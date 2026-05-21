বাঢ়িছে বন্যজীৱ-জন্তু, মানাহত ভিৰ কৰিছে পৰ্যটকে - MANAS NATIONAL PARK

মানাহত ভিৰ কৰিছে পৰ্যটকে (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 21, 2026 at 3:22 PM IST

বাক্সা: দেশী-বিদেশী পৰ্যটকেৰে ভৰিছে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান । বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এই বৰ্ষত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৃদ্ধি পাইছে জীৱ-জন্তুৰ সংখ্যা । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৃদ্ধি পাইছে পৰ্যটকৰ সংখ্যা । মানাহৰ ভিতৰত এতিয়া মুক্তমনেৰে ঘূৰি ফুৰিছে গঁড়, হৰিণা, বনৰীয়া হাতী, বনৰীয়া ম’হ, ময়ুৰ পক্ষী, আপুৰুগীয়া ঘোং আদিয়ে । বন্য জীৱ-জন্তু দেখা পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকো ।  

মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিদৰ্শন কৰি গুৱাহাটীৰ পৰা অহা এগৰাকী পৰ্যটকে কয়,"গুৱাহাটীৰ পৰা আমি পাঁচজন আহিছোঁ । দেখি আমাৰ ভালেই লাগিল । আজি আমাৰেই সৌভাগ্য, বতৰো ভাল আছিল । মানাহ অভয়াৰণ্য আমি চালোঁ । জন্তুৰ ভিতৰত আমি গঁড় দেখিলোঁ, দুজাক বনৰীয়া হাতীৰ সন্মুখীন হ'লোঁ, মেথোন দেখিলোঁ, হৰিণা দেখিলোঁ, ময়ুৰ দেখিলোঁ, দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বাঘ নেদেখিলোঁ । ভৱিষ্যতলৈ আমি আকৌ আহিম বুলি আশা কৰিলোঁ ।"

লগতে পঢ়ক: বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন

এ আইৰ দ্বাৰা জুবিন গাৰ্গৰ গীত বিকৃতিকৰণক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, তেজপুৰত এজাহাৰ দাখিল

