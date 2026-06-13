ETV Bharat / Videos

মাজুলীৰ বনগাঁৱত 'পাৰ্থেনিয়াম' সম্পৰ্কীয় সজাগতা সভা - MAJULI NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মাজুলীৰ বনগাঁৱত 'পাৰ্থেনিয়ামে' সম্পৰ্কীয় সজাগতা সভা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 13, 2026 at 5:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : নদীদ্বীপ মাজুলীবাসীৰ জনস্বাস্থ্যলৈ নামিছে সংকট ! মাজুলীৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিষাক্ত উদ্ভিদ 'পাৰ্থেনিয়াম' । নদীদ্বীপটোৰ পথৰ কাষৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষিপথাৰলৈকে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত এই বিষাক্ত উদ্ভিদে ক্ৰমান্বয়ে চানি ধৰিছে । আনহাতে বিষয়টোক লৈ মাজুলী জিলা প্ৰশাসন তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

শুকুৰবাৰে বনগাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজক এই বিষাক্ত উদ্ভিদৰ পৰা হ’ব পৰা ভয়াৱহ ৰোগৰ বিষয়ে সজাগ কৰা উদ্দেশ্য বনগাঁও গাঁও পঞ্চায়তত জুলী জিলা প্ৰশাসন আৰু কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সহযোগত বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

সভাৰ অন্তত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বিষয়াই কয়, "পাৰ্থেনিয়ামে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ লগতে পশু বা পক্ষীৰ প্ৰতিও ভাবুকি কঢ়িয়াইছে ৷ পাৰ্থেনিয়ামৰ স্পৰ্শলৈ আহিলে মানুহ ছালৰ ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ সেয়ে পাৰ্থেনিয়াম গছ দেখিলে উভালি পেলাব লাগে আৰু ৰ'দত শুকুৱাই জ্বলাই দিব লাগে ৷"

লগতে পঢ়ক: সত্ৰপীঠ মাজুলীত বিয়পিছে বিষাক্ত অপতৃণ পাৰ্থেনিয়াম

মাজুলী : নদীদ্বীপ মাজুলীবাসীৰ জনস্বাস্থ্যলৈ নামিছে সংকট ! মাজুলীৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিষাক্ত উদ্ভিদ 'পাৰ্থেনিয়াম' । নদীদ্বীপটোৰ পথৰ কাষৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষিপথাৰলৈকে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত এই বিষাক্ত উদ্ভিদে ক্ৰমান্বয়ে চানি ধৰিছে । আনহাতে বিষয়টোক লৈ মাজুলী জিলা প্ৰশাসন তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

শুকুৰবাৰে বনগাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজক এই বিষাক্ত উদ্ভিদৰ পৰা হ’ব পৰা ভয়াৱহ ৰোগৰ বিষয়ে সজাগ কৰা উদ্দেশ্য বনগাঁও গাঁও পঞ্চায়তত জুলী জিলা প্ৰশাসন আৰু কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সহযোগত বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

সভাৰ অন্তত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বিষয়াই কয়, "পাৰ্থেনিয়ামে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ লগতে পশু বা পক্ষীৰ প্ৰতিও ভাবুকি কঢ়িয়াইছে ৷ পাৰ্থেনিয়ামৰ স্পৰ্শলৈ আহিলে মানুহ ছালৰ ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ সেয়ে পাৰ্থেনিয়াম গছ দেখিলে উভালি পেলাব লাগে আৰু ৰ'দত শুকুৱাই জ্বলাই দিব লাগে ৷"

লগতে পঢ়ক: সত্ৰপীঠ মাজুলীত বিয়পিছে বিষাক্ত অপতৃণ পাৰ্থেনিয়াম

For All Latest Updates

TAGGED:

মাজুলী
বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম উদ্ভিদ
নদীদ্বীপ মাজুলী
ETV BHARAT ASSAM
MAJULI NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

public toilet built 6 years ago still hasnt been opened

৬ বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা ৰাজহুৱা শৌচালয় আজিও নহ'ল মুকলি

June 13, 2026 at 6:07 PM IST
JONAI FOREST DEPARTMENT

জোনাইৰ বনবিভাগৰ সফলতা, উদ্ধাৰ দুডাল বিষাক্ত সাপ

June 13, 2026 at 6:03 PM IST
Wild elephant infestation

ক্ষেত্ৰীত বন্যহস্তীৰ ত্ৰাস: নোৱাগাঁৱত বাসগৃহ ক্ষতিসাধন, কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা এটা পৰিয়ালৰ

June 13, 2026 at 2:28 PM IST
railway department employee is missing in Khowang Dibrugarh

লম্বিত ক'লৈ গ'ল ? ৰে'ল বিভাগৰ কৰ্মচাৰী সন্ধানহীন

June 13, 2026 at 11:24 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.