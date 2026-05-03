মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰো পাহাৰত তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতীয়ালে বৃদ্ধক - ROAD ACCIDENT IN SOUTH SALMARA
Published : May 3, 2026 at 4:59 PM IST
দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ : এক শিহৰণকাৰী ঘটনা ৷ তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতীয়াই নিলে বৃদ্ধক ৷ নিহত লোকজনৰ নাম আব্দুল হাই মোল্লাহ ৷
নিহত লোকজনৰ আত্মীয়ই উল্লেখ কৰা মতে, ‘‘শনিবাৰে বিয়লি প্ৰায় 3 বজাত গোমাইঝোৰা গাঁৱৰ আব্দুল হাই মোল্লাহ নামৰ এগৰাকী 70 বছৰীয়া বৃদ্ধাই নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত ৰাস্তাৰ কাষত থিয় হৈ আছিল । এনে সময়তে AS-17-B 4891 নম্বৰৰ তীব্ৰবেগী 12 চকীয়া বাহনৰ চালকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই আব্দুল হাই মোল্লাহক খুন্দা মাৰে । ফলত ট্ৰাকখন দ’ খাৱৈত পৰি যোৱাৰ লগতে লোকজন থিতাতে নিহত হয় ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ট্ৰাক চালকজনে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সেৱন কৰি বাহন চলোৱাৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ এই ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰি মেঘালয়ৰ ফুলবাৰী থানাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ লগতে মৃত্যুদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰোণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । লগতে ট্ৰাক চালকজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি থানালৈ নিয়ে ৷’’
