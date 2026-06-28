ৰাইজক কৰ-কাতলৰ বোজা নিদিয়াকৈ ৰাজহ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ: জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা - JAYANTA MALLA BARUAH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 28, 2026 at 6:37 PM IST
নলবাৰী: দেওবাৰে মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দেশবাসীক সম্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ নলবাৰী বিএড কলেজত দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ সৈতে মন কী বাত অনুষ্ঠান শ্ৰৱণ কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই । বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে এইবাৰ প্ৰথমখন বাজেট দাখিলৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাত ব্যস্ত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে দৈনিক আলোচনা চলিছে বুলি মন্তব্য কৰি বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই অহা ১০ জুলাইত বাজেট দাখিল কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে । এখন সুন্দৰ বাজেট হ’ব বুলি আশাবাদী মন্ত্ৰীগৰাকী । সাধাৰণ ৰাইজক কৰ-কাতলৰ বোজা নিদিয়াকৈ কৰ বৃদ্ধি কৰাটোহে লক্ষ্য বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ইফালে মন কী বাতত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ হাড়গিলা আৰ্মীৰ বিষয়টো উপস্থাপন কৰে আৰু ইয়াকে লৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৌৰৱ অনুভৱ কৰা বুলি মন্তব্য কৰে ।
লগতে পঢ়ক: 'মন কী বাত'ত পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ
নলবাৰী: দেওবাৰে মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দেশবাসীক সম্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ নলবাৰী বিএড কলেজত দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ সৈতে মন কী বাত অনুষ্ঠান শ্ৰৱণ কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই । বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে এইবাৰ প্ৰথমখন বাজেট দাখিলৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাত ব্যস্ত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে দৈনিক আলোচনা চলিছে বুলি মন্তব্য কৰি বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই অহা ১০ জুলাইত বাজেট দাখিল কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে । এখন সুন্দৰ বাজেট হ’ব বুলি আশাবাদী মন্ত্ৰীগৰাকী । সাধাৰণ ৰাইজক কৰ-কাতলৰ বোজা নিদিয়াকৈ কৰ বৃদ্ধি কৰাটোহে লক্ষ্য বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ইফালে মন কী বাতত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ হাড়গিলা আৰ্মীৰ বিষয়টো উপস্থাপন কৰে আৰু ইয়াকে লৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৌৰৱ অনুভৱ কৰা বুলি মন্তব্য কৰে ।
লগতে পঢ়ক: 'মন কী বাত'ত পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ