ETV Bharat / Videos

মঙলদৈৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই - ETV BHARAT ASSAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মঙলদৈৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2026 at 9:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ: সোমবাৰে মঙলদৈৰ বেঙাবৰাৰ নোৱা নৈয়ে ছিঙা মথাউৰিৰ অংশ পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷ লগতে ঔতলা পঞ্চায়ত এলেকাৰ বেঙাবৰা, মঠঙা, অহকা গাঁৱৰ বানপীড়িত সকলৰ দুখ দুদৰ্শাৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।

এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী বৰুৱাই কয়,"কেইদিন মানৰ পূৰ্বে মথাউৰিটো বানে ছিঙি নিয়াত ৰাইজ যথেষ্ট শংকিত হৈ আছে আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতি হৈছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সাহাৰ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এতিয়া পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ।"

তেওঁ লগতে কয়,"মথাউৰিটোৰ প্ৰায় ২৬ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কাম হৈ আছে ৷ বাৰিষাৰ কাৰণে দহ কিলোমিটাৰ কাম ৰৈ আছে । বাকী থকা দহ কিলোমিটাৰতে এই অঘটনটো ঘটিল । ৰাইজে গোটেই মথাউৰিটো সিটো পাৰৰ মথাউৰি টোৰ নিচিনাকৈ মথাউৰিৰ লগতে ৰাস্তা কৰাৰ কথা কৈছে । পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি ব্যৱস্থা কৰি ক্ষতি পূৰণ দিয়া হ'ব । প্ৰয়োজনত নিয়ম ভংগ কৰিও সহায় কৰা হ'ব বন্যাৰ্তক ।"

লগতে পঢ়ক:ধনশিৰি নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে খুমটাইৰ ন ন অঞ্চল, আশ্ৰয় শিবিৰত বন্যাৰ্ত

মঙলদৈ: সোমবাৰে মঙলদৈৰ বেঙাবৰাৰ নোৱা নৈয়ে ছিঙা মথাউৰিৰ অংশ পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷ লগতে ঔতলা পঞ্চায়ত এলেকাৰ বেঙাবৰা, মঠঙা, অহকা গাঁৱৰ বানপীড়িত সকলৰ দুখ দুদৰ্শাৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।

এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী বৰুৱাই কয়,"কেইদিন মানৰ পূৰ্বে মথাউৰিটো বানে ছিঙি নিয়াত ৰাইজ যথেষ্ট শংকিত হৈ আছে আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতি হৈছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সাহাৰ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এতিয়া পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ।"

তেওঁ লগতে কয়,"মথাউৰিটোৰ প্ৰায় ২৬ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কাম হৈ আছে ৷ বাৰিষাৰ কাৰণে দহ কিলোমিটাৰ কাম ৰৈ আছে । বাকী থকা দহ কিলোমিটাৰতে এই অঘটনটো ঘটিল । ৰাইজে গোটেই মথাউৰিটো সিটো পাৰৰ মথাউৰি টোৰ নিচিনাকৈ মথাউৰিৰ লগতে ৰাস্তা কৰাৰ কথা কৈছে । পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি ব্যৱস্থা কৰি ক্ষতি পূৰণ দিয়া হ'ব । প্ৰয়োজনত নিয়ম ভংগ কৰিও সহায় কৰা হ'ব বন্যাৰ্তক ।"

লগতে পঢ়ক:ধনশিৰি নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে খুমটাইৰ ন ন অঞ্চল, আশ্ৰয় শিবিৰত বন্যাৰ্ত

For All Latest Updates

TAGGED:

মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা
মঙলদৈ
নোৱা নৈ
ETV BHARAT ASSAM
MINISTER JAYANTA MALLA BARUAH

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam Floods 2026

বানত বিধ্বস্ত শিৱসাগৰত প্ৰায় ১৪০ খন বিদ্যালয়ত স্তব্ধ পাঠদান

August 10, 2026 at 10:04 PM IST
Minister Keshab Mahanta got angry

বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ আহি হঠাতে কিয় খং উঠিল মন্ত্ৰীৰ ?

August 10, 2026 at 3:51 PM IST
Congress leader Ripun Bora

পেঞ্চনৰ ধনেৰে নাজিৰাৰ ১০০টা পৰিয়াললৈ সাহায্য ৰিপুন বৰাৰ

August 8, 2026 at 4:54 PM IST
lovlina borgohain in Sivasagar

শিৱসাগৰৰ বন্যাৰ্তৰ কাষত লাভলীনা বৰগোঁহাই, বন্যাৰ্তৰ ক্ৰন্দনত ম্ৰিয়মান খেলুৱৈগৰাকী

August 7, 2026 at 7:23 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.