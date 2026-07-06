ETV Bharat / Videos

'লুইতকোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা'ৰে সন্মানিত কণ্ঠশিল্পী মনজ্যোৎস্না মহন্ত-সূৰ্য কুমাৰ ৰাজা - অসমৰ সাংস্কৃতিক বাৰ্তা

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
পুৰণিগুদামত মনজ্যোৎস্না মহন্ত আৰু সূর্য কুমাৰ ৰাজাক লুইতকোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা প্রদান (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 6, 2026 at 2:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

পুৰণিগুদাম: নগাঁও জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত পুৰণিগুদামৰ সু-সন্তান, লুইতকোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ সোঁৱৰণত স্থাপিত 'ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত একাডেমী'ৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠানটি অলপতে সম্পন্ন হৈ যায় । পুৰণিগুদামৰ ডঃ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটোৰ আঁত ধৰে সাংবাদিক সীমান্ত কলিতাই । নগাঁৱৰ অন্যতম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'অবিনশ্বৰ গোষ্ঠী'ৰ ব্যৱস্থাপনাত বিগত বৰ্ষৰ জুলাই মাহৰ পৰা এই ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ কাৰ্যসূচী চলি আছিল । ইয়াৰ অংশস্বৰূপে শনিবাৰে লুইতকোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা গীতৰ এক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াৰ পিছদিনা, অৰ্থাৎ দেওবাৰে সন্ধিয়া ৬ বজাত মূল বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । লুইতকোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা বিশিষ্ট গীতিকাৰ সুৰকাৰ তথা বিশিষ্ট শিল্পী সূর্য কুমাৰ ৰাজা আৰু ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাবে লুইতকোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা যশস্বী শিল্পী তথা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মনজ্যোৎস্না মহন্তক প্ৰদান কৰা হয় । এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিত লুইতকোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ পুত্ৰ নৱনীল বৰুৱা, বোৱাৰী শৰ্মিষ্ঠা বৰুৱা আৰু মহী বৰুৱাকে প্ৰমুখ্য কৰি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কেইবাগৰাকীও সদস্য উপস্থিত থাকে । বঁটা বিতৰণৰ শেষত অবিনশ্বৰ গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত 'ৰুদ্ৰ বৰুৱা'ৰ গীতৰ আধাৰত এটি সুন্দৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক : দূৰ হ’ল বৰপেটাবাসীৰ অভাৱ: ‘ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২’ চিনেমাৰে মুকলি হ’ল ‘ইউ কে চিনেমাছ’

পুৰণিগুদাম: নগাঁও জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত পুৰণিগুদামৰ সু-সন্তান, লুইতকোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ সোঁৱৰণত স্থাপিত 'ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত একাডেমী'ৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠানটি অলপতে সম্পন্ন হৈ যায় । পুৰণিগুদামৰ ডঃ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটোৰ আঁত ধৰে সাংবাদিক সীমান্ত কলিতাই । নগাঁৱৰ অন্যতম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'অবিনশ্বৰ গোষ্ঠী'ৰ ব্যৱস্থাপনাত বিগত বৰ্ষৰ জুলাই মাহৰ পৰা এই ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ কাৰ্যসূচী চলি আছিল । ইয়াৰ অংশস্বৰূপে শনিবাৰে লুইতকোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা গীতৰ এক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াৰ পিছদিনা, অৰ্থাৎ দেওবাৰে সন্ধিয়া ৬ বজাত মূল বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । লুইতকোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা বিশিষ্ট গীতিকাৰ সুৰকাৰ তথা বিশিষ্ট শিল্পী সূর্য কুমাৰ ৰাজা আৰু ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাবে লুইতকোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা যশস্বী শিল্পী তথা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মনজ্যোৎস্না মহন্তক প্ৰদান কৰা হয় । এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিত লুইতকোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ পুত্ৰ নৱনীল বৰুৱা, বোৱাৰী শৰ্মিষ্ঠা বৰুৱা আৰু মহী বৰুৱাকে প্ৰমুখ্য কৰি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কেইবাগৰাকীও সদস্য উপস্থিত থাকে । বঁটা বিতৰণৰ শেষত অবিনশ্বৰ গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত 'ৰুদ্ৰ বৰুৱা'ৰ গীতৰ আধাৰত এটি সুন্দৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক : দূৰ হ’ল বৰপেটাবাসীৰ অভাৱ: ‘ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২’ চিনেমাৰে মুকলি হ’ল ‘ইউ কে চিনেমাছ’

For All Latest Updates

TAGGED:

মনজ্যোৎস্না মহন্ত সূর্য কুমাৰ ৰাজা
লুইতকোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা
অবিনশ্বৰ গোষ্ঠী নগাঁও
অসমৰ সাংস্কৃতিক বাৰ্তা
LUIT KONWAR RUDRA BARUAH AWARD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Entertainment Team

With a dedicated team of entertainment reporters in all the state capitals, ETV Bharat brings out the latest trends from fashion and entertainment. ETV Bharat also has a team of specialised experts who exclusively write for the portal. It brings you stories from the silver screen to the mobile screen. It will be your last stop for all your entertainment stories....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

One dead and five injured, including a child, in a terrible road accident in Moran

মৰাণত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত এজন নিহত, শিশুসহ আহত পাঁচ

July 6, 2026 at 11:41 AM IST
DGP HARMEET SINGH

নলবাৰীৰ দৌলাশালত স্থাপিত অত্যাধুনিক মাদক দ্ৰব্য ধ্বংস কৰা যন্ত্ৰস্থল পৰিদৰ্শন ডিজিপিৰ

July 5, 2026 at 8:40 PM IST
Fire broke out at Lakhimpur District Commissioner's Office

লখিমপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অগ্নিকাণ্ড

July 5, 2026 at 5:46 PM IST
Tense situation in Rangia over an accident, pistol seized

ৰঙিয়াত দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, পিষ্টল জব্দ

July 5, 2026 at 4:53 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.