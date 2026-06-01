আপোন ঘৰখনতে ৰৈ আছিল যম ! ধুমুহা-বৰষুণত গছ উভালি পৰি এজনৰ মৃত্যু - DIBRUGARH STORMS

ধুমুহা-বৰষুণত এজনৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 1, 2026 at 10:30 AM IST

ডিব্ৰুগড় : কাল কেতিয়া, কাৰ বাবে ৰৈ থাকে কোনেও নাজানে ! সুৰক্ষিত বুলি ভবা আপোন ঘৰখনতো আপোনাৰ বাবে ৰৈ থাকিব পাৰে যম ! তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ সন্মুখত ৷ দেওবাৰে অহা প্ৰচণ্ড বতাহ-ধুমুহাৰ ফলত এজোপা গছ উভালি পৰি এজন ২২ বছৰীয়া যুৱকে অকাল মৃত্যুক সাৱটিব লগা হয় । মৃত যুৱকজনৰ নাম সঞ্জয় তাঁতী ।

মৃত যুৱকজনে পৰিয়ালৰ সৈতে ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত ৰে'লৱেৰ মাটিত অস্থায়ী হিচাপে বসবাস কৰি আছিল ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক জৰুৰীভাৱে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ৷

সঞ্জয় তাঁতীৰ পিতৃয়ে উল্লেখ কৰা মতে ঘৰখনৰ অৱস্থা ভাল নাছিল, যাৰ বাবে বতাহ-বৰষুণ আহিলে ঘৰৰ সলনি আন সুৰক্ষিত ঠাইত আশ্ৰয় ল’বলৈ কৈছিল ৷ গাঁৱৰে এগৰাকী মহিলাই কয়, ‘‘যেতিয়া ৰাতি বতাহ-বৰষুণ আহিছিল, সেই সময়ত সঞ্জয়ে ঘৰতে ভায়েকৰ লগত বহি কথা পাতি আছিল ৷ কিন্তু বতাহত ঘৰৰ কাষতে থকা এডাল গছ উভালি তেওঁলোকৰ ওপৰত পৰে, ফলত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷’’

আন এগৰাকী লোকে কয়, ‘‘মৃত সঞ্জয় তাঁতীৰ ঘৰখনৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া ৷ তেওঁৱে আছিল পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী ৷ সঞ্জয়ৰ মৃত্যুত পৰিয়ালটোৰ জীৱনলৈ অন্ধকাৰ নামি আহিছে ৷ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিবা এটা কৰিলে ভাল হয় ৷’’

লগতে পঢ়ক : বিগত ২৪ ঘণ্টাত ১৯ জনৰ মৃত্যু; ৰাজ্যত ধুমুহা-বৰষুণৰ তাণ্ডৱ, কেবাখনো জিলাত জাৰি হাই এলাৰ্ট

