মাজুলীত ১৫০০ লিটাৰ অবৈধ বিলাতী সুৰা ধ্বংস - ILLEGAL INDIAN MADE FOREIGN LIQUOR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 11, 2026 at 5:08 PM IST
মাজুলী: মাজুলী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা প্ৰায় ১৫০০ লিটাৰ অবৈধ বিলাতী সুৰা আদালতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বৃহস্পতিবাৰে দৰবাৰ চাপৰিত ধ্বংস কৰা হয় । জানিব পৰা মতে, নষ্ট কৰা এই সুৰাখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় ১৫ লক্ষাধিক টকা ৷ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাজুলী আৰক্ষীয়ে এনেদৰে ধ্বংস কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা ।
উল্লেখ্য যে, বিগত কেইবামাহ ধৰি মাজুলী আৰক্ষীয়ে জিলাখনত অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰা সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আহিছে । এই অভিযানত মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
মাজুলী জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘যোৱা মাহকেইটাত জিলাখনত মাজুলী আৰক্ষীয়ে অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰা সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিলো ৷ এই অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা জব্দ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছিলো । আজি আদালতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি সেই অবৈধ সুৰাসমূহ ধ্বংস কৰিছো ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আগতকৈ এই অপৰাধ কমিছে যদিও আজিৰ তাৰিখত মাজুলীৰ কিছু কিছু স্থানত কিছু লোকে অবৈধভাৱে সুৰা বিক্ৰী কৰি আহিছে, সেই সকলৰ বিৰুদ্ধে অনাগত দিনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।’’
মাজুলী: মাজুলী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা প্ৰায় ১৫০০ লিটাৰ অবৈধ বিলাতী সুৰা আদালতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বৃহস্পতিবাৰে দৰবাৰ চাপৰিত ধ্বংস কৰা হয় । জানিব পৰা মতে, নষ্ট কৰা এই সুৰাখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় ১৫ লক্ষাধিক টকা ৷ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাজুলী আৰক্ষীয়ে এনেদৰে ধ্বংস কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা ।
উল্লেখ্য যে, বিগত কেইবামাহ ধৰি মাজুলী আৰক্ষীয়ে জিলাখনত অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰা সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আহিছে । এই অভিযানত মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
মাজুলী জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘যোৱা মাহকেইটাত জিলাখনত মাজুলী আৰক্ষীয়ে অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰা সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিলো ৷ এই অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা জব্দ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছিলো । আজি আদালতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি সেই অবৈধ সুৰাসমূহ ধ্বংস কৰিছো ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আগতকৈ এই অপৰাধ কমিছে যদিও আজিৰ তাৰিখত মাজুলীৰ কিছু কিছু স্থানত কিছু লোকে অবৈধভাৱে সুৰা বিক্ৰী কৰি আহিছে, সেই সকলৰ বিৰুদ্ধে অনাগত দিনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।’’