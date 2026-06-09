ETV Bharat / Videos

অভিভাৱকৰ দায়িত্ব পোৱাৰ পাছতে শিৱসাগৰত উপস্থিত মন্ত্ৰী বিমল বড়া - MINISTER BIMAL BORA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শিৱসাগৰত মন্ত্ৰী বিমল বড়া (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 9, 2026 at 2:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: মঙলবাৰে শিৱসাগৰত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী বিমল বড়া । উল্লেখ্য যে সাংস্কৃতিক, উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী বিমল বড়াক নতুনকৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰূপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল । জিলাখনৰ অভিভাৱক ৰূপে নিযুক্তি পোৱাৰ পাছতে মঙলবাৰে শিৱসাগৰত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী ৷

ঐতিহাসিক শিৱ দৌলত আঁঠু লৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মন্ত্ৰীসভাত পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ৷ লগতে শিৱসাগৰৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰূপে জিলাবাসীৰ উন্নতি সাধনৰ চেষ্টা কৰিম ৷ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত জিলাখনৰ সমস্যা, পৰিকল্পনা আদিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "পূৰ্বৰ বহু আধৰুৱা উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত সম্পন্ন হ'ব ৷ অসমৰ সংৰ্বাগীন উন্নয়নৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব ৷"

লগতে পঢ়ক:বৰপেটাৰ আতচবাজী-কাঁহ শিল্পৰ বাবে আশাৰ বতৰা; কেন্দ্ৰীয় নীতি নিৰ্ধাৰণত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পদক্ষেপ 

শিৱসাগৰ: মঙলবাৰে শিৱসাগৰত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী বিমল বড়া । উল্লেখ্য যে সাংস্কৃতিক, উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী বিমল বড়াক নতুনকৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰূপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল । জিলাখনৰ অভিভাৱক ৰূপে নিযুক্তি পোৱাৰ পাছতে মঙলবাৰে শিৱসাগৰত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী ৷

ঐতিহাসিক শিৱ দৌলত আঁঠু লৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মন্ত্ৰীসভাত পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ৷ লগতে শিৱসাগৰৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰূপে জিলাবাসীৰ উন্নতি সাধনৰ চেষ্টা কৰিম ৷ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত জিলাখনৰ সমস্যা, পৰিকল্পনা আদিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "পূৰ্বৰ বহু আধৰুৱা উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত সম্পন্ন হ'ব ৷ অসমৰ সংৰ্বাগীন উন্নয়নৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব ৷"

লগতে পঢ়ক:বৰপেটাৰ আতচবাজী-কাঁহ শিল্পৰ বাবে আশাৰ বতৰা; কেন্দ্ৰীয় নীতি নিৰ্ধাৰণত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পদক্ষেপ 

For All Latest Updates

TAGGED:

মন্ত্ৰী বিমল বড়া
শিৱসাগৰত মন্ত্ৰী বিমল বড়া
শিৱ দৌল
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
MINISTER BIMAL BORA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam's Sattriya culture will be showcased in the British Parliament

ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত বাজিব অসমৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ জয়ধ্বনি

June 9, 2026 at 11:48 AM IST
AJP Leader Lurinjyoti Gogo

অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহলৈ সংকট নামি আহিছে : লুৰীণজ্যোতি গগৈ

June 8, 2026 at 8:58 PM IST
New assamese song of sankuraj konwar

শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ কণ্ঠত ৰাজস্থানী লোকসংগীতৰ সুৰত ‘ধৰ ধৰ কলীয়া’

June 8, 2026 at 5:54 PM IST
Use of domestic gas cylinders in hotels and restaurants in Nagaon

নগাঁৱৰ হোটেল-ৰেস্তোঁৰাত ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ

June 8, 2026 at 4:15 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.