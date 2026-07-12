ETV Bharat / Videos

বন্যহস্তীয়ে কৃষি নষ্ট কৰিলে কৃষকে পাব ধন, ঘোষণা বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ - MINISTER JAYANTA MALLA BARUAH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বন্যহস্তীয়ে কৃষি নষ্ট কৰিলে কৃষকে পাব ধন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 12, 2026 at 8:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : বিগত ৯ জুলাইত নলবাৰী কটাহকুছি গাঁৱত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত অন্ন কলিতাৰ বাসগৃহত দেওবাৰে উপস্থিত হয় বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ৷ মৃত অন্ন কলিতাৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ বনমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে গভীৰ সমবেদনা জনোৱাৰ লগতে পৰিয়ালটোলৈ চাৰি লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে । লগতে এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী বৰুৱাই হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধানৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে ৷

স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে মতবিনিময় কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"এইবাৰৰ পৰা বন্যহস্তীয়ে যদি কৃষি ভূমি নষ্ট কৰে, তেন্তে প্ৰতি বিঘা কৃষি ভূমিত চৰকাৰে আঠ হাজাৰকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব ৷ বন্যহস্তী আহিলে বা দেখিলে ৰাইজে হুলস্থূল কৰিব নালাগে, বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ লগতে নিজৰ লগতে আনকো সজাগ কৰিব লাগে ৷"

লগতে পঢ়ক: ভূমি ৰক্ষা আন্দোলনৰ সক্ৰিয় নেতা প্ৰণৱ দলেক গ্রেপ্তাৰ

নলবাৰী : বিগত ৯ জুলাইত নলবাৰী কটাহকুছি গাঁৱত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত অন্ন কলিতাৰ বাসগৃহত দেওবাৰে উপস্থিত হয় বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ৷ মৃত অন্ন কলিতাৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ বনমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে গভীৰ সমবেদনা জনোৱাৰ লগতে পৰিয়ালটোলৈ চাৰি লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে । লগতে এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী বৰুৱাই হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধানৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে ৷

স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে মতবিনিময় কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"এইবাৰৰ পৰা বন্যহস্তীয়ে যদি কৃষি ভূমি নষ্ট কৰে, তেন্তে প্ৰতি বিঘা কৃষি ভূমিত চৰকাৰে আঠ হাজাৰকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব ৷ বন্যহস্তী আহিলে বা দেখিলে ৰাইজে হুলস্থূল কৰিব নালাগে, বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ লগতে নিজৰ লগতে আনকো সজাগ কৰিব লাগে ৷"

লগতে পঢ়ক: ভূমি ৰক্ষা আন্দোলনৰ সক্ৰিয় নেতা প্ৰণৱ দলেক গ্রেপ্তাৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
নলবাৰী
বন্যহস্তী
ETV BHARAT ASSAM
MINISTER JAYANTA MALLA BARUAH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

EDUCATION MINISTER RANOJ PEGU

মিচিং ভাষাৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে পৃথকে টেট অনুষ্ঠিত কৰাটো অসম্ভৱ : শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু

July 12, 2026 at 5:31 PM IST
WILD ELEPHANT IN KAMPUR

নগাঁৱৰ কামপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ

July 12, 2026 at 4:52 PM IST
RUN AGAINST DRUGS

মুকালমুৱাত ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে সমূহীয়া দৌৰৰ আয়োজন; সহস্ৰাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণ

July 12, 2026 at 2:28 PM IST
Samujjal kumar bhattacharya

অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ বাবে পৃথক পুঁজি আৱণ্টন নকৰাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আছুৰ

July 11, 2026 at 8:36 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.