দক্ষিণ শালমাৰাৰ সুখচৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ ভয়ংকৰ ৰূপ - EROSION
Published : April 27, 2026 at 8:30 PM IST
দক্ষিণ শালমাৰা: দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া অব্য়াহত । জিলা সদৰ হাটশিঙিমাৰীৰ পৰা প্ৰায় ৬ কিলোমিটাৰ নিলগত সুখচৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । বিগত এমাহত প্ৰায় ২০টা পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ভেঁটি জাহ গৈছে নদীৰ বুকুত ।
এই পৰিয়ালকেইটাৰ ভেঁটি-মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ যোৱাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । বহুতো পৰিয়ালৰ কৃষিভূমিও ইতিমধ্য়ে নদীৰ বুকুত বিলীন হৈছে । খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ আঁচনিৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ ভুক্তভোগী পৰিয়ালে স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰক দাবী জনাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন ভুক্তভোগীয়ে কয়, "ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ খহনীয়া অব্য়াহত আছে । আজিলৈকে চৰকাৰৰ পৰা কোনোধৰণৰ সহায়-সহযোগিতা লাভ কৰা নাই । ইয়াত সুখচৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ লগতে মিনি পিএইচচি আছে । এই অঞ্চলটো নদীত বিলীন হ'লে হাটশিঙিমাৰীও নাথাকিব । সেইবাবে চৰকাৰে এইক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"
