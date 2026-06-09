অভিভাৱকৰ দায়িত্ব পোৱাৰ পাছতে শিৱসাগৰত উপস্থিত মন্ত্ৰী বিমল বড়া - MINISTER BIMAL BORA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 9, 2026 at 2:35 PM IST
শিৱসাগৰ: মঙলবাৰে শিৱসাগৰত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী বিমল বড়া । উল্লেখ্য যে সাংস্কৃতিক, উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী বিমল বড়াক নতুনকৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰূপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল । জিলাখনৰ অভিভাৱক ৰূপে নিযুক্তি পোৱাৰ পাছতে মঙলবাৰে শিৱসাগৰত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী ৷
ঐতিহাসিক শিৱ দৌলত আঁঠু লৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মন্ত্ৰীসভাত পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ৷ লগতে শিৱসাগৰৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰূপে জিলাবাসীৰ উন্নতি সাধনৰ চেষ্টা কৰিম ৷ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত জিলাখনৰ সমস্যা, পৰিকল্পনা আদিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "পূৰ্বৰ বহু আধৰুৱা উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত সম্পন্ন হ'ব ৷ অসমৰ সংৰ্বাগীন উন্নয়নৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব ৷"
লগতে পঢ়ক:বৰপেটাৰ আতচবাজী-কাঁহ শিল্পৰ বাবে আশাৰ বতৰা; কেন্দ্ৰীয় নীতি নিৰ্ধাৰণত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পদক্ষেপ
শিৱসাগৰ: মঙলবাৰে শিৱসাগৰত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী বিমল বড়া । উল্লেখ্য যে সাংস্কৃতিক, উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী বিমল বড়াক নতুনকৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰূপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল । জিলাখনৰ অভিভাৱক ৰূপে নিযুক্তি পোৱাৰ পাছতে মঙলবাৰে শিৱসাগৰত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী ৷
ঐতিহাসিক শিৱ দৌলত আঁঠু লৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মন্ত্ৰীসভাত পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ৷ লগতে শিৱসাগৰৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰূপে জিলাবাসীৰ উন্নতি সাধনৰ চেষ্টা কৰিম ৷ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত জিলাখনৰ সমস্যা, পৰিকল্পনা আদিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "পূৰ্বৰ বহু আধৰুৱা উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত সম্পন্ন হ'ব ৷ অসমৰ সংৰ্বাগীন উন্নয়নৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব ৷"
লগতে পঢ়ক:বৰপেটাৰ আতচবাজী-কাঁহ শিল্পৰ বাবে আশাৰ বতৰা; কেন্দ্ৰীয় নীতি নিৰ্ধাৰণত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পদক্ষেপ