পানীৰ তলত ৰেম্প, অফলামুখ-নিমাতী ফেৰী সেৱা বন্ধ - MAJULI FERRY SERVICE SUSPENDED
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 30, 2026 at 1:31 PM IST
মাজুলী: বিগত কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগে অফলামুখ-নিমাতী ফেৰী সেৱা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে । অৱশ্যে ইউজিচি নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কমলাবাৰী ফেৰীঘাটৰ পৰা দুখন ফেৰী ছাত্র-ছাত্রী আৰু দুচকীয়া বাহনসহ চলাচল কৰিব ।
জল পৰিবহন বিভাগৰ এজন বিষয়াই জানিবলৈ দিয়া মতে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ এনেদৰে বৃদ্ধি পাই থাকিলে ফেৰী সেৱা অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে বন্ধ থাকিব । অফলামুখ ফেৰীঘাটৰ ৰেম্পসমূহ বানত ডুব যোৱা লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে জাবৰ, কাঠ উটি অহাৰ বাবে যাত্ৰীৰ জীৱনৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ফেৰীৰ চলাচল বন্ধ কৰা হৈছে ।
মাজুলী: বিগত কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগে অফলামুখ-নিমাতী ফেৰী সেৱা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে । অৱশ্যে ইউজিচি নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কমলাবাৰী ফেৰীঘাটৰ পৰা দুখন ফেৰী ছাত্র-ছাত্রী আৰু দুচকীয়া বাহনসহ চলাচল কৰিব ।
জল পৰিবহন বিভাগৰ এজন বিষয়াই জানিবলৈ দিয়া মতে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ এনেদৰে বৃদ্ধি পাই থাকিলে ফেৰী সেৱা অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে বন্ধ থাকিব । অফলামুখ ফেৰীঘাটৰ ৰেম্পসমূহ বানত ডুব যোৱা লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে জাবৰ, কাঠ উটি অহাৰ বাবে যাত্ৰীৰ জীৱনৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ফেৰীৰ চলাচল বন্ধ কৰা হৈছে ।