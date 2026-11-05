ৰাস মহোৎসৱৰ আখৰাত ব্যস্ত মাজুলীয়াল; ডেকা-বুঢ়া সকলো ব্যস্ত ৰাসৰ আখৰাত

ৰাস মহোৎসৱৰ আখৰাত ব্যস্ত মাজুলীয়াল; ডেকা-বুঢ়া সকলো ব্যস্ত ৰাসৰ আখৰাত
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 5, 2026 at 10:51 AM IST
মাজুলী : মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱভাগিক লৈ এতিয়াৰ পৰা সত্ৰ নগৰী মাজুলীত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । এই ৰাস মহোৎসৱৰ সময়ত মাজুলী দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ পৰিণত হয় । মাজুলীৰ সত্ৰানুষ্ঠানৰ লগতে এইবাৰ স্থায়ী-অস্থায়ী ৬৭ টা ঠাইত এই ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ’ব । যাৰ বাবে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলো এই ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গৈছে । মাজুলীৰ বুঢ়া শেনছোৱা আঞ্চলিক কৃষ্টি সংঘতো আবেলিৰ পৰা দুপৰ নিশালৈকে ৰাসৰ আখৰা চলিছে । শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডেকা-বুঢ়া সকলো এই ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।
ৰাসৰ লগত জড়িত এজন লোকে কয়, ‘‘দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মাজুলীৰ বুঢ়া শেনছোৱা আঞ্চলিক কৃষ্টি সংঘই কেন্দ্ৰিয়ভাৱে আধ্যাত্মিকভাৱে এই ৰাস মহোৎসৱ আয়োজন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো ৷ ২৩,২৪, ২৬ নৱেম্বৰত আদৰিবলৈ সাজু আছো ৷’’
আন এজন লোকে কয়, ‘‘বিগত বৰ্ষতকৈ এইবাৰ ইয়াৰ অধিক ৰািজৰ সমাগম হ’ব বুলি আশা কৰিৰো ৷ আমাৰ এই ৰাস মহোৎসৱত কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট লোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছো ৷’’
মাজুলী : মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱভাগিক লৈ এতিয়াৰ পৰা সত্ৰ নগৰী মাজুলীত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । এই ৰাস মহোৎসৱৰ সময়ত মাজুলী দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ পৰিণত হয় । মাজুলীৰ সত্ৰানুষ্ঠানৰ লগতে এইবাৰ স্থায়ী-অস্থায়ী ৬৭ টা ঠাইত এই ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ’ব । যাৰ বাবে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলো এই ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গৈছে । মাজুলীৰ বুঢ়া শেনছোৱা আঞ্চলিক কৃষ্টি সংঘতো আবেলিৰ পৰা দুপৰ নিশালৈকে ৰাসৰ আখৰা চলিছে । শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডেকা-বুঢ়া সকলো এই ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।
ৰাসৰ লগত জড়িত এজন লোকে কয়, ‘‘দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মাজুলীৰ বুঢ়া শেনছোৱা আঞ্চলিক কৃষ্টি সংঘই কেন্দ্ৰিয়ভাৱে আধ্যাত্মিকভাৱে এই ৰাস মহোৎসৱ আয়োজন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো ৷ ২৩,২৪, ২৬ নৱেম্বৰত আদৰিবলৈ সাজু আছো ৷’’
আন এজন লোকে কয়, ‘‘বিগত বৰ্ষতকৈ এইবাৰ ইয়াৰ অধিক ৰািজৰ সমাগম হ’ব বুলি আশা কৰিৰো ৷ আমাৰ এই ৰাস মহোৎসৱত কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট লোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছো ৷’’