাই কয়,"অসমত ক'তোৱেই অবৈধ কাঠফলা মিল, অবৈধ বালি খনন চলিব নোৱাৰিব । কোনো বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে একে ঠাইত তিনি বছৰতকৈ অধিক সময় থাকিব নোৱাৰিব । কোনোবা যদি আছে তেন্তে আজিয়েই অনলাইনত আবেদন কৰক ।" আই টিৰ জৰিয়তে বদলিকৰণ চলাব বুলিও মন্তব্য বৰুৱাৰ । 

লগতে পঢ়ক: "জুবিন গাৰ্গৰ ছবি আমাৰ ঘৰত নাৰাখোঁ..." : মচি দিয়া হ'ল প্ৰাণৰ শিল্পীৰ প্ৰতিচ্ছবি

উন্নয়নৰ নামত সংকটত ৰাজ্যৰ পক্ষীকুল

For All Latest Updates

TAGGED:

মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
লাভ জেহাদ
মৃদুমুদ্ৰা ডেকাৰ মৃত্যু
ইটিভি ভাৰত অসম
MINISTER JAYANTA MALLABARUA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

south salmara mankachar

বৰষুণৰ পানীৰে ভৰিল চিকিৎসালয়ৰ ৰোগীৰ কক্ষ, পানীত আবদ্ধ ৰোগী

July 3, 2026 at 8:37 PM IST
toxic formalin filled tanker accident, urged not to use water from the Jatinga River

ফৰ্মেলিনভৰ্তি টেংকাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, জাতিংগা নদীৰ পানী ব্য়ৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান

July 3, 2026 at 6:28 PM IST
Dhubri Police Arrested five thieves

ঘটি-লোতাসহ ধৰা পৰিল পাঁচ গভাইত চোৰ, বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঁহ-পিতলৰ সামগ্ৰী জব্দ

July 3, 2026 at 4:58 PM IST
Morigaon College

মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত ৫ বিশিষ্ট ব্যক্তিক 'মৰিগাঁও উৎকৰ্ষ বঁটা' প্ৰদান​

July 3, 2026 at 3:52 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.