ETV Bharat / Videos

জোনাইৰ শুকান নলাৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ: নৈত জাহ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী, খেতিপথাৰ, বাট-পথ - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জোনাইৰ শুকান নলাৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 15, 2026 at 4:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: জোনাইৰ শুকান নলাৰ তীব্ৰ খহনীয়াই নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে নদীখনৰ দুয়োকাষে বসবাস কৰা প্ৰায় দহখনৰো অধিক গাঁৱৰ পৰিয়ালক । এই নদীৰ তীব্ৰ খহনীয়াত জাহ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী, খেতিপথাৰৰ লগতে বাট-পথ আৰু মূল্যৱান গছ-গছনি আদি ।

উল্লেখ্য যে অৰুণাচলৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা খৰস্ৰোতা শুকান নদীয়ে বিগত প্ৰায় তিনি বছৰৰ পৰা অব্যাহত হৈ থকা খহনীয়াত নদীখনৰ দুয়োকাষে বসবাস কৰা বালিজান, ৰায়াং, গাৰোবস্তি আদি গাঁৱকে ধৰি প্ৰায় দহখনৰো অধিক গাঁৱৰ পৰিয়ালে বিনিন্দ্ৰাত জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে ।  

ইফালে নদীখনৰ খহনীয়া প্ৰতি বছৰে বৃদ্ধি পাই অহাত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বহু হেক্টৰ মূল্যৱান খেতিমাটিৰ লগতে ঘৰ-বাৰী, ৰাস্তা-ঘাট আদি অজানিতে হেৰুৱাবলগীয়া হোৱাত শংকিত হৈ জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে ।

গতিকে শীঘ্ৰে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে নদীখনৰ খহনীয়া বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাটি-ভেটি সুৰক্ষিত কৰাৰ আহ্বান জনাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "... আজিকালি এই নদীখনত বাৰিষা অৰুণাচলৰ পৰা যি পানী বৈ আহে তাৰ ৰূপ চাবলৈ সঁচাকৈয়ে ভয়লগা । এই নদীৰ কাৰণে আজি পাঁচ বছৰ আগৰ পৰায়ে আমাৰ স্থানীয় প্ৰতিনিধিসকলে আহে আৰু চায় আৰু গৈ থাকে । কিন্তু কোনোৱে একো সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা নলয় ।"

লগতে পঢ়ক :জোনাইৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত কংগ্ৰেছৰ সেৱাদল, সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ - প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি

জোনাই: জোনাইৰ শুকান নলাৰ তীব্ৰ খহনীয়াই নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে নদীখনৰ দুয়োকাষে বসবাস কৰা প্ৰায় দহখনৰো অধিক গাঁৱৰ পৰিয়ালক । এই নদীৰ তীব্ৰ খহনীয়াত জাহ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী, খেতিপথাৰৰ লগতে বাট-পথ আৰু মূল্যৱান গছ-গছনি আদি ।

উল্লেখ্য যে অৰুণাচলৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা খৰস্ৰোতা শুকান নদীয়ে বিগত প্ৰায় তিনি বছৰৰ পৰা অব্যাহত হৈ থকা খহনীয়াত নদীখনৰ দুয়োকাষে বসবাস কৰা বালিজান, ৰায়াং, গাৰোবস্তি আদি গাঁৱকে ধৰি প্ৰায় দহখনৰো অধিক গাঁৱৰ পৰিয়ালে বিনিন্দ্ৰাত জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে ।  

ইফালে নদীখনৰ খহনীয়া প্ৰতি বছৰে বৃদ্ধি পাই অহাত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বহু হেক্টৰ মূল্যৱান খেতিমাটিৰ লগতে ঘৰ-বাৰী, ৰাস্তা-ঘাট আদি অজানিতে হেৰুৱাবলগীয়া হোৱাত শংকিত হৈ জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে ।

গতিকে শীঘ্ৰে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে নদীখনৰ খহনীয়া বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাটি-ভেটি সুৰক্ষিত কৰাৰ আহ্বান জনাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "... আজিকালি এই নদীখনত বাৰিষা অৰুণাচলৰ পৰা যি পানী বৈ আহে তাৰ ৰূপ চাবলৈ সঁচাকৈয়ে ভয়লগা । এই নদীৰ কাৰণে আজি পাঁচ বছৰ আগৰ পৰায়ে আমাৰ স্থানীয় প্ৰতিনিধিসকলে আহে আৰু চায় আৰু গৈ থাকে । কিন্তু কোনোৱে একো সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা নলয় ।"

লগতে পঢ়ক :জোনাইৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত কংগ্ৰেছৰ সেৱাদল, সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ - প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি

For All Latest Updates

TAGGED:

জোনাইত খহনীয়া
জোনাইৰ শুকান নলাৰ খহনীয়া
বানবিধ্বস্ত জোনাই
ইটিভি ভাৰত অসম
JONAI RIVER EROSION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Brahma Kumari Ishwariya University felicited students in Morigaon

মৰিগাঁৱত ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মান সমাৰোহ: ৬ আগষ্টৰ পৰা দেশজুৰি নিচামুক্ত অভিযান

July 15, 2026 at 3:55 PM IST
Four-lane road affected by artificial flood in Teok

গুৱাহাটীত নহয়, টীয়কত এজাক বৰষুণতে বুৰ গ'ল ৰাজপথ

July 15, 2026 at 2:32 PM IST
Nagaon Railway recruitment fraud

ভাৰতীয় ৰে'লৱেত নিযুক্তিৰ নামত দুষ্টচক্ৰৰ গোপন বেহা; লাখে লাখে ধন সংগ্ৰহ প্ৰৱঞ্চকৰ

July 14, 2026 at 10:50 PM IST
ALL INDIA CONGRESS SEVA DAL

জোনাইৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত কংগ্ৰেছৰ সেৱাদল, সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ

July 14, 2026 at 7:19 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.