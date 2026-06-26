ETV Bharat / Videos

সু-উচ্চ টাৱাৰত উঠি ওভতগোৰে নাচিলে এজনে, তাৰপিছত ? - MAN CLIMBS MOBILE TOWER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
সু-উচ্চ টাৱাৰত উঠি ওভতগোৰে নাচিলে এজনে, তাৰপিছত ? (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 26, 2026 at 10:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ: শুকুৰবাৰে বিয়লি হাটশিঙিমাৰীত সংঘটিত হয় এক আচৰিত ঘটনা । এটা ম'বাইল টাৱাৰত উঠিল এজন লোক । নামিবলৈ ক'লেও ননমা, ওভতগোৰে নচা ব্যক্তিগৰাকীক লৈ চিন্তিত হৈ পৰে ৰাইজ । অৱশেষত আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফ বাহিনী উপস্থিত হৈ সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে লোকজনক ।  

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয়, "বিয়লি ৪.৩০ মান বজাত এজন মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত লোকে হাটশিঙিমাৰী কলেজৰ কাষত অৱস্থিত BSNL টাৱাৰৰ ওপৰত উঠি ধেমালি আৰম্ভ কৰে পাছত স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফ বাহিনীক খবৰ দিয়ে । খবৰ লাভ কৰি আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফ বাহিনী উপস্থিত হৈ বহু চেষ্টাৰ ফলত লোকজনক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে ।"

লক্ষ্যণীয় যে, মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত লোকজনৰ কৰ্ম-কাণ্ডত চিন্তিত হৈ পৰিছিল স্থানীয় ৰাইজ । পাছত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফ বাহিনীৰ তৎপৰতাত লোকজনক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক: ৪ বছৰৰ পিছত ফাদিল কাণফুলিৰ ৰহস্য; যোৰহাট আৰক্ষীৰ তদন্ত

লক্ষাধিক শিশুক প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্য স্বাস্থ্য বিভাগৰ

দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ: শুকুৰবাৰে বিয়লি হাটশিঙিমাৰীত সংঘটিত হয় এক আচৰিত ঘটনা । এটা ম'বাইল টাৱাৰত উঠিল এজন লোক । নামিবলৈ ক'লেও ননমা, ওভতগোৰে নচা ব্যক্তিগৰাকীক লৈ চিন্তিত হৈ পৰে ৰাইজ । অৱশেষত আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফ বাহিনী উপস্থিত হৈ সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে লোকজনক ।  

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয়, "বিয়লি ৪.৩০ মান বজাত এজন মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত লোকে হাটশিঙিমাৰী কলেজৰ কাষত অৱস্থিত BSNL টাৱাৰৰ ওপৰত উঠি ধেমালি আৰম্ভ কৰে পাছত স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফ বাহিনীক খবৰ দিয়ে । খবৰ লাভ কৰি আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফ বাহিনী উপস্থিত হৈ বহু চেষ্টাৰ ফলত লোকজনক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে ।"

লক্ষ্যণীয় যে, মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত লোকজনৰ কৰ্ম-কাণ্ডত চিন্তিত হৈ পৰিছিল স্থানীয় ৰাইজ । পাছত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফ বাহিনীৰ তৎপৰতাত লোকজনক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক: ৪ বছৰৰ পিছত ফাদিল কাণফুলিৰ ৰহস্য; যোৰহাট আৰক্ষীৰ তদন্ত

লক্ষাধিক শিশুক প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্য স্বাস্থ্য বিভাগৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

মবাইল টাৱাৰ
দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ
BSNL টাৱাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
MAN CLIMBS MOBILE TOWER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

International Anti-Drug Day observed at Narengi College

'বিশ্ব ড্ৰাগছ সমস্যা' বিষয়ক আলোচনাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস পালন

June 26, 2026 at 9:20 PM IST
National Polio Day 2026

ৰাষ্ট্ৰীয় পলিঅ' দিৱস : ধুবুৰীত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে কৰিব প্ৰতিষেধক অভিযানৰ শুভাৰম্ভ

June 26, 2026 at 9:02 PM IST
LAKHIMPUR NEWS

লখিমপুৰত শোকাবহ ঘটনা, বজ্ৰপাত পৰি তিনিজনৰ মৃত্যু

June 26, 2026 at 8:50 PM IST
DHUBRI NEWS

ধুবুৰীত ১ টকাতে মাছ-ভাতেৰে দুপৰীয়াৰ আহাৰ?

June 26, 2026 at 5:48 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.