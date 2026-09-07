ETV Bharat / Videos

ভাৰত-বাংলাদেশৰ সীমামূৰীয়া দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰই মাতিছে বিপৰ্যয়, খহনীয়াই নিছে মাটি-ভেটি

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
খহনীয়াই উছন কৰিছে বহুলোকৰ মাটি-ভেটি (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 7, 2026 at 7:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ: ভাৰত-বাংলাদেশৰ সীমামূৰীয়া জিলা দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ এশ-এবুৰি সমস্যাৰে ভৰপুৰ ৷ বিশেষকৈ জিলাখনত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই দীৰ্ঘসময়ৰে পৰা গুৰুতৰ সমস্যা সৃষ্টি কৰি আহিছে ৷ 

জিলাখনৰ সুখচৰৰ নতুন ফাত্তাপাৰা গাঁৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । বিগত এমাহৰ ভিতৰত প্ৰায় শতাধিক পৰিয়ালৰ ভেটি-মাটি আৰু বাসগৃহ নদীৰ বুকুত বিলীন হৈ যোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।

বিকশিত ভাৰতৰ নীতিক সাৰোগত কৰি উন্নয়নৰ জয়গান গোৱা ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু দীৰ্ঘদিনীয়া এই সমস্যা আজিকোপতি সমাধান কৰাত সফল নহ’ল ৷ যাৰ বাবে গাঁওখনৰ লোকসকল কিছু পৰিমাণে চৰকাৰৰ ওপৰত ক্ষুব্ধ হৈ পৰা দেখা গৈছে ৷ 

আব্দুল মজিদ নামৰ গাঁওখনৰ এজন লোকে কয়, ‘‘ইয়াত যোৱা দুদিন ধৰি ভয়াবহ খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে । বিগত এমাহৰ ভিতৰত প্ৰায় শতাধিক লোকৰ বাসগৃহ নদীৰ বুকুত বিলীন হৈ গৈছে । ইয়াত চৰকাৰে কোনো আঁচনি দিয়া নাই ৷’’

আন এজন ভুক্তভোগীয়ে কয়, ‘‘সুখচৰৰ নতুন ফাত্তাপাৰাত বিগত দুদিন ধৰি গৰাখহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । ইয়াত কোনো চৰকাৰী মানুহ দেখা নাই । চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ নতুন ফাত্তাপাৰা গাঁৱক নদীৰ পৰা বচাব লাগে । ইয়াত অলপ দূৰৈত এছ আলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে । গতিকে চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে, আমাৰ গাঁও আৰু এছ আলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বচাব লাগে । লগতে দৰিদ্ৰ মানুহবিলাকক সহায় কৰিব লাগে ৷’’

লগতে পঢ়ক: কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোম ষ্টে': পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকৰ পদক্ষেপ

দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ: ভাৰত-বাংলাদেশৰ সীমামূৰীয়া জিলা দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ এশ-এবুৰি সমস্যাৰে ভৰপুৰ ৷ বিশেষকৈ জিলাখনত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই দীৰ্ঘসময়ৰে পৰা গুৰুতৰ সমস্যা সৃষ্টি কৰি আহিছে ৷ 

জিলাখনৰ সুখচৰৰ নতুন ফাত্তাপাৰা গাঁৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । বিগত এমাহৰ ভিতৰত প্ৰায় শতাধিক পৰিয়ালৰ ভেটি-মাটি আৰু বাসগৃহ নদীৰ বুকুত বিলীন হৈ যোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।

বিকশিত ভাৰতৰ নীতিক সাৰোগত কৰি উন্নয়নৰ জয়গান গোৱা ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু দীৰ্ঘদিনীয়া এই সমস্যা আজিকোপতি সমাধান কৰাত সফল নহ’ল ৷ যাৰ বাবে গাঁওখনৰ লোকসকল কিছু পৰিমাণে চৰকাৰৰ ওপৰত ক্ষুব্ধ হৈ পৰা দেখা গৈছে ৷ 

আব্দুল মজিদ নামৰ গাঁওখনৰ এজন লোকে কয়, ‘‘ইয়াত যোৱা দুদিন ধৰি ভয়াবহ খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে । বিগত এমাহৰ ভিতৰত প্ৰায় শতাধিক লোকৰ বাসগৃহ নদীৰ বুকুত বিলীন হৈ গৈছে । ইয়াত চৰকাৰে কোনো আঁচনি দিয়া নাই ৷’’

আন এজন ভুক্তভোগীয়ে কয়, ‘‘সুখচৰৰ নতুন ফাত্তাপাৰাত বিগত দুদিন ধৰি গৰাখহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । ইয়াত কোনো চৰকাৰী মানুহ দেখা নাই । চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ নতুন ফাত্তাপাৰা গাঁৱক নদীৰ পৰা বচাব লাগে । ইয়াত অলপ দূৰৈত এছ আলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে । গতিকে চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে, আমাৰ গাঁও আৰু এছ আলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বচাব লাগে । লগতে দৰিদ্ৰ মানুহবিলাকক সহায় কৰিব লাগে ৷’’

লগতে পঢ়ক: কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোম ষ্টে': পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকৰ পদক্ষেপ

For All Latest Updates

TAGGED:

দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰত খহনীয়া
বিকশিত ভাৰত
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া
ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত
EROSION OF BRAHMAPUTRA RIVER

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Guwahati Purple city mission

গুৱাহাটী: পৌৰ নিগমৰ আহ্বান, স্থানীয় মহিলাৰ প্ৰচেষ্টাত বেঙুনীয়া হৈ পৰিছে কেন্দুগুৰি

September 4, 2026 at 1:51 PM IST
Minister Ashok Singhal

বিহালীত এডিআৰই ৩.০ৰ বাবে তিনিমহীয়া বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী

August 30, 2026 at 8:46 PM IST
Assam Premier League title winner Barpeta Braves visited Barpeta Satra

অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ প্ৰথম সংস্কৰণ; ইতিহাস ৰচিলে বৰপেটা ব্ৰেভছ দলে

August 25, 2026 at 7:37 PM IST
JORHAT ANWESHA SAIKIA DEATH CASE

যোৰহাটৰ অন্বেষাকাণ্ডৰে জড়িত দুই অভিযুক্ত যুৱতীক ন্যায়িক জিন্মালৈ প্ৰেৰণ

August 22, 2026 at 7:42 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.