ETV Bharat / Videos

পানীৰ তলত ৰেম্প, অফলামুখ-নিমাতী ফেৰী সেৱা বন্ধ - MAJULI FERRY SERVICE SUSPENDED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
অফলামুখ-নিমাতী ফেৰী সেৱা বন্ধ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 30, 2026 at 1:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী: বিগত কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগে অফলামুখ-নিমাতী ফেৰী সেৱা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে । অৱশ্যে ইউজিচি নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কমলাবাৰী ফেৰীঘাটৰ পৰা দুখন ফেৰী ছাত্র-ছাত্রী আৰু দুচকীয়া বাহনসহ চলাচল কৰিব ।

জল পৰিবহন বিভাগৰ এজন বিষয়াই জানিবলৈ দিয়া মতে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ এনেদৰে বৃদ্ধি পাই থাকিলে ফেৰী সেৱা অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে বন্ধ থাকিব । অফলামুখ ফেৰীঘাটৰ ৰেম্পসমূহ বানত ডুব যোৱা লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে জাবৰ, কাঠ উটি অহাৰ বাবে যাত্ৰীৰ জীৱনৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ফেৰীৰ চলাচল বন্ধ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : জোনাইত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াললৈ ১ লাখ ২০ হাজাৰ টকাকৈ চৰকাৰী এককালীন সাহায্য ঘোষণা

ৰাজ্যত বানৰ সংহাৰী ৰূপ : ধুবুৰী জিলাত ক্ৰমাৎ নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি

ফোনযোগে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’লে অমিত শ্বাহে, বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ছখন জিলাৰ ২২ হাজাৰৰো অধিক লোক

মাজুলী: বিগত কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগে অফলামুখ-নিমাতী ফেৰী সেৱা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে । অৱশ্যে ইউজিচি নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কমলাবাৰী ফেৰীঘাটৰ পৰা দুখন ফেৰী ছাত্র-ছাত্রী আৰু দুচকীয়া বাহনসহ চলাচল কৰিব ।

জল পৰিবহন বিভাগৰ এজন বিষয়াই জানিবলৈ দিয়া মতে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ এনেদৰে বৃদ্ধি পাই থাকিলে ফেৰী সেৱা অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে বন্ধ থাকিব । অফলামুখ ফেৰীঘাটৰ ৰেম্পসমূহ বানত ডুব যোৱা লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে জাবৰ, কাঠ উটি অহাৰ বাবে যাত্ৰীৰ জীৱনৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ফেৰীৰ চলাচল বন্ধ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : জোনাইত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াললৈ ১ লাখ ২০ হাজাৰ টকাকৈ চৰকাৰী এককালীন সাহায্য ঘোষণা

ৰাজ্যত বানৰ সংহাৰী ৰূপ : ধুবুৰী জিলাত ক্ৰমাৎ নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি

ফোনযোগে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’লে অমিত শ্বাহে, বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ছখন জিলাৰ ২২ হাজাৰৰো অধিক লোক

For All Latest Updates

TAGGED:

ফেৰী সেৱা বন্ধ
অফলামুখ নিমাতী ফেৰী সেৱা
মাজুলী ফেৰী সেৱা
MAJULI FERRY SERVICE SUSPENDED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

MLA Akhil Gogoi

শিৱসাগৰত নিৰ্মীয়মাণ প্ৰকল্পত নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ; ঠিকাদৰক সকীয়নি অখিল গগৈৰ

June 29, 2026 at 10:03 PM IST
Forest Department

সোণাপুৰত বনবিভাগ-ডব্লিউচিচিবিৰ যুটিয়া অভিযান, গঁড়ৰ খৰ্গসহ তিনি সৰবৰাহকাৰী আটক

June 29, 2026 at 8:34 PM IST
Older Persons Day Celebration

বৰভাগৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত ককা-আইতা দিৱস পালন

June 29, 2026 at 7:55 PM IST
Flood Alert : The water level of many rivers in Dhubri district is rising

ৰাজ্যত বানৰ সংহাৰী ৰূপ : ধুবুৰী জিলাত ক্ৰমাৎ নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি

June 29, 2026 at 5:42 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.