মাহ-হালধিৰে গৰু গা ধুৱাই আনন্দত মতলীয়া মন্ত্ৰী অতুল বৰা - গৰু বিহু পালন

মাহ-হালধিৰে গৰু গা ধুৱাই আনন্দত মতলীয়া মন্ত্ৰী অতুল বৰা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 14, 2026 at 2:03 PM IST

গোলাঘাট : সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৰু বিহু পালন কৰা হয় । মঙলবাৰে গোলাঘাট বৰাহী গাঁৱৰ নিজা বাসভৱনত পৰিয়াল আৰু ৰাইজৰ সৈতে গৰু বিহু পালন কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই । হাতত মাহ-হালধিৰ চাট লৈ গৰুক গা ধুৱাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ ইয়াৰ উপৰিও কণী যুঁজত অংশ লয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ।

মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয়, ‘‘আজি গৰু বিহু । আদৰৰ ৰঙালী বিহু আদৰিবলৈ অসমবাসীয়ে বাট চাই আছে । নিৰ্বাচনৰ দিনকেইটাত অত্যন্ত ব্যস্ত আছিলো । আজি আমাৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে একেলগে গৰু গা ধুৱাইছো । অসমবাসী ৰাইজক বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো । জুবিন গাৰ্গ বিহীন এয়া প্ৰথম ব’হাগ বিহু । সংগীতৰ এই ৰাজপুত্ৰক সকলোৰে যনত পৰিব, কাৰণ মঞ্চত যেতিয়া জুবিনক দেখা নাপাব । তেওঁৰ মৃত্যু সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বাবে এক অপুৰণীয় ক্ষতি ।’’

ইফালে যোগিবাৰী গ্ৰাম্য পৰ্যটন প্ৰকল্পত মাহ হালধিৰে গৰুক গা ধুৱাই খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই । গৰুক গা ধুৱাই অসমবাসী ৰাইজক বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ।

