বন্যহস্তীয়ে কৃষি নষ্ট কৰিলে কৃষকে পাব ধন, ঘোষণা বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ - MINISTER JAYANTA MALLA BARUAH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 12, 2026 at 8:45 PM IST
নলবাৰী : বিগত ৯ জুলাইত নলবাৰী কটাহকুছি গাঁৱত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত অন্ন কলিতাৰ বাসগৃহত দেওবাৰে উপস্থিত হয় বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ৷ মৃত অন্ন কলিতাৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ বনমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে গভীৰ সমবেদনা জনোৱাৰ লগতে পৰিয়ালটোলৈ চাৰি লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে । লগতে এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী বৰুৱাই হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধানৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে ৷
স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে মতবিনিময় কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"এইবাৰৰ পৰা বন্যহস্তীয়ে যদি কৃষি ভূমি নষ্ট কৰে, তেন্তে প্ৰতি বিঘা কৃষি ভূমিত চৰকাৰে আঠ হাজাৰকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব ৷ বন্যহস্তী আহিলে বা দেখিলে ৰাইজে হুলস্থূল কৰিব নালাগে, বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ লগতে নিজৰ লগতে আনকো সজাগ কৰিব লাগে ৷"
লগতে পঢ়ক: ভূমি ৰক্ষা আন্দোলনৰ সক্ৰিয় নেতা প্ৰণৱ দলেক গ্রেপ্তাৰ
নলবাৰী : বিগত ৯ জুলাইত নলবাৰী কটাহকুছি গাঁৱত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত অন্ন কলিতাৰ বাসগৃহত দেওবাৰে উপস্থিত হয় বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ৷ মৃত অন্ন কলিতাৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ বনমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে গভীৰ সমবেদনা জনোৱাৰ লগতে পৰিয়ালটোলৈ চাৰি লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে । লগতে এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী বৰুৱাই হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধানৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে ৷
স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে মতবিনিময় কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"এইবাৰৰ পৰা বন্যহস্তীয়ে যদি কৃষি ভূমি নষ্ট কৰে, তেন্তে প্ৰতি বিঘা কৃষি ভূমিত চৰকাৰে আঠ হাজাৰকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব ৷ বন্যহস্তী আহিলে বা দেখিলে ৰাইজে হুলস্থূল কৰিব নালাগে, বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ লগতে নিজৰ লগতে আনকো সজাগ কৰিব লাগে ৷"
লগতে পঢ়ক: ভূমি ৰক্ষা আন্দোলনৰ সক্ৰিয় নেতা প্ৰণৱ দলেক গ্রেপ্তাৰ