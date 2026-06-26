সু-উচ্চ টাৱাৰত উঠি ওভতগোৰে নাচিলে এজনে, তাৰপিছত ? - MAN CLIMBS MOBILE TOWER
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 26, 2026 at 10:34 PM IST
দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ: শুকুৰবাৰে বিয়লি হাটশিঙিমাৰীত সংঘটিত হয় এক আচৰিত ঘটনা । এটা ম'বাইল টাৱাৰত উঠিল এজন লোক । নামিবলৈ ক'লেও ননমা, ওভতগোৰে নচা ব্যক্তিগৰাকীক লৈ চিন্তিত হৈ পৰে ৰাইজ । অৱশেষত আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফ বাহিনী উপস্থিত হৈ সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে লোকজনক ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয়, "বিয়লি ৪.৩০ মান বজাত এজন মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত লোকে হাটশিঙিমাৰী কলেজৰ কাষত অৱস্থিত BSNL টাৱাৰৰ ওপৰত উঠি ধেমালি আৰম্ভ কৰে পাছত স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফ বাহিনীক খবৰ দিয়ে । খবৰ লাভ কৰি আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফ বাহিনী উপস্থিত হৈ বহু চেষ্টাৰ ফলত লোকজনক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে ।"
লক্ষ্যণীয় যে, মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত লোকজনৰ কৰ্ম-কাণ্ডত চিন্তিত হৈ পৰিছিল স্থানীয় ৰাইজ । পাছত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফ বাহিনীৰ তৎপৰতাত লোকজনক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ: শুকুৰবাৰে বিয়লি হাটশিঙিমাৰীত সংঘটিত হয় এক আচৰিত ঘটনা । এটা ম'বাইল টাৱাৰত উঠিল এজন লোক । নামিবলৈ ক'লেও ননমা, ওভতগোৰে নচা ব্যক্তিগৰাকীক লৈ চিন্তিত হৈ পৰে ৰাইজ । অৱশেষত আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফ বাহিনী উপস্থিত হৈ সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে লোকজনক ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয়, "বিয়লি ৪.৩০ মান বজাত এজন মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত লোকে হাটশিঙিমাৰী কলেজৰ কাষত অৱস্থিত BSNL টাৱাৰৰ ওপৰত উঠি ধেমালি আৰম্ভ কৰে পাছত স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফ বাহিনীক খবৰ দিয়ে । খবৰ লাভ কৰি আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফ বাহিনী উপস্থিত হৈ বহু চেষ্টাৰ ফলত লোকজনক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে ।"
লক্ষ্যণীয় যে, মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত লোকজনৰ কৰ্ম-কাণ্ডত চিন্তিত হৈ পৰিছিল স্থানীয় ৰাইজ । পাছত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফ বাহিনীৰ তৎপৰতাত লোকজনক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হয় ।