কলিয়াবৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত শ্ৰমিকৰ মৃত্যু - MAN KILLED IN ELEPHANT ATTACK

কলিয়াবৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত শ্ৰমিকৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 2, 2026 at 1:31 PM IST

কলিয়াবৰ : কলিয়াবৰত শুকুৰবাৰে বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত এজন লোক নিহত হয় ৷ নিহত লোকজন বুঢ়াপাহাৰ চাহ বাগিচাৰ চাহ শ্ৰমিক নৰেন গোৱালা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ নলাত মাছ মাৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা হাতীৰ আক্ৰমণত নৰেন গোৱালা থিতাতে নিহত হয় । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰ বুঢ়াপাহাৰ চাহ বাগিচাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ 

ঘটনাৰ সম্ভেদ লাভ কৰাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ লগতে বন বিভাগ এটা দল উপস্থিত  হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত জখলাবন্ধা থানাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

বনাঞ্চলিক বিষয়া নিলয় বৰাই কয়, "আজি দুপৰীয়া বুঢ়াপাহাৰ বাগিচাৰ পৰা বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণৰ অহা খবৰ অনুসৰি বাগিচাত উপস্থিত হওঁ । প্ৰায় পয়ত্ৰিশ বছৰীয়া নৰেন গোৱালা নামৰ যুৱকজনক বাগিচাৰ নলাত মাছ ধৰি থকা অৱস্থাত হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰি নিহত কৰে । ঘটনাস্থলীত খণ্ড বন বিষয়া আৰু জখলাবন্ধা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ।"

