ETV Bharat / Videos

ধেমাজিত বান সমস্যা সম্পৰ্কত পৰ্যালোচনা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ - MINISTER ATUL BORA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ধেমাজিৰ বানপানী সমস্যাৰ সম্পৰ্কত পৰ্যালোচনা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 1:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি: বানপানী হ’লে জিলা প্ৰশাসনে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব তাৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কত মংগলবাৰে ধেমাজি জিলা সংহত আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত এখন পৰ্যালোচনা সভাত মিলিত হয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাই । লগতে অসম-অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যা সম্পৰ্কতো জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে আলোচনা কৰে মন্ত্ৰী বৰাই ৷

সভাৰ অন্তত মন্ত্ৰী বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়,"ধেমাজিত প্ৰত্যেক বছৰে বানপানী হয় আৰু যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয় ৷ বাৰিষাৰ ছিজন, সেয়ে জিলাখনত যিকোনো মুহূৰ্ততে বানপানী হ’ব পাৰে ৷ গতিকে ইয়াৰ সৈতে মুখামুখি হ’বলৈ প্ৰস্তুতি কেনেকৈ চলাইছে সেইখিনি পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় কাম কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হয় ৷"

উল্লেখ্য যে, পৰ্যালোচনা সভাত বিধায়ক ভূৱন পেগু, জীৱন গগৈৰ লগতে জিলা আয়ুক্ত ৰাহুল সুৰেশ জাৱীসহ জিলাখনৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ৷

লগতে পঢ়ক:তিনি বছৰত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড়-বাঘ চিকাৰৰ ঘটনা শূন্য

ধেমাজি: বানপানী হ’লে জিলা প্ৰশাসনে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব তাৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কত মংগলবাৰে ধেমাজি জিলা সংহত আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত এখন পৰ্যালোচনা সভাত মিলিত হয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাই । লগতে অসম-অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যা সম্পৰ্কতো জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে আলোচনা কৰে মন্ত্ৰী বৰাই ৷

সভাৰ অন্তত মন্ত্ৰী বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়,"ধেমাজিত প্ৰত্যেক বছৰে বানপানী হয় আৰু যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয় ৷ বাৰিষাৰ ছিজন, সেয়ে জিলাখনত যিকোনো মুহূৰ্ততে বানপানী হ’ব পাৰে ৷ গতিকে ইয়াৰ সৈতে মুখামুখি হ’বলৈ প্ৰস্তুতি কেনেকৈ চলাইছে সেইখিনি পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় কাম কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হয় ৷"

উল্লেখ্য যে, পৰ্যালোচনা সভাত বিধায়ক ভূৱন পেগু, জীৱন গগৈৰ লগতে জিলা আয়ুক্ত ৰাহুল সুৰেশ জাৱীসহ জিলাখনৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ৷

লগতে পঢ়ক:তিনি বছৰত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড়-বাঘ চিকাৰৰ ঘটনা শূন্য

For All Latest Updates

TAGGED:

মন্ত্ৰী অতুল বৰা
ধেমাজি জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী
বিধায়ক ভূৱন পেগু
বিধায়ক জীৱন গগৈ
MINISTER ATUL BORA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Barpeta Police

সুৰামত্ত তিনি বন্ধুৱে হত্যা কৰিলে বন্ধুক, আৰক্ষীৰ জালত তিনি হত্যাকাৰী

June 16, 2026 at 8:15 PM IST
Burmese supari seized in Kaliabor, three arrested

কলিয়াবৰত বাৰ্মিজ চুপাৰিসহ তিনিজনক আটক

June 16, 2026 at 3:58 PM IST
Abhayapuri Rape

মণিৰুদ্দিনৰ কামনাৰ বলি কিশোৰী, সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন

June 16, 2026 at 2:46 PM IST
EVICTION DRIVE IN DIBRUGARH

দ্বিতীয় ৰাজধানীত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান; ৬০টাৰো অধিক ঘৰত পৰিল প্ৰশাসন হাঁতোৰা

June 16, 2026 at 12:17 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.