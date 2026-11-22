সমাগত ৰাস মহোৎস: মাজুলীত যান-বাহন চলাচলক লৈ আৰক্ষীৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা; ক'ত,ক'ত থাকিব পাৰ্কিঙৰ সুবিধা ?
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 22, 2026 at 10:59 PM IST
মাজুলী : শাৰদীয় ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন ৷ উখল-মাখল হৈ পৰিছে নদীদ্বীপ মাজুলী । আনহাতে দেশ-বিদেশৰ পৰা আহিবলগীয়া লাখ লাখ দৰ্শক তথা পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ্থে মাজুলী আৰক্ষী প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা ।
দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি, ২৪ নৱেম্বৰত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কমলাবাৰী থানাৰ সমীপৰ টুনী নদীত নাৱৰ ওপৰত এক বৰ্ণাঢ্য ৰাসৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব । এই অনুষ্ঠানত দলঙৰ ওপৰত হ'ব পৰা ভিৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা গড়মূৰ সংযোগী পথটো খোলা ৰখা হ'ব যদিও পথৰ ওপৰত গাড়ী পাৰ্কিং সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কমলাবাৰী ষ্টেডিয়ামৰ সমীপৰ সন্মিলিত ৰাস মহোৎসৱৰ খেলপথাৰত ৩০-৪০ খনকৈ গাড়ী ৰখাৰ বিশেষ পাৰ্কিং ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
আনহাতে, নিমাতীৰ পৰা অহা দৰ্শকসকলৰ সুবিধাৰ্থে অফলামুখ আৰু বনগাঁও হৈ কমলাবাৰী চাৰিআলি দিশে অহা যান-বাহনসমূহ কমলাবাৰী গেটেৰে সোমাই চিভিল তিনিআলিলৈকে যাব পাৰিব । দৰ্শকসকলে চিভিল তিনিআলিত চাৰিচকীয়া বাহন আৰু উত্তৰ কমলাবাৰী এম ই স্কুলত দুচকীয়া বাহন পাৰ্কিং কৰি খোজকাঢ়ি ৰাস উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
তদুপৰি বিষ্ণুপুৰৰ পৰা অহা বাহনসমূহৰ বাবে সন্মিলিত সত্ৰ খেলপথাৰত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ৰাস সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত উভতি যোৱাৰ সময়ত ব্লক তিনিআলিৰ পথছোৱা দৰ্শকৰ সুবিধাৰ্থে খুলি দিয়া হ'ব বুলি মাজুলী আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: উখল-মাখল যোৰহাটৰ মালৌপথাৰৰ বৰভেটি, ২৫৯ সংখ্যক ন-লগোৱা উৎসৱ পালন
মাজুলী : শাৰদীয় ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন ৷ উখল-মাখল হৈ পৰিছে নদীদ্বীপ মাজুলী । আনহাতে দেশ-বিদেশৰ পৰা আহিবলগীয়া লাখ লাখ দৰ্শক তথা পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ্থে মাজুলী আৰক্ষী প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা ।
দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি, ২৪ নৱেম্বৰত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কমলাবাৰী থানাৰ সমীপৰ টুনী নদীত নাৱৰ ওপৰত এক বৰ্ণাঢ্য ৰাসৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব । এই অনুষ্ঠানত দলঙৰ ওপৰত হ'ব পৰা ভিৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা গড়মূৰ সংযোগী পথটো খোলা ৰখা হ'ব যদিও পথৰ ওপৰত গাড়ী পাৰ্কিং সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কমলাবাৰী ষ্টেডিয়ামৰ সমীপৰ সন্মিলিত ৰাস মহোৎসৱৰ খেলপথাৰত ৩০-৪০ খনকৈ গাড়ী ৰখাৰ বিশেষ পাৰ্কিং ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
আনহাতে, নিমাতীৰ পৰা অহা দৰ্শকসকলৰ সুবিধাৰ্থে অফলামুখ আৰু বনগাঁও হৈ কমলাবাৰী চাৰিআলি দিশে অহা যান-বাহনসমূহ কমলাবাৰী গেটেৰে সোমাই চিভিল তিনিআলিলৈকে যাব পাৰিব । দৰ্শকসকলে চিভিল তিনিআলিত চাৰিচকীয়া বাহন আৰু উত্তৰ কমলাবাৰী এম ই স্কুলত দুচকীয়া বাহন পাৰ্কিং কৰি খোজকাঢ়ি ৰাস উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
তদুপৰি বিষ্ণুপুৰৰ পৰা অহা বাহনসমূহৰ বাবে সন্মিলিত সত্ৰ খেলপথাৰত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ৰাস সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত উভতি যোৱাৰ সময়ত ব্লক তিনিআলিৰ পথছোৱা দৰ্শকৰ সুবিধাৰ্থে খুলি দিয়া হ'ব বুলি মাজুলী আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: উখল-মাখল যোৰহাটৰ মালৌপথাৰৰ বৰভেটি, ২৫৯ সংখ্যক ন-লগোৱা উৎসৱ পালন