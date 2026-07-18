ETV Bharat / Videos

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু মাজুলীৰ যুৱকৰ - MAJULI MAN DIED IN AP

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু মাজুলীৰ যুৱকৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 18, 2026 at 5:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী: কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি নিতৌ বহু যুৱক-যুৱতীয়ে নিজা ঘৰ, নিজা ৰাজ্য এৰি অসমৰ পৰা আন আন ৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলে । আনকি কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি যোৱা বহু যুৱকে বিভিন্ন কাৰণত বহিঃৰাজ্যতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷ শেহতীয়াকৈ তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে ৷

জানিব পৰা মতে, এইবাৰ মাজুলী জিলাৰ নয়াবজাৰ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত সোণোৱাল কছাৰী গাঁৱৰ অভিজিৎ সোণোৱাল নামৰ এজন যুৱকৰ বহিঃৰাজ্যত মৃত্যু হৈছে ৷ পৰিয়ালৰ লোকে উল্লেখ কৰা মতে, মঙলবাৰে গাঁৱৰে অন্য তিনিজন যুৱকৰ সৈতে অভিজিতেও জীৱিকাৰ সন্ধানত কেৰালা অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল ৷ কিন্তু কেৰালা গৈ পোৱাৰ পূৰ্বেই বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় ১১ বজাত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কাক্কিনাড়া আৰক্ষীয়ে অভিজিতক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে ।

অভিজিতৰ এই আকস্মিক মৃত্যুক লৈ এতিয়া তীব্ৰ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে । চলন্ত ৰে’লৰ পৰা অসাৱধানবশতঃ পৰি যোৱাৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ’ল নে ইয়াৰ আঁৰত কোনো চক্ৰ জড়িত হৈ আছে - তাক লৈ পৰিয়ালৰ লোকে গভীৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে । কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যুৱকজনক ৰে’লৰ পৰা ঠেলি পেলাই দিলে নেকি, তাক লৈও এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পাছতহে ঘটনাৰ প্ৰকৃত সত্য পোহৰলৈ আহিব ।

লগতে পঢ়ক :সোণম ৱাংচুকৰ ছবি আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰা দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ 

লগতে পঢ়ক : নিউ হাফলং ৰে’লৱে ষ্টেচনত ২২০.৬ গ্ৰাম সন্দেহজনক হেৰ’ইনসহ আটক তিনি যুৱকক

মাজুলী: কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি নিতৌ বহু যুৱক-যুৱতীয়ে নিজা ঘৰ, নিজা ৰাজ্য এৰি অসমৰ পৰা আন আন ৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলে । আনকি কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি যোৱা বহু যুৱকে বিভিন্ন কাৰণত বহিঃৰাজ্যতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷ শেহতীয়াকৈ তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে ৷

জানিব পৰা মতে, এইবাৰ মাজুলী জিলাৰ নয়াবজাৰ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত সোণোৱাল কছাৰী গাঁৱৰ অভিজিৎ সোণোৱাল নামৰ এজন যুৱকৰ বহিঃৰাজ্যত মৃত্যু হৈছে ৷ পৰিয়ালৰ লোকে উল্লেখ কৰা মতে, মঙলবাৰে গাঁৱৰে অন্য তিনিজন যুৱকৰ সৈতে অভিজিতেও জীৱিকাৰ সন্ধানত কেৰালা অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল ৷ কিন্তু কেৰালা গৈ পোৱাৰ পূৰ্বেই বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় ১১ বজাত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কাক্কিনাড়া আৰক্ষীয়ে অভিজিতক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে ।

অভিজিতৰ এই আকস্মিক মৃত্যুক লৈ এতিয়া তীব্ৰ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে । চলন্ত ৰে’লৰ পৰা অসাৱধানবশতঃ পৰি যোৱাৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ’ল নে ইয়াৰ আঁৰত কোনো চক্ৰ জড়িত হৈ আছে - তাক লৈ পৰিয়ালৰ লোকে গভীৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে । কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যুৱকজনক ৰে’লৰ পৰা ঠেলি পেলাই দিলে নেকি, তাক লৈও এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পাছতহে ঘটনাৰ প্ৰকৃত সত্য পোহৰলৈ আহিব ।

লগতে পঢ়ক :সোণম ৱাংচুকৰ ছবি আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰা দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ 

লগতে পঢ়ক : নিউ হাফলং ৰে’লৱে ষ্টেচনত ২২০.৬ গ্ৰাম সন্দেহজনক হেৰ’ইনসহ আটক তিনি যুৱকক

For All Latest Updates

TAGGED:

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ক্কাকিনাড়া আৰক্ষী
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত মৃত্যু মাজুলীৰ যুৱক
কৰ্মসংস্থাপন
MAJULI MAN DIED IN AP
MAJULI MAN DIED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

NEET UG 2026 results

নীটত উত্তীৰ্ণ হৈ দৰঙলৈ সুনাম কঢ়িয়ালে তেজস প্ৰতীম চহৰীয়াই

July 18, 2026 at 3:27 PM IST
A forest officer shot while on duty in Orang National Park

ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কৰ্মৰত অৱস্থাতে গুলীবিদ্ধ বন বিষয়া

July 18, 2026 at 2:47 PM IST
Police seized huge quantity of drugs and cash from tingkhong Dibrugarh

বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ, নগদ ১৪ লাখ টকা জব্দ

July 18, 2026 at 2:01 PM IST
NEET UG RE EXAM 2026

কলগাছিয়াৰ আজমল ছুপাৰ ৪০ৰ সফলতা; নীটত উত্তীৰ্ণ ২৪ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী

July 18, 2026 at 1:36 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.