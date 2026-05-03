ETV Bharat / Videos

মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰো পাহাৰত তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতীয়ালে বৃদ্ধক - ROAD ACCIDENT IN SOUTH SALMARA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰো পাহাৰত তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতীয়ালে বৃদ্ধক (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 3, 2026 at 4:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ : এক শিহৰণকাৰী ঘটনা ৷ তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতীয়াই নিলে বৃদ্ধক ৷ নিহত লোকজনৰ নাম আব্দুল হাই মোল্লাহ ৷

নিহত লোকজনৰ আত্মীয়ই উল্লেখ কৰা মতে, ‘‘শনিবাৰে বিয়লি প্ৰায় 3 বজাত গোমাইঝোৰা গাঁৱৰ আব্দুল হাই মোল্লাহ নামৰ এগৰাকী 70 বছৰীয়া বৃদ্ধাই নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত ৰাস্তাৰ কাষত থিয় হৈ আছিল । এনে সময়তে AS-17-B 4891 নম্বৰৰ তীব্ৰবেগী 12 চকীয়া বাহনৰ চালকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই আব্দুল হাই মোল্লাহক খুন্দা মাৰে । ফলত ট্ৰাকখন দ’ খাৱৈত পৰি যোৱাৰ লগতে লোকজন থিতাতে নিহত হয় ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ট্ৰাক চালকজনে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সেৱন কৰি বাহন চলোৱাৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ এই ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰি মেঘালয়ৰ ফুলবাৰী থানাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ লগতে মৃত্যুদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰোণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । লগতে ট্ৰাক চালকজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি থানালৈ নিয়ে ৷’’

লগতে পঢ়ক : মৃত্যুৱেও বিচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰিলে মাতৃ-পুত্ৰক: পানীৰ তলত কেবাঘণ্টা ধৰি সন্তানক সাবটি আছিল মেৰিনাই

দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ : এক শিহৰণকাৰী ঘটনা ৷ তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতীয়াই নিলে বৃদ্ধক ৷ নিহত লোকজনৰ নাম আব্দুল হাই মোল্লাহ ৷

নিহত লোকজনৰ আত্মীয়ই উল্লেখ কৰা মতে, ‘‘শনিবাৰে বিয়লি প্ৰায় 3 বজাত গোমাইঝোৰা গাঁৱৰ আব্দুল হাই মোল্লাহ নামৰ এগৰাকী 70 বছৰীয়া বৃদ্ধাই নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত ৰাস্তাৰ কাষত থিয় হৈ আছিল । এনে সময়তে AS-17-B 4891 নম্বৰৰ তীব্ৰবেগী 12 চকীয়া বাহনৰ চালকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই আব্দুল হাই মোল্লাহক খুন্দা মাৰে । ফলত ট্ৰাকখন দ’ খাৱৈত পৰি যোৱাৰ লগতে লোকজন থিতাতে নিহত হয় ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ট্ৰাক চালকজনে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সেৱন কৰি বাহন চলোৱাৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ এই ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰি মেঘালয়ৰ ফুলবাৰী থানাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ লগতে মৃত্যুদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰোণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । লগতে ট্ৰাক চালকজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি থানালৈ নিয়ে ৷’’

লগতে পঢ়ক : মৃত্যুৱেও বিচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰিলে মাতৃ-পুত্ৰক: পানীৰ তলত কেবাঘণ্টা ধৰি সন্তানক সাবটি আছিল মেৰিনাই

For All Latest Updates

TAGGED:

ট্ৰাকৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত বৃদ্ধ
পথ দুৰ্ঘটনা
মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰো পাহাৰ
ROAD ACCIDENT IN SOUTH SALMARA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Majuli News

মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা, ভোটগণনালৈ সাজু মাজুলী জিলা প্ৰশাসন

May 3, 2026 at 5:30 PM IST
Forest department arrests a poacher in Jonai, seized handmade gun

বনবিভাগৰ জালত চোৰাং চিকাৰী, জব্দ হস্তনিৰ্মিত বন্দুক

May 3, 2026 at 3:20 PM IST
World Press Freedom Day

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱস; বাক স্বাধীনতা খৰ্ব হোৱাত ক্ষুব্ধ সংবাদকৰ্মী

May 3, 2026 at 3:12 PM IST
ASSAM ELECTION POLLS RESULTS 2026

ভোটগণনাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসন

May 3, 2026 at 2:52 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.