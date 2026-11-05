ETV Bharat / Videos

ৰাস মহোৎসৱৰ আখৰাত ব্যস্ত মাজুলীয়াল; ডেকা-বুঢ়া সকলো ব্যস্ত ৰাসৰ আখৰাত

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত মাজুলীয়াল (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 5, 2026 at 10:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱভাগিক লৈ এতিয়াৰ পৰা সত্ৰ নগৰী মাজুলীত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । এই ৰাস মহোৎসৱৰ সময়ত মাজুলী দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ পৰিণত হয় । মাজুলীৰ সত্ৰানুষ্ঠানৰ লগতে এইবাৰ স্থায়ী-অস্থায়ী ৬৭ টা ঠাইত এই ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ’ব । যাৰ বাবে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলো এই ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গৈছে । মাজুলীৰ বুঢ়া শেনছোৱা আঞ্চলিক কৃষ্টি সংঘতো আবেলিৰ পৰা দুপৰ নিশালৈকে ৰাসৰ আখৰা চলিছে । শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডেকা-বুঢ়া সকলো এই ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।

ৰাসৰ লগত জড়িত এজন লোকে কয়, ‘‘দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মাজুলীৰ বুঢ়া শেনছোৱা আঞ্চলিক কৃষ্টি সংঘই কেন্দ্ৰিয়ভাৱে আধ্যাত্মিকভাৱে এই ৰাস মহোৎসৱ আয়োজন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো ৷ ২৩,২৪, ২৬ নৱেম্বৰত আদৰিবলৈ সাজু আছো ৷’’

আন এজন লোকে কয়, ‘‘বিগত বৰ্ষতকৈ এইবাৰ ইয়াৰ অধিক ৰািজৰ সমাগম হ’ব বুলি আশা কৰিৰো ৷ আমাৰ এই ৰাস মহোৎসৱত কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট লোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছো ৷’’

লগতে পঢ়ক : শংকৰী ভাওনাত সীতাৰ চৰিত্ৰত জিন্নাত আফ্ৰিন খান

লগতে পঢ়ক : ৰাস মহোৎসৱক পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু মাজুলী, জিলা আয়ুক্তৰ প্ৰস্তুতিমূলক বৈঠকa

মাজুলী : মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱভাগিক লৈ এতিয়াৰ পৰা সত্ৰ নগৰী মাজুলীত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । এই ৰাস মহোৎসৱৰ সময়ত মাজুলী দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ পৰিণত হয় । মাজুলীৰ সত্ৰানুষ্ঠানৰ লগতে এইবাৰ স্থায়ী-অস্থায়ী ৬৭ টা ঠাইত এই ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ’ব । যাৰ বাবে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলো এই ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গৈছে । মাজুলীৰ বুঢ়া শেনছোৱা আঞ্চলিক কৃষ্টি সংঘতো আবেলিৰ পৰা দুপৰ নিশালৈকে ৰাসৰ আখৰা চলিছে । শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডেকা-বুঢ়া সকলো এই ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।

ৰাসৰ লগত জড়িত এজন লোকে কয়, ‘‘দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মাজুলীৰ বুঢ়া শেনছোৱা আঞ্চলিক কৃষ্টি সংঘই কেন্দ্ৰিয়ভাৱে আধ্যাত্মিকভাৱে এই ৰাস মহোৎসৱ আয়োজন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো ৷ ২৩,২৪, ২৬ নৱেম্বৰত আদৰিবলৈ সাজু আছো ৷’’

আন এজন লোকে কয়, ‘‘বিগত বৰ্ষতকৈ এইবাৰ ইয়াৰ অধিক ৰািজৰ সমাগম হ’ব বুলি আশা কৰিৰো ৷ আমাৰ এই ৰাস মহোৎসৱত কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট লোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছো ৷’’

লগতে পঢ়ক : শংকৰী ভাওনাত সীতাৰ চৰিত্ৰত জিন্নাত আফ্ৰিন খান

লগতে পঢ়ক : ৰাস মহোৎসৱক পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু মাজুলী, জিলা আয়ুক্তৰ প্ৰস্তুতিমূলক বৈঠকa

For All Latest Updates

TAGGED:

ৰাস মহোৎসৱৰ আখৰাত ব্যস্ত মাজুলীয়াল
মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱ
ৰাসৰ আখৰা
MAJULI RAAS FESTIVAL 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Shivsagar bandh was called off in November 6 says ATASU

৬ নৱেম্বৰত শিৱসাগৰ বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ; যমুনা ৰক্ষাক লৈ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত বৈঠক

November 4, 2026 at 4:59 PM IST
MAJULI RAAS FESTIVAL 2026

ৰাস মহোৎসৱক পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু মাজুলী, জিলা আয়ুক্তৰ প্ৰস্তুতিমূলক বৈঠক

November 3, 2026 at 8:24 PM IST
wild elephant terror at kothiatholi

নগাঁৱৰ কঠিয়াতলিৰ ভিন্ন এলেকাত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ, ৰাইজৰ মাজত উদ্বেগ

November 3, 2026 at 6:12 PM IST
AASU Launches Candlelight March in Nagaon Demanding Justice for Zubeen Garg

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত নগাঁৱত আছুৰ মম শিখা সমদল

October 29, 2026 at 11:06 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.